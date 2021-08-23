"Кажется, что 102-й - это фантом" - Костанайцы жалуются на работу трех маршрутов, которые обслуживает компания TTS
Отправлено: 23.08.21 - 14:26
Гражданский журналист «Нашей Газеты» измерила интервал движения автобусов (от отправления предыдущего до прихода следующего) на трех маршрутах: №№ 18, 19 и 102, которые обслуживает ТОО "TTS Reisen". Читать новость
Можно обратиться к автору фотографий для этой статьи. Вы когда публикуете фото людей, смотрите на результат? Анастасия Грушина с синим лицом и вытянутой влево вверх головой, а Александр Вершинин - лицо малиновое, и также наблюдается вытягивание головы. Нельзя было поправить фото в редакторе слегка? Зачем уродовать людей? Не хотите редактировать, фотографируйте сразу с правильными фильтрами и настройками.
Так и хочется сказать руководству ТТС: Не хочешь с...ть, не мучай ж..у! Если вы не в состоянии работать, отдайте маршруты тем, кто сможет не издеваться над людьми. Был недавно в Челябинске и Тюмени. Абсолютно НИКАКИХ проблем с общественным транспортом. Множество автобусов, маршруток в городе. Соблюдается интервал, расписание. Все можно отследить по 2гис. Кондукторы в автобусах. Оплата наличкой и картами. Причем в Тюмени разница между ними в 1 (ОДИН) рубль, а не практически 100% как наши хитрож..ые перевозчики и акимат решили.
ladas: Можно обратиться к автору фотографий для этой статьи. Вы когда публикуете фото людей, смотрите на результат? Анастасия Грушина с синим лицом и вытянутой влево вверх головой, а Александр Вершинин - лицо малиновое, и также наблюдается вытягивание головы. Нельзя было поправить фото в редакторе слегка? Зачем уродовать людей? Не хотите редактировать, фотографируйте сразу с правильными фильтрами и настройками.
Неестественного вытягивания лиц на фото несколько сотрудников редакции не заметили, хотя специально рассматривали изображения после вашего комментария.
Фото сделаны при разном освещении, кроме того разные люди имеют разный цвет лица. Обратите внимания, если брать все фото целиком, то искаженного баланса цветов не наблюдается. Конкретно отдельные участки фотографий мы принципиально не редактируем, чтобы избежать обвинений в фейках/фотошопах/подделках.
yudjin: Был недавно в Челябинске и Тюмени. Абсолютно НИКАКИХ проблем с общественным транспортом. Множество автобусов, маршруток в городе. Соблюдается интервал, расписание. Все можно отследить по 2гис. Кондукторы в автобусах
В Тюмень сейчас бабки вливаются нефтяные Хотят дожать население до миллиона чтобы на федеральном уровне уже играть А Челябинск уже город миллионник промышленный центр России И Костанай аграрный городишко с 230 тысячими населения Нам с Орском или Энгельсом в России надо сравниваться по экономическим показателям А то один уехал в Питер и по помойкам там лазиет,хвалится какие помойки там чистые по сравнению с нашими Второй сразу в Тюмень поехал который по рейтингу 2018 года занимал 1 место по качеству жизни в России А в 2020 году стал лидером среди 200 городов по комфортному проживанию в России ))
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