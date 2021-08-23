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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1774
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.08.21 - 00:32
#5821
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Ну и центр прямо сейчас..

Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11823
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.08.21 - 01:57
#5822
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Цитата:
drakon:
Россия! Россия! Россия!...

Дракон опять отжигает 8-)
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
161
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.08.21 - 02:52
#5823
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Цитата:
111:
Ну и центр прямо сейчас..

А вид действительно замечательный 👍🏻👍🏻👍🏻
Каждый вечер бы созерцал с чашечкой чая в руках. Тебе очень повезло иметь за окном такую панораму
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1774
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.08.21 - 05:50
#5824
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Костанай в 5.44



На сотке недофотоаппарат поставил на "ночь", разрешение вроде чуть лучше..
Луна убежала смотрю..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1774
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.08.21 - 15:39
#5825
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Цитата:
Николаич I:
вид действительно замечательный

Да, согласен, только ребенок вот начал без меры просить карусели, какие то шарики светящиеся покупать по полторы, ещё что то..
Уже дней 5 обходим парк стороной..
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
161
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.08.21 - 23:21
#5826
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Цитата:
111:
Уже дней 5 обходим парк стороной..

С детьми вобще все магазины лучше обходить стороной, иначе разоришься от постоянных "купи" 😁
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1774
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.08.21 - 23:26
#5827
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Цитата:
Николаич I:
разоришься от постоянных "купи"

Раньше, когда детей не было, смотрел на родителей, у которых дети просят что то купить, с недоумением, ведь нужно же воспитывать ребенка..
Сейчас сам стал таким..
Ребенок порой неуправляем..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22511
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.08.21 - 11:41
#5828
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КОстанайцы, не - переживайте.

Это не у вас... :lol: ;-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2502
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.08.21 - 11:46
#5829
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Цитата:
drakon:

До чего аким довел Деревеньку... :-x :lol:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22511
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.08.21 - 12:15
#5830
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12 сентября выборы.
Подам в отставку... :lol: ;-)
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