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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 16:15
Цитата:
Помню, как ты тоже приводил эту "обиду" - "не давали сделать "карьеру" в армии"...Смешно:пастухи из степи, не знающие русского языка, делали бы "карьеру". А вот элита могла и имела возможность изучить язык и действительно сделать карьеру. Инородное дворянство в РИ почиталось наравне с русским. Чокан Валиханов ( казахский учёный, историк, этнограф, фольклорист, путешественник, просветитель и востоковед. Служил в Военно-учёном комитете Генерального штаба Военного министерства, Азиатском департаменте Министерства иностранных дел Российской империи)
тому пример.
Это даже дико выставлять одной из причин восстания -непризыв в ДЕЙСТВУЮЩУЮ армию! Может в РИ хотели сохранить свои малочисленные народы? А может,наоборот, боялись вызвать восстание призывом в действующую армию? Если уж, считая себя подданными РИ, жалели коня на нужды государства, то уж жизнью рисковать навряд ли захотели бы
abaika95:
призвали на тыловые работы на фронт при этом официально не принимая в армию То есть служить и воевать тебе нельзя ты инородец,но окопы рыть поедешь
призвали на тыловые работы на фронт при этом официально не принимая в армию То есть служить и воевать тебе нельзя ты инородец,но окопы рыть поедешь
Помню, как ты тоже приводил эту "обиду" - "не давали сделать "карьеру" в армии"...Смешно:пастухи из степи, не знающие русского языка, делали бы "карьеру". А вот элита могла и имела возможность изучить язык и действительно сделать карьеру. Инородное дворянство в РИ почиталось наравне с русским. Чокан Валиханов ( казахский учёный, историк, этнограф, фольклорист, путешественник, просветитель и востоковед. Служил в Военно-учёном комитете Генерального штаба Военного министерства, Азиатском департаменте Министерства иностранных дел Российской империи)
тому пример.
Это даже дико выставлять одной из причин восстания -непризыв в ДЕЙСТВУЮЩУЮ армию! Может в РИ хотели сохранить свои малочисленные народы? А может,наоборот, боялись вызвать восстание призывом в действующую армию? Если уж, считая себя подданными РИ, жалели коня на нужды государства, то уж жизнью рисковать навряд ли захотели бы
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 1778
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 16:28
Ох..
Только проснулся, шай попил и читаю за столом, Офицеры России приедут к нам вставлять пилюлей нашим чиновникам..
Я только за..
Что то наши чиновники вообще распоясались, чувствуют себя степными шейхами королями..
Надо бы спустить их на землю хоть немного..
Только проснулся, шай попил и читаю за столом, Офицеры России приедут к нам вставлять пилюлей нашим чиновникам..
Я только за..
Что то наши чиновники вообще распоясались, чувствуют себя степными шейхами королями..
Надо бы спустить их на землю хоть немного..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 1778
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 16:32
И что интересно, читаю дальше, уже режут повсеместно отборных лошадей и баранов, в каждой области, уже складываются ИПшники миллионеры как говорится на 'стол", собирают модельные агентства для подтанцовок, разных национальностей, чтобы поприветствовать Офицеров России в любом уголке Казахстана и показать - в Багдаде все спокойно..
Ну в этом мы впереди планеты всей конечно..
Офицеры, россияне, будут безмерно довольны..
Ну в этом мы впереди планеты всей конечно..
Офицеры, россияне, будут безмерно довольны..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 16:42
Цитата:
А КТО должен был следить за "баш на баш"? БОГ?
В условиях военного времени надо было думать, к чему приведёт восстание!
И опять врёшь на счёт "в основном женщин, детей и стариков" (кстати, а куда мужчины делись, которых на фронт не призвали, а на окопные работы они не пошли? Спрятались, оставив слабых ?)
"По современным оценкам в результате подавления восстания, жертвами со стороны местных жителей стали около 150 000 человек, погибших как в боях с русской армией, так и в результате бегства в труднодоступные районы."
Так что причины: не "вырезали" 150 тыс., а погибли в БОЯХ и в результате бегства в труднодоступные районы.
Однако,губернатор А. Н. Куропаткин проявил гуманность к восставшим:"отмечается, что из 933 участников восстания, первоначально задержанных и отданных под суд, 346 были оправданы, а из 587 осуждённых к смертной казни приговорен только 201 человек"
Это вам не англичане, безжалостно расстреливающие восставших сипаев, привязав к жерлу пушки! Что б не повадно было!
[Исправлено: таноми52, 24.08.2021 - 16:47]
abaika95:
Хорошо если дошло до этого будем считать и кровавый тоннаж По данным статистики погибло 3 тысячи крестьян Местных же побили в пределах 130-150 тысяч в основном женщин,детей и стариков оставшихся в аулах
Хорошо если дошло до этого будем считать и кровавый тоннаж По данным статистики погибло 3 тысячи крестьян Местных же побили в пределах 130-150 тысяч в основном женщин,детей и стариков оставшихся в аулах
А КТО должен был следить за "баш на баш"? БОГ?
В условиях военного времени надо было думать, к чему приведёт восстание!
И опять врёшь на счёт "в основном женщин, детей и стариков" (кстати, а куда мужчины делись, которых на фронт не призвали, а на окопные работы они не пошли? Спрятались, оставив слабых ?)
"По современным оценкам в результате подавления восстания, жертвами со стороны местных жителей стали около 150 000 человек, погибших как в боях с русской армией, так и в результате бегства в труднодоступные районы."
Так что причины: не "вырезали" 150 тыс., а погибли в БОЯХ и в результате бегства в труднодоступные районы.
Однако,губернатор А. Н. Куропаткин проявил гуманность к восставшим:"отмечается, что из 933 участников восстания, первоначально задержанных и отданных под суд, 346 были оправданы, а из 587 осуждённых к смертной казни приговорен только 201 человек"
Это вам не англичане, безжалостно расстреливающие восставших сипаев, привязав к жерлу пушки! Что б не повадно было!
[Исправлено: таноми52, 24.08.2021 - 16:47]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 16:50
Цитата:
Вот скоро статья выйдет Юджина про сравнение помоек
Ему этот вопрос зададите или это другое?))Цитата:
Я не хочу прикладывать силы чтобы убирать этот инструмент
Когда в это же время Россия покупает себе очередной молоток против нас
Мы вроде как не христиане)) щеки подставлять не в нашей традиции Цитата:
Открою секрет айтишник вы наш))
В Ютюбе под видео есть статистика просмотров
И не привязана от подписчиков она или нет))
elektron:
Почему вам помойки видятся, я не знаю?
Почему вам помойки видятся, я не знаю?
Вот скоро статья выйдет Юджина про сравнение помоек
Ему этот вопрос зададите или это другое?))Цитата:
maxsaf:
Они лишь инструмент. В ваших силах положить инструмент обратно на полку. Пока не поздно
Они лишь инструмент. В ваших силах положить инструмент обратно на полку. Пока не поздно
Я не хочу прикладывать силы чтобы убирать этот инструмент
Когда в это же время Россия покупает себе очередной молоток против нас
Мы вроде как не христиане)) щеки подставлять не в нашей традиции Цитата:
maxsaf:
А вы запросите у Куата статистику по просмотрам, сколько народу его смотрит с подпиской, и сколько без, а потом вместе прикинем - маленький у него канал или нет.
А вы запросите у Куата статистику по просмотрам, сколько народу его смотрит с подпиской, и сколько без, а потом вместе прикинем - маленький у него канал или нет.
Открою секрет айтишник вы наш))
В Ютюбе под видео есть статистика просмотров
И не привязана от подписчиков она или нет))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 17:05
Цитата:
Ну когда в следующий раз вдруг поедут вставлять пилюлей тебе
Мясо будешь заготавливать?))Цитата:
Смешно
Безграмотные Крестьяне из Рязани почему-то служили под начальством офицеров которые русский язык вообще не знали
А инородцев чето решили не брать))
И да,война с Наполеоном была,набирали Калмыков,Башкир,Казахов,Черкесов для войны
Это норм)) это надо
А вот потом уже не)) будете окопы рыть
И да про "дикую дивизию" пастухов с гор которые русский язык не знали слышала?))
Цитата:
Благодетели))
Воевать не пойдете там опасно
Но на фронте рыть окопы будете под обстрелом
Сохранность народа
Логика-РИ
Цитата:
Может бы а может не бы))
Придут к вам сейчас
Так у нас война с талибами
Муж ваш пойдет толчки чистить,всервоно автомат ему не дадим он недостоин и ещё машину отберем вашу на нужды фронта
Сидите не вякайте а то ещё из холодильника все заберём))
Думаю вы согласитесь....Цитата:
А куда делись мужчины из отрывка из хаджи Мурата Льва Толстого?
Воевали так-то в горах
Но русские мстили местному населению в аулах
Так и тут Цитата:
Да умеете читать Википедию Как вам выгодно
А чтож другой отрывок не приводите?
Что по данным Руммеля число колеблется от 100 до 500 тысяч
Только в Шамсинском перевале отрядом казаков было расстреляно 1,5 тысячи киргизов в основном женщины,дети,и старики
По данным временного правительства погибло в боях 12 тысяч бежало в Китай 164 тысячи из которых там погибло 83 тысячи
Это так,нещитово да?)) Какие-то казахи,киргизы,вьетнамцы....
У нас же тут 3 тысячи крестьян побили)).
Цитата:
А чем отличается?))
Там к пушкам мужиков привязывали
А тут детей резали шашками
Англичане ещё цивилизованные получается?
[Исправлено: abaika95, 24.08.2021 - 17:40]
111:
Офицеры России приедут к нам вставлять пилюлей нашим чиновникам.. Я только за..
Офицеры России приедут к нам вставлять пилюлей нашим чиновникам.. Я только за..
Ну когда в следующий раз вдруг поедут вставлять пилюлей тебе
Мясо будешь заготавливать?))Цитата:
таноми52:
Смешно:пастухи из степи, не знающие русского языка, делали бы "карьеру
Смешно:пастухи из степи, не знающие русского языка, делали бы "карьеру
Смешно
Безграмотные Крестьяне из Рязани почему-то служили под начальством офицеров которые русский язык вообще не знали
А инородцев чето решили не брать))
И да,война с Наполеоном была,набирали Калмыков,Башкир,Казахов,Черкесов для войны
Это норм)) это надо
А вот потом уже не)) будете окопы рыть
И да про "дикую дивизию" пастухов с гор которые русский язык не знали слышала?))
Цитата:
таноми52:
Это даже дико выставлять одной из причин восстания -непризыв в ДЕЙСТВУЮЩУЮ армию! Может в РИ хотели сохранить свои малочисленные народы?
Это даже дико выставлять одной из причин восстания -непризыв в ДЕЙСТВУЮЩУЮ армию! Может в РИ хотели сохранить свои малочисленные народы?
Благодетели))
Воевать не пойдете там опасно
Но на фронте рыть окопы будете под обстрелом
Сохранность народа
Логика-РИ
Цитата:
таноми52:
Если уж, считая себя подданными РИ, жалели коня на нужды государства, то уж жизнью рисковать навряд ли захотели бы
Если уж, считая себя подданными РИ, жалели коня на нужды государства, то уж жизнью рисковать навряд ли захотели бы
Может бы а может не бы))
Придут к вам сейчас
Так у нас война с талибами
Муж ваш пойдет толчки чистить,всервоно автомат ему не дадим он недостоин и ещё машину отберем вашу на нужды фронта
Сидите не вякайте а то ещё из холодильника все заберём))
Думаю вы согласитесь....Цитата:
таноми52:
кстати, а куда мужчины делись, которых на фронт не призвали, а на окопные работы они не пошли? Спрятались, оставив слабых ?)
кстати, а куда мужчины делись, которых на фронт не призвали, а на окопные работы они не пошли? Спрятались, оставив слабых ?)
А куда делись мужчины из отрывка из хаджи Мурата Льва Толстого?
Воевали так-то в горах
Но русские мстили местному населению в аулах
Так и тут Цитата:
таноми52:
Так что причины: не "вырезали" 150 тыс., а погибли в БОЯХ и в результате бегства в труднодоступные районы.
Так что причины: не "вырезали" 150 тыс., а погибли в БОЯХ и в результате бегства в труднодоступные районы.
Да умеете читать Википедию Как вам выгодно
А чтож другой отрывок не приводите?
Что по данным Руммеля число колеблется от 100 до 500 тысяч
Только в Шамсинском перевале отрядом казаков было расстреляно 1,5 тысячи киргизов в основном женщины,дети,и старики
По данным временного правительства погибло в боях 12 тысяч бежало в Китай 164 тысячи из которых там погибло 83 тысячи
Это так,нещитово да?)) Какие-то казахи,киргизы,вьетнамцы....
У нас же тут 3 тысячи крестьян побили)).
Цитата:
таноми52:
Это вам не англичане, безжалостно расстреливающие восставших сипаев, привязав к жерлу пушки! Что б не повадно было!
Это вам не англичане, безжалостно расстреливающие восставших сипаев, привязав к жерлу пушки! Что б не повадно было!
А чем отличается?))
Там к пушкам мужиков привязывали
А тут детей резали шашками
Англичане ещё цивилизованные получается?
[Исправлено: abaika95, 24.08.2021 - 17:40]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 17:09
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 17:12
Восстание 1916 года в советских учебниках подавали как борьбу местных бедных русских крестьян и кочевников против царской администрации и Баев)
Единым фронтом крестьяне и кочевники выступили против ревизии скота на нужны империалистической войны)
Как люди в советских школах учились? И которые сейчас преподносят как лучшие) Как советские фильмы смотрели? Не пойму,если несут тут абсолютно другое))
Единым фронтом крестьяне и кочевники выступили против ревизии скота на нужны империалистической войны)
Как люди в советских школах учились? И которые сейчас преподносят как лучшие) Как советские фильмы смотрели? Не пойму,если несут тут абсолютно другое))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 17:30
ооо вот и Раша Тудей подъехала
«За последние несколько недель в СМИ и обществе широко обсуждается ряд вопиющих случаев нападений и избиений русскоязычных граждан Казахстана. По словам очевидцев и потерпевших, эти преступления совершены по национальному и религиозному признакам», — сообщил ТАСС председатель президиума организации, Герой России Сергей Липовой. По его словам, крайне важно не только выявить всех без исключения виновных в данных преступлениях, но и принять оперативные и исчерпывающие меры для недопущения подобных правонарушений впредь. Ранее невролог с 30-летним стажем Эмилия Гречаник в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказала о том, как казахские националисты заставили её извиниться на камеру за речь на русском.
Вопрос 1.
Офицеры России перепутали Казахстан и Киргизию?
Вопрос 2. Если не перепутали (уже хорошо а то страшно за них как они ботинки то свои ещё не путают) тогда где они видели у нас факты нападения на русскоязычных?
Вопрос 3. Ранее невролог поведала как ее заставили извинится бу бу бу
Опять же Где факты что заставили? А не она сама поняв что вылетит с работы не побежала и не записала видосик как тот божко на утро после пьянки
Вопрос 4. Где наш МИД? Почему уже в октрытую какие-то подвластные титушки в Росиии могут обвинять Казахстан что у нас тут избивают русскоязычных людей из за их национальности
Вопрос 5. Мааакс)) а че россиянам не надо свой инструмент по разжиганию убирать? Они смотри уже в открытую врут и разжигают и что в этой ситуации делать? Подскажи из Канады то виднее))
«За последние несколько недель в СМИ и обществе широко обсуждается ряд вопиющих случаев нападений и избиений русскоязычных граждан Казахстана. По словам очевидцев и потерпевших, эти преступления совершены по национальному и религиозному признакам», — сообщил ТАСС председатель президиума организации, Герой России Сергей Липовой. По его словам, крайне важно не только выявить всех без исключения виновных в данных преступлениях, но и принять оперативные и исчерпывающие меры для недопущения подобных правонарушений впредь. Ранее невролог с 30-летним стажем Эмилия Гречаник в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказала о том, как казахские националисты заставили её извиниться на камеру за речь на русском.
Вопрос 1.
Офицеры России перепутали Казахстан и Киргизию?
Вопрос 2. Если не перепутали (уже хорошо а то страшно за них как они ботинки то свои ещё не путают) тогда где они видели у нас факты нападения на русскоязычных?
Вопрос 3. Ранее невролог поведала как ее заставили извинится бу бу бу
Опять же Где факты что заставили? А не она сама поняв что вылетит с работы не побежала и не записала видосик как тот божко на утро после пьянки
Вопрос 4. Где наш МИД? Почему уже в октрытую какие-то подвластные титушки в Росиии могут обвинять Казахстан что у нас тут избивают русскоязычных людей из за их национальности
Вопрос 5. Мааакс)) а че россиянам не надо свой инструмент по разжиганию убирать? Они смотри уже в открытую врут и разжигают и что в этой ситуации делать? Подскажи из Канады то виднее))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 17:37
Что завтра Раша тудей напишет?
"В Костанайских автобусах списывают дополнительную плату только с русскоязычных"
"Завели уголовное дело на русскоязычных людей за то что они ухаживали за своей собакой"
"В Костанайских автобусах списывают дополнительную плату только с русскоязычных"
"Завели уголовное дело на русскоязычных людей за то что они ухаживали за своей собакой"
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 18:27
Цитата:
Ну-ка обьясните лучше как при 20к подписчиков на некоторых видоса набирается по 60к-90к просмотров? ) например ролик с Валентиной Матвиенко. Неужели фанаты Куата так кайфанули от ее речи, что по нескольку раз на день пересматривают?
abaika95:
Открою секрет айтишник вы наш)) В Ютюбе под видео есть статистика просмотров И не привязана от подписчиков она или нет))
Открою секрет айтишник вы наш)) В Ютюбе под видео есть статистика просмотров И не привязана от подписчиков она или нет))
Ну-ка обьясните лучше как при 20к подписчиков на некоторых видоса набирается по 60к-90к просмотров? ) например ролик с Валентиной Матвиенко. Неужели фанаты Куата так кайфанули от ее речи, что по нескольку раз на день пересматривают?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 18:30
Цитата:
Да ради бога, дело добровольное. Готовьтесь тогда пожинать плоды.
abaika95:
Я не хочу прикладывать силы чтобы убирать этот инструмент
Я не хочу прикладывать силы чтобы убирать этот инструмент
Да ради бога, дело добровольное. Готовьтесь тогда пожинать плоды.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 18:32
Цитата:
А ничего не делать. "Пристегни ремни, Дороти. Пролетаем Канзас (с)"
abaika95:
Вопрос 5. Мааакс)) а че россиянам не надо свой инструмент по разжиганию убирать? Они смотри уже в открытую врут и разжигают и что в этой ситуации делать? Подскажи из Канады то виднее))
Вопрос 5. Мааакс)) а че россиянам не надо свой инструмент по разжиганию убирать? Они смотри уже в открытую врут и разжигают и что в этой ситуации делать? Подскажи из Канады то виднее))
А ничего не делать. "Пристегни ремни, Дороти. Пролетаем Канзас (с)"
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 18:34
Цитата:
Не, они видимо давно к к самым гостепреимным наведаться хотели, ждали повод
abaika95:
Офицеры России перепутали Казахстан и Киргизию?
Офицеры России перепутали Казахстан и Киргизию?
Не, они видимо давно к к самым гостепреимным наведаться хотели, ждали повод
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 18:40
Цитата:
Они будут описаны в новых книжках по истории. История - та еще п... Кто больше даст, под того и ляжет
abaika95:
тогда где они видели у нас факты нападения на русскоязычных?
тогда где они видели у нас факты нападения на русскоязычных?
Они будут описаны в новых книжках по истории. История - та еще п... Кто больше даст, под того и ляжет
-
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