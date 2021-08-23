Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Вакцинация не работает, от слова совсем
Вакцинация не работает, от слова совсем
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42213
Вакцинация не работает, от слова совсем
Отправлено: 23.08.21 - 11:02
Сегодня мы наблюдаем, что вакцинация против Ковид-19 не работает от слова совсем. Штамм Дельта, давайте ка посмотрим на Исландию.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 219
Re: Вакцинация не работает, от слова совсем
Отправлено: 23.08.21 - 11:02
Есть такое. Против Штамма Дельта вакцины оказались слабы. В частности Пфайзер. По остальным ещё исследование не провели. Мне вообще кажется что кто то сидит штампует эти штаммы чтобы короновирус не утихал.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 11823
Re: Вакцинация не работает, от слова совсем
Отправлено: 23.08.21 - 11:06
Цитата:
Природа-матушка их и штампует. Чтобы неверующие в эволюцию глаза наконец-то раскрыли
viktorian85:
Мне вообще кажется что кто то сидит штампует эти штаммы чтобы короновирус не утихал.
Мне вообще кажется что кто то сидит штампует эти штаммы чтобы короновирус не утихал.
Природа-матушка их и штампует. Чтобы неверующие в эволюцию глаза наконец-то раскрыли
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2227
Вакцинация не работает, от слова совсем
Отправлено: 23.08.21 - 11:11
Антипрививочники провались на сайт НГ. Блин, сколько уже раз можно повторять азы биологии из школьной программы. Вакцинация не гарантирует того, что человек не заболеет. Но гарантированно позволит большинству привившихся перенести болезнь в легкой форме. Полагаю, что есть большая разница, будучи непривитым лежать реанимации под аппаратом вентиляции легких, либо перенести корону как легкую простуду, будучи привитым.
[Исправлено: юля елиссева, 23.08.2021 - 11:12]
[Исправлено: юля елиссева, 23.08.2021 - 11:12]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 9455
Re: Вакцинация не работает, от слова совсем
Отправлено: 23.08.21 - 15:55
Таким же макаром можно и в обратную сторону судить
Канада
В середине апреля был пик заболеваемости
По 9 тысяч каждый день заболевало
К середине июля когда двумя компонентами привились уже под 50%
Динамика заболеваемости достигла самой низкой точки 250 человек в день
Вакцина работает?
Канада
В середине апреля был пик заболеваемости
По 9 тысяч каждый день заболевало
К середине июля когда двумя компонентами привились уже под 50%
Динамика заболеваемости достигла самой низкой точки 250 человек в день
Вакцина работает?
m
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.09.14
- Сообщений:
- 9
Re: Вакцинация не работает, от слова совсем
Отправлено: 23.08.21 - 23:25
Почему тексты с кучей ошибок и антиваксеры всегда рядом?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 655
Re: Вакцинация не работает, от слова совсем
Отправлено: 24.08.21 - 08:40
85 чел там, а у нас 7 тыс в сутки
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 893
Re: Вакцинация не работает, от слова совсем
Отправлено: 24.08.21 - 09:14
Почему антиваксы уговаривают других не делать прививки? А те кто не против- просто делают молча, не убеждая ни кого ни в чем? Ну не хочешь не делай- сиди молча.
Лишь бы повякать , внимания людям не хватает что ли? И самое интересное, ведь разбираются во всем, лучше любого ученого/врача и других научить хотят.
Лишь бы повякать , внимания людям не хватает что ли? И самое интересное, ведь разбираются во всем, лучше любого ученого/врача и других научить хотят.
Re: Вакцинация не работает, от слова совсем
Отправлено: 24.08.21 - 10:00
Мы видим, что вакцина для всей популяции не работает и пользы от нее нет никакой./
Уж не знаю, что там видит автор этой фигни, я вот вижу другое.
На самом первом графике - в мае новых заражений 75, в июле - 80.
Высокое, прям деваться некуда. Кошмар!
Они хоть умеют читать графики и диаграммы или что-то увидели, как Ильяс, не вникая, и нести этот бред в массы, показывая свой уровень владения вопросом...
Уж не знаю, что там видит автор этой фигни, я вот вижу другое.
На самом первом графике - в мае новых заражений 75, в июле - 80.
Высокое, прям деваться некуда. Кошмар!
Они хоть умеют читать графики и диаграммы или что-то увидели, как Ильяс, не вникая, и нести этот бред в массы, показывая свой уровень владения вопросом...
Re: Вакцинация не работает, от слова совсем
Отправлено: 24.08.21 - 10:03
на сегодня огромный пик заболеваемости Дельтой..../
А прям так многозначительно, с многоточием)))))
У них огромный пик заболеваемости, аж по 80 человек в сутки. Не работает так не работает вакцинация.
А почему не показали следующую вкладку на первом скрине графика заболеваемости? Где показаны летальные случаи?
И люди с таким уровнем будут остальным рассказывать, что где работает, что не работает.
Срочно нужно вводить ответственность для антиваксеров. У них все аргументы такого вот плана.
А прям так многозначительно, с многоточием)))))
У них огромный пик заболеваемости, аж по 80 человек в сутки. Не работает так не работает вакцинация.
А почему не показали следующую вкладку на первом скрине графика заболеваемости? Где показаны летальные случаи?
И люди с таким уровнем будут остальным рассказывать, что где работает, что не работает.
Срочно нужно вводить ответственность для антиваксеров. У них все аргументы такого вот плана.
Re: Вакцинация не работает, от слова совсем
Отправлено: 24.08.21 - 10:08
80 случаев новых заболеваний в Исландии - это безусловно весомый повод, чтобы это выложить и обсудить в разделе народных новостей на сайте газеты не в Исландии, а в Костанайской области.
Вопрос чисто из любопытства: редакция сайта смотрит, что текст заметки вообще от слова совсем не соответствует ее документальному обоснованию?))))
Вопрос чисто из любопытства: редакция сайта смотрит, что текст заметки вообще от слова совсем не соответствует ее документальному обоснованию?))))
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 41
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать