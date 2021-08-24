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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9470
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 21:19
#6616
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Цитата:
elektron:
Ну так СССР был для многих дружественным

Да и кучу дружественных бармалеев воспитал))Цитата:
maxsaf:
Неожиданно

А как по другому?
Если пропаганда у России действительно уже гебельсовская
Цитата:
maxsaf:
Тогда вы вообще не будете понимать, че происходит

Я буду гуглить)Цитата:
maxsaf:
А я без понятия, потому и спрашиваю.

А почитайте в Википедии) там все есть Цитата:
maxsaf:
Ага)) небесплатно кстати) цену вы уже знаете

Да потому Казахстан откажется)Цитата:
maxsaf:
А может тогда за такие слова министерству обороны РФ и не стоит помогать Абайке?

Да ради бога))
Пусть Воронежу поможет лучше))
Там какбудто война и не кончалась))Цитата:
maxsaf:
А где-то на полигоне сейчас улыбнутся, и продолжат натирать "Тополя"

Они это тополя только и могут натирать))
Ядерное оружие это бесполезная игрушка
В итоге ребята в сланцах когда валяли советских солдат тополя не помогли))
Цитата:
maxsaf:
Просто сейчас, когда уже весь интернет на ушах от Куатовских "крестовых походов" - назад уже не отмотаешь.

Поэтому надо только вперёд
Больше извинений от шовинистов,больше
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9470
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 21:23
#6617
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Пока в копилке "Преступлений куата"

Грузин Виталий котрый извинился за то что выгнал казаха из кафе
Женщина врач и владелец магазина из Октавы которая извинилась за то что не обслужила человека на гос языке и нахамила ему сказав "что она тут все построила"))
И госслужащая из Атырау
Которая бросила трубку на просьбу отвечать на гос языке.


Это по мнению рашки Тудей,нападение на русскоязычных,даже прямо пишут,избиение))
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2563
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 21:26
#6618
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Цитата:
elektron:
Хотя кидать гранату учили ещё в школе.


Осознавали, что каждый русский (советский) мужчина должен был уметь как минимум разбирать "калаш".
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2563
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 21:31
#6619
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Цитата:
abaika95:
Да, потому Казахстан откажется


Возможно. Что-нибудь слышно, состоялись запланированные на лето 2021 года в Казахстане учения войск США, Канады, Австралии и Турции "Степной орел"?
Должны были отрабатывать взаимодействие с частями вооруженных сил республики по стандартам НАТО.
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1437
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 21:33
#6620
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Цитата:
ACROS:
С какого времени мы с вами на ты?? На брудершафт не пили, вроде.

Обьесню тебе. А то не умеешь, ведь!
Там где ты разумные мысли свои излагаешь, и я к тебе на вы обращаюсь. А там где ты камню несешь, тут и я к тебе на -ты! Терпи, так же как терпишь Погремушку. Можешь на брудершафт сам с собой выпить! Тыто себя уважаешь!?
;-)
Цитата:
111:
Годен в военное время. За себя то чего, опять боишься сказать что трус?

А это чо, не война была!?
Страна разрушилась, тобою незащищенная, а ты тут на кого то пытаешься свою вину переложить. Ты боисьшся сказать что ты трус?
Куату или Диасу, звонил? Привет передал?
:lol:
Цитата:
abaika95:
Удивительно Налоги не хотели платить но у крестьян приезжих деньги за аренду брали)) Как-то не сходится или у тебя все сходится?)

Сапсем вабщэ моск нет!
В падезде не какий, да!
А если сапсем, спроси у Марика, хочет или нет он платить налоги, когда свои хаты в аренду здает.
Цитата:
abaika95:
Так чтоже терпят? Пусть в Гаагу обратятся)) Или мазохистки?)

А что Куат, чо терпит как терпила, видосы снимает, плачет, что везде его абижают. Пусть в Гаагу обратиться
;-)
Цитата:
abaika95:
Жили на своей земле Киргиз-кайсаки и пришли к ним москали отделившиеся от киевской Руси

Так это все были земли РИ. Её подданные. Хотят в Костанай приедут, хотят Оренбург. В чем у тебя сомнения?
Что сейчас, если южане-капченые на север придут, то у северян согласие спрашивают? Ты скольким переселенцам согласие подписал?
;-)
Цитата:
111:
Блин, ещё немного осталос

Панеслось!
Помню многие флрумчане скучали по фотам с обьедками от таксиста!
:lol: :lol: ;-)
Наслаждайтесь!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7583
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 21:34
#6621
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Цитата:
abaika95:
Да потому Казахстан откажется)

Откуда такая уверенность, что Казахстан захочет правительство в тапочках и сланцах. :lol: 8-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11839
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 21:35
#6622
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Цитата:
abaika95:
Это по мнению рашки Тудей,нападение на русскоязычных,даже прямо пишут,избиение))

Еще не такое напишут. И вы знаете почему. И с кого все началось - тоже знаете ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11839
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 21:36
#6623
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Цитата:
таноми52:
учения войск США, Канады, Австралии и Турции "Степной орел"?

Их перенесли во флуд :lol:
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1437
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 21:47
#6624
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Цитата:
abaika95:
клиент всегда прав вроде бы

Мне интересно, даже, эта мантра, откуда она? Где то в законах приписана?
Если клиент придёт к добринцову и прикажет продавцу голой обслужить!? Или попросит полкило героина, тото Добринцову несладко придётся!
;-) :lol: ;-)
Цитата:
abaika95:
Клиент прав пока он не заговорил на казахском

Клиент если ему нужен товар может пальчиуом ткнуть, а если хочет проверить знание языка и спровоцировать скандал, я согласен с Жириновским, это ущемление и пошёл этот клиент в оп...лесом!
Цитата:
abaika95:
Назови части российских войск которые где-то в степи кого-то защитили?))

Назови, пока киргиз кайсаки были под защитой русских, кто на них нападал?
Цитата:
abaika95:
Чтож восстания в степи происходили каждый век? Спасибо наверно передавали так)))

Так, не благодарные!
Не ценили! Да сейчас похоже, судя по тебе, не ценят. Получил образование в РФ. А служишь титушком! При форуме НГ
Спесь, я думаю!
:lol: ;-)
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