Re: Почему в ЦОНах образовались очереди, объяснили в...

Отправлено: - 15:42

Ну вот этот Цон на углу это нечто..

Он же никак не приспособлен под эту деятельность..

У государства нет бабла, кроме того, что конфисковали и приспособили?