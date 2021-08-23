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≡ Почему в ЦОНах образовались очереди, объяснили в "Правительстве для граждан"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42213
Почему в ЦОНах образовались очереди, объяснили в "Правительстве для граждан"
Отправлено: 23.08.21 - 15:42
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С 23 августа городские ЦОНы начали прием граждан без обязательного бронирования. Во многих ЦОНах, в том числе и костанайском, это привело к наплыву посетителей
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1774
Re: Почему в ЦОНах образовались очереди, объяснили в...
Отправлено: 23.08.21 - 15:42
#1
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Ну вот этот Цон на углу это нечто..
Он же никак не приспособлен под эту деятельность..
У государства нет бабла, кроме того, что конфисковали и приспособили?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1955
Re: Почему в ЦОНах образовались очереди, объяснили в...
Отправлено: 24.08.21 - 00:10
#2
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Цитата:
111:
У государства нет бабла,


Как нет?? А, ЭКСПО, а LRT ( кстати деньги снова выделяют), а Туркестан - в государстве бабла НЕМЕРЕННО - вопрос КТО и КУДА их направляет??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1774
Почему в ЦОНах образовались очереди, объяснили в "Правительстве для граждан"
Отправлено: 24.08.21 - 00:13
#3
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Цитата:
ACROS:
Как нет?? А, ЭКСПО, а LRT (

Ну..
Нет бабла, что народ налогами платит..
Ну а наворованное, конечно, кто ж его отменял..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1955
Почему в ЦОНах образовались очереди, объяснили в "Правительстве для граждан"
Отправлено: 24.08.21 - 10:49
#4
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Цитата:
111:
народ налогами платит..


Вы хоть в теме - все вышеперечисленные обьекты строились за счёт бюджета, то есть за счёт : "..бабла, что народ налогами платит...". Ну а "наворованное" - плавно вытекает из "..бабла, что народ налогами платит...".
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11823
Почему в ЦОНах образовались очереди, объяснили в "Правительстве для граждан"
Отправлено: 24.08.21 - 10:55
#5
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Цитата:
ACROS:
за счёт бюджета, то есть за счёт : "..бабла, что народ налогами платит..."

А у бюджета нет других источников? Ну там недра, земля (аренда), Байконур, СП с гос участием и тд.
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