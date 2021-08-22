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О засухе и подсолнечном масле по 650 тенге за литр - Как Архимед Мухамбетов отчитывался перед депутатами и какие вопросы ему задавали?
О засухе и подсолнечном масле по 650 тенге за литр - Как Архимед Мухамбетов отчитывался перед депутатами и какие вопросы ему задавали?
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