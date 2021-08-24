Отправлено: - 17:05

111:

Офицеры России приедут к нам вставлять пилюлей нашим чиновникам.. Я только за..

таноми52:

Смешно:пастухи из степи, не знающие русского языка, делали бы "карьеру

таноми52:

Это даже дико выставлять одной из причин восстания -непризыв в ДЕЙСТВУЮЩУЮ армию! Может в РИ хотели сохранить свои малочисленные народы?

таноми52:

Если уж, считая себя подданными РИ, жалели коня на нужды государства, то уж жизнью рисковать навряд ли захотели бы

таноми52:

кстати, а куда мужчины делись, которых на фронт не призвали, а на окопные работы они не пошли? Спрятались, оставив слабых ?)

таноми52:

Так что причины: не "вырезали" 150 тыс., а погибли в БОЯХ и в результате бегства в труднодоступные районы.

таноми52:

Это вам не англичане, безжалостно расстреливающие восставших сипаев, привязав к жерлу пушки! Что б не повадно было!

[Исправлено: abaika95, 24.08.2021 - 17:40]

Цитата:Ну когда в следующий раз вдруг поедут вставлять пилюлей тебеМясо будешь заготавливать?))Цитата:СмешноБезграмотные Крестьяне из Рязани почему-то служили под начальством офицеров которые русский язык вообще не зналиА инородцев чето решили не брать))И да,война с Наполеоном была,набирали Калмыков,Башкир,Казахов,Черкесов для войныЭто норм)) это надоА вот потом уже не)) будете окопы рытьИ да про "дикую дивизию" пастухов с гор которые русский язык не знали слышала?))Цитата:Благодетели))Воевать не пойдете там опасноНо на фронте рыть окопы будете под обстреломСохранность народаЛогика-РИЦитата:Может бы а может не бы))Придут к вам сейчасТак у нас война с талибамиМуж ваш пойдет толчки чистить,всервоно автомат ему не дадим он недостоин и ещё машину отберем вашу на нужды фронтаСидите не вякайте а то ещё из холодильника все заберём))Думаю вы согласитесь....Цитата:А куда делись мужчины из отрывка из хаджи Мурата Льва Толстого?Воевали так-то в горахНо русские мстили местному населению в аулахТак и тут Цитата:Да умеете читать Википедию Как вам выгодноА чтож другой отрывок не приводите?Что по данным Руммеля число колеблется от 100 до 500 тысячТолько в Шамсинском перевале отрядом казаков было расстреляно 1,5 тысячи киргизов в основном женщины,дети,и старикиПо данным временного правительства погибло в боях 12 тысяч бежало в Китай 164 тысячи из которых там погибло 83 тысячиЭто так,нещитово да?)) Какие-то казахи,киргизы,вьетнамцы....У нас же тут 3 тысячи крестьян побили)).Цитата:А чем отличается?))Там к пушкам мужиков привязывалиА тут детей резали шашкамиАнгличане ещё цивилизованные получается?