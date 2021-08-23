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≡ "Кажется, что 102-й - это фантом" - Костанайцы жалуются на работу трех маршрутов, которые обслуживает компания TTS
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42213
"Кажется, что 102-й - это фантом" - Костанайцы жалуются на работу трех маршрутов, которые обслуживает компания TTS
Отправлено: 23.08.21 - 14:26
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Гражданский журналист «Нашей Газеты» измерила интервал движения автобусов (от отправления предыдущего до прихода следующего) на трех маршрутах: №№ 18, 19 и 102, которые обслуживает ТОО "TTS Reisen".
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
396
Re: "Кажется, что 102-й - это фантом" - Костанайцы...
Отправлено: 23.08.21 - 14:26
#1
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Цитата:
Я позвонила в диспетчерскую ТОО "TTS Reisen" по номеру 25-92-33, чтобы узнать причину такого длительного ожидания. Ответ: "Автобусы есть, водителей не хватает".

Источник:

Раз так пусть руководство ТОО "TTS Reisen" выходят из за руля своих крутых внедорожников и садятся за руль маршрутных автобусов
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22509
"Кажется, что 102-й - это фантом" - Костанайцы жалуются на работу трех маршрутов, которые обслуживает компания TTS
Отправлено: 23.08.21 - 14:35
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
садятся за руль маршрутных автобусов

Ага, твоей аватарки, испугавшись... :lol: ;-)
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
98
Re: "Кажется, что 102-й - это фантом" - Костанайцы...
Отправлено: 23.08.21 - 14:42
#3
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Можно обратиться к автору фотографий для этой статьи. Вы когда публикуете фото людей, смотрите на результат? Анастасия Грушина с синим лицом и вытянутой влево вверх головой, а Александр Вершинин - лицо малиновое, и также наблюдается вытягивание головы.
Нельзя было поправить фото в редакторе слегка? Зачем уродовать людей? Не хотите редактировать, фотографируйте сразу с правильными фильтрами и настройками.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7656
Re: "Кажется, что 102-й - это фантом" - Костанайцы...
Отправлено: 23.08.21 - 15:29
#4
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Так и хочется сказать руководству ТТС: Не хочешь с...ть, не мучай ж..у!
Если вы не в состоянии работать, отдайте маршруты тем, кто сможет не издеваться над людьми.
Был недавно в Челябинске и Тюмени. Абсолютно НИКАКИХ проблем с общественным транспортом. Множество автобусов, маршруток в городе. Соблюдается интервал, расписание. Все можно отследить по 2гис. Кондукторы в автобусах. Оплата наличкой и картами. Причем в Тюмени разница между ними в 1 (ОДИН) рубль, а не практически 100% как наши хитрож..ые перевозчики и акимат решили.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
318
Re: "Кажется, что 102-й - это фантом" - Костанайцы...
Отправлено: 23.08.21 - 15:40
#5
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Цитата:
ladas:
Можно обратиться к автору фотографий для этой статьи. Вы когда публикуете фото людей, смотрите на результат? Анастасия Грушина с синим лицом и вытянутой влево вверх головой, а Александр Вершинин - лицо малиновое, и также наблюдается вытягивание головы. Нельзя было поправить фото в редакторе слегка? Зачем уродовать людей? Не хотите редактировать, фотографируйте сразу с правильными фильтрами и настройками.


Неестественного вытягивания лиц на фото несколько сотрудников редакции не заметили, хотя специально рассматривали изображения после вашего комментария.

Фото сделаны при разном освещении, кроме того разные люди имеют разный цвет лица. Обратите внимания, если брать все фото целиком, то искаженного баланса цветов не наблюдается. Конкретно отдельные участки фотографий мы принципиально не редактируем, чтобы избежать обвинений в фейках/фотошопах/подделках.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9455
Re: "Кажется, что 102-й - это фантом" - Костанайцы...
Отправлено: 23.08.21 - 15:45
#6
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Цитата:
yudjin:
Был недавно в Челябинске и Тюмени. Абсолютно НИКАКИХ проблем с общественным транспортом. Множество автобусов, маршруток в городе. Соблюдается интервал, расписание. Все можно отследить по 2гис. Кондукторы в автобусах

В Тюмень сейчас бабки вливаются нефтяные
Хотят дожать население до миллиона чтобы на федеральном уровне уже играть
А Челябинск уже город миллионник промышленный центр России
И Костанай аграрный городишко с 230 тысячими населения
Нам с Орском или Энгельсом в России надо сравниваться по экономическим показателям
А то один уехал в Питер и по помойкам там лазиет,хвалится какие помойки там чистые по сравнению с нашими
Второй сразу в Тюмень поехал который по рейтингу 2018 года занимал 1 место по качеству жизни в России
А в 2020 году стал лидером среди 200 городов по комфортному проживанию в России ))
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7656
"Кажется, что 102-й - это фантом" - Костанайцы жалуются на работу трех маршрутов, которые обслуживает компания TTS
Отправлено: 23.08.21 - 16:49
#7
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Цитата:
abaika95:
И Костанай аграрный городишко с 230 тысячими населения

И что.... Теперь этим 230 тысячам жить как придется? А может пора не 3,14...ть на брифингах, а начать работать... от акима до дворника?

Цитата:
abaika95:
А то один уехал в Питер и по помойкам там лазиет,хвалится какие помойки там чистые

А я по тюменским лазил. Скоро в НГ будет репортаж!
Так может надо перенимать опыт не в далеких финляндиях, а у ближайших соседей...или рухнама не позволяет?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9455
"Кажется, что 102-й - это фантом" - Костанайцы жалуются на работу трех маршрутов, которые обслуживает компания TTS
Отправлено: 23.08.21 - 20:18
#8
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Цитата:
yudjin:
И что.... Теперь этим 230 тысячам жить как придется?

Нет а по мере поступления денег в бюджет))
Бери ношу по себе чтоб не падать при ходьбе Цитата:
yudjin:
А я по тюменским лазил. Скоро в НГ будет репортаж

Ну я так и думал))
Уровень журналистики
Полазить в тюменской мусорке
И сказать что она лучше пахнет)))
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22509
"Кажется, что 102-й - это фантом" - Костанайцы жалуются на работу трех маршрутов, которые обслуживает компания TTS
Отправлено: 23.08.21 - 20:57
#9
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Цитата:
abaika95:
Полазить в тюменской мусорке И сказать что она лучше пахнет)))

Конечно - лучше. Кошмой не - воняет... :-o
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
655
Re: "Кажется, что 102-й - это фантом" - Костанайцы...
Отправлено: 24.08.21 - 08:42
#10
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Я езжу на велосипеде и самокате. На автобусе один раз за лето проехал
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