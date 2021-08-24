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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 440 из 441«1...438439440441»
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2560
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 16:15
#6586
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Цитата:
abaika95:
призвали на тыловые работы на фронт при этом официально не принимая в армию То есть служить и воевать тебе нельзя ты инородец,но окопы рыть поедешь


Помню, как ты тоже приводил эту "обиду" - "не давали сделать "карьеру" в армии"...Смешно:пастухи из степи, не знающие русского языка, делали бы "карьеру". А вот элита могла и имела возможность изучить язык и действительно сделать карьеру. Инородное дворянство в РИ почиталось наравне с русским. Чокан Валиханов ( казахский учёный, историк, этнограф, фольклорист, путешественник, просветитель и востоковед. Служил в Военно-учёном комитете Генерального штаба Военного министерства, Азиатском департаменте Министерства иностранных дел Российской империи)
тому пример.
Это даже дико выставлять одной из причин восстания -непризыв в ДЕЙСТВУЮЩУЮ армию! Может в РИ хотели сохранить свои малочисленные народы? А может,наоборот, боялись вызвать восстание призывом в действующую армию? Если уж, считая себя подданными РИ, жалели коня на нужды государства, то уж жизнью рисковать навряд ли захотели бы
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1778
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 16:28
#6587
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Ох..
Только проснулся, шай попил и читаю за столом, Офицеры России приедут к нам вставлять пилюлей нашим чиновникам..
Я только за..
Что то наши чиновники вообще распоясались, чувствуют себя степными шейхами королями..
Надо бы спустить их на землю хоть немного..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1778
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 16:32
#6588
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И что интересно, читаю дальше, уже режут повсеместно отборных лошадей и баранов, в каждой области, уже складываются ИПшники миллионеры как говорится на 'стол", собирают модельные агентства для подтанцовок, разных национальностей, чтобы поприветствовать Офицеров России в любом уголке Казахстана и показать - в Багдаде все спокойно..
Ну в этом мы впереди планеты всей конечно..
Офицеры, россияне, будут безмерно довольны..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2560
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 16:42
#6589
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Цитата:
abaika95:
Хорошо если дошло до этого будем считать и кровавый тоннаж По данным статистики погибло 3 тысячи крестьян Местных же побили в пределах 130-150 тысяч в основном женщин,детей и стариков оставшихся в аулах


А КТО должен был следить за "баш на баш"? БОГ?
В условиях военного времени надо было думать, к чему приведёт восстание!
И опять врёшь на счёт "в основном женщин, детей и стариков" (кстати, а куда мужчины делись, которых на фронт не призвали, а на окопные работы они не пошли? Спрятались, оставив слабых ?)
"По современным оценкам в результате подавления восстания, жертвами со стороны местных жителей стали около 150 000 человек, погибших как в боях с русской армией, так и в результате бегства в труднодоступные районы."
Так что причины: не "вырезали" 150 тыс., а погибли в БОЯХ и в результате бегства в труднодоступные районы.
Однако,губернатор А. Н. Куропаткин проявил гуманность к восставшим:"отмечается, что из 933 участников восстания, первоначально задержанных и отданных под суд, 346 были оправданы, а из 587 осуждённых к смертной казни приговорен только 201 человек"
Это вам не англичане, безжалостно расстреливающие восставших сипаев, привязав к жерлу пушки! Что б не повадно было!

[Исправлено: таноми52, 24.08.2021 - 16:47]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9464
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 16:50
#6590
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Цитата:
elektron:
Почему вам помойки видятся, я не знаю?

Вот скоро статья выйдет Юджина про сравнение помоек
Ему этот вопрос зададите или это другое?))Цитата:
maxsaf:
Они лишь инструмент. В ваших силах положить инструмент обратно на полку. Пока не поздно

Я не хочу прикладывать силы чтобы убирать этот инструмент
Когда в это же время Россия покупает себе очередной молоток против нас
Мы вроде как не христиане)) щеки подставлять не в нашей традиции Цитата:
maxsaf:
А вы запросите у Куата статистику по просмотрам, сколько народу его смотрит с подпиской, и сколько без, а потом вместе прикинем - маленький у него канал или нет.

Открою секрет айтишник вы наш))
В Ютюбе под видео есть статистика просмотров
И не привязана от подписчиков она или нет))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9464
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 17:05
#6591
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Цитата:
111:
Офицеры России приедут к нам вставлять пилюлей нашим чиновникам.. Я только за..

Ну когда в следующий раз вдруг поедут вставлять пилюлей тебе
Мясо будешь заготавливать?))Цитата:
таноми52:
Смешно:пастухи из степи, не знающие русского языка, делали бы "карьеру

Смешно
Безграмотные Крестьяне из Рязани почему-то служили под начальством офицеров которые русский язык вообще не знали
А инородцев чето решили не брать))
И да,война с Наполеоном была,набирали Калмыков,Башкир,Казахов,Черкесов для войны
Это норм)) это надо
А вот потом уже не)) будете окопы рыть
И да про "дикую дивизию" пастухов с гор которые русский язык не знали слышала?))
Цитата:
таноми52:
Это даже дико выставлять одной из причин восстания -непризыв в ДЕЙСТВУЮЩУЮ армию! Может в РИ хотели сохранить свои малочисленные народы?

Благодетели))
Воевать не пойдете там опасно
Но на фронте рыть окопы будете под обстрелом
Сохранность народа
Логика-РИ
Цитата:
таноми52:
Если уж, считая себя подданными РИ, жалели коня на нужды государства, то уж жизнью рисковать навряд ли захотели бы

Может бы а может не бы))
Придут к вам сейчас
Так у нас война с талибами
Муж ваш пойдет толчки чистить,всервоно автомат ему не дадим он недостоин и ещё машину отберем вашу на нужды фронта
Сидите не вякайте а то ещё из холодильника все заберём))
Думаю вы согласитесь....Цитата:
таноми52:
кстати, а куда мужчины делись, которых на фронт не призвали, а на окопные работы они не пошли? Спрятались, оставив слабых ?)

А куда делись мужчины из отрывка из хаджи Мурата Льва Толстого?
Воевали так-то в горах
Но русские мстили местному населению в аулах
Так и тут Цитата:
таноми52:
Так что причины: не "вырезали" 150 тыс., а погибли в БОЯХ и в результате бегства в труднодоступные районы.

Да умеете читать Википедию Как вам выгодно
А чтож другой отрывок не приводите?
Что по данным Руммеля число колеблется от 100 до 500 тысяч
Только в Шамсинском перевале отрядом казаков было расстреляно 1,5 тысячи киргизов в основном женщины,дети,и старики
По данным временного правительства погибло в боях 12 тысяч бежало в Китай 164 тысячи из которых там погибло 83 тысячи
Это так,нещитово да?)) Какие-то казахи,киргизы,вьетнамцы....
У нас же тут 3 тысячи крестьян побили)).
Цитата:
таноми52:
Это вам не англичане, безжалостно расстреливающие восставших сипаев, привязав к жерлу пушки! Что б не повадно было!

А чем отличается?))
Там к пушкам мужиков привязывали
А тут детей резали шашками
Англичане ещё цивилизованные получается?

[Исправлено: abaika95, 24.08.2021 - 17:40]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9464
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 17:09
#6592
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Ну что не сделаешь ради голосов на выборах))

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9464
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 17:12
#6593
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Восстание 1916 года в советских учебниках подавали как борьбу местных бедных русских крестьян и кочевников против царской администрации и Баев)
Единым фронтом крестьяне и кочевники выступили против ревизии скота на нужны империалистической войны)
Как люди в советских школах учились? И которые сейчас преподносят как лучшие) Как советские фильмы смотрели? Не пойму,если несут тут абсолютно другое))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9464
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 17:30
#6594
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ооо вот и Раша Тудей подъехала

«За последние несколько недель в СМИ и обществе широко обсуждается ряд вопиющих случаев нападений и избиений русскоязычных граждан Казахстана. По словам очевидцев и потерпевших, эти преступления совершены по национальному и религиозному признакам», — сообщил ТАСС председатель президиума организации, Герой России Сергей Липовой. По его словам, крайне важно не только выявить всех без исключения виновных в данных преступлениях, но и принять оперативные и исчерпывающие меры для недопущения подобных правонарушений впредь. Ранее невролог с 30-летним стажем Эмилия Гречаник в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказала о том, как казахские националисты заставили её извиниться на камеру за речь на русском.

Вопрос 1.
Офицеры России перепутали Казахстан и Киргизию?
Вопрос 2. Если не перепутали (уже хорошо а то страшно за них как они ботинки то свои ещё не путают) тогда где они видели у нас факты нападения на русскоязычных?
Вопрос 3. Ранее невролог поведала как ее заставили извинится бу бу бу
Опять же Где факты что заставили? А не она сама поняв что вылетит с работы не побежала и не записала видосик как тот божко на утро после пьянки
Вопрос 4. Где наш МИД? Почему уже в октрытую какие-то подвластные титушки в Росиии могут обвинять Казахстан что у нас тут избивают русскоязычных людей из за их национальности
Вопрос 5. Мааакс)) а че россиянам не надо свой инструмент по разжиганию убирать? Они смотри уже в открытую врут и разжигают и что в этой ситуации делать? Подскажи из Канады то виднее))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9464
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 17:37
#6595
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Что завтра Раша тудей напишет?
"В Костанайских автобусах списывают дополнительную плату только с русскоязычных"

"Завели уголовное дело на русскоязычных людей за то что они ухаживали за своей собакой"
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11829
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 18:27
#6596
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Цитата:
abaika95:
Открою секрет айтишник вы наш)) В Ютюбе под видео есть статистика просмотров И не привязана от подписчиков она или нет))

Ну-ка обьясните лучше как при 20к подписчиков на некоторых видоса набирается по 60к-90к просмотров? ) например ролик с Валентиной Матвиенко. Неужели фанаты Куата так кайфанули от ее речи, что по нескольку раз на день пересматривают? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11829
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 18:30
#6597
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Цитата:
abaika95:
Я не хочу прикладывать силы чтобы убирать этот инструмент

Да ради бога, дело добровольное. Готовьтесь тогда пожинать плоды.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11829
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 18:32
#6598
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Цитата:
abaika95:
Вопрос 5. Мааакс)) а че россиянам не надо свой инструмент по разжиганию убирать? Они смотри уже в открытую врут и разжигают и что в этой ситуации делать? Подскажи из Канады то виднее))

А ничего не делать. "Пристегни ремни, Дороти. Пролетаем Канзас (с)" ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11829
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 18:34
#6599
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Цитата:
abaika95:
Офицеры России перепутали Казахстан и Киргизию?

Не, они видимо давно к к самым гостепреимным наведаться хотели, ждали повод :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11829
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 18:40
#6600
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Цитата:
abaika95:
тогда где они видели у нас факты нападения на русскоязычных?

Они будут описаны в новых книжках по истории. История - та еще п... Кто больше даст, под того и ляжет :lol:
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