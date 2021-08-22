Отправлено: - 09:51

abaika95:

Вот что отвечали в акимате ещё 2 месяца назад на этот вопрос

Цитата:А как ещё можно оправдать свою беспомощность и некомпетентность,как всегда свалить всё на перекупщиков и спекулянтов.