Прогноз на 5 дней
ясно+26°C
  • 766 мм рт.ст.
  • 38% влажность
  • Ю, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Вакцинация не работает, от слова совсем
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42213
Вакцинация не работает, от слова совсем
Отправлено: 23.08.21 - 11:02
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня мы наблюдаем, что вакцинация против Ковид-19 не работает от слова совсем. Штамм Дельта, давайте ка посмотрим на Исландию.
Читать новость

viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
219
Re: Вакцинация не работает, от слова совсем
Отправлено: 23.08.21 - 11:02
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть такое. Против Штамма Дельта вакцины оказались слабы. В частности Пфайзер. По остальным ещё исследование не провели. Мне вообще кажется что кто то сидит штампует эти штаммы чтобы короновирус не утихал.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11821
Re: Вакцинация не работает, от слова совсем
Отправлено: 23.08.21 - 11:06
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
viktorian85:
Мне вообще кажется что кто то сидит штампует эти штаммы чтобы короновирус не утихал.

Природа-матушка их и штампует. Чтобы неверующие в эволюцию глаза наконец-то раскрыли :lol:
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2227
Вакцинация не работает, от слова совсем
Отправлено: 23.08.21 - 11:11
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Антипрививочники провались на сайт НГ. Блин, сколько уже раз можно повторять азы биологии из школьной программы. Вакцинация не гарантирует того, что человек не заболеет. Но гарантированно позволит большинству привившихся перенести болезнь в легкой форме. Полагаю, что есть большая разница, будучи непривитым лежать реанимации под аппаратом вентиляции легких, либо перенести корону как легкую простуду, будучи привитым.

[Исправлено: юля елиссева, 23.08.2021 - 11:12]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9455
Re: Вакцинация не работает, от слова совсем
Отправлено: 23.08.21 - 15:55
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таким же макаром можно и в обратную сторону судить
Канада
В середине апреля был пик заболеваемости
По 9 тысяч каждый день заболевало
К середине июля когда двумя компонентами привились уже под 50%
Динамика заболеваемости достигла самой низкой точки 250 человек в день
Вакцина работает?
Профайл
m
§ mmxkz
(Пользователи)
Регистрация:
22.09.14
Сообщений:
9
Re: Вакцинация не работает, от слова совсем
Отправлено: 23.08.21 - 23:25
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему тексты с кучей ошибок и антиваксеры всегда рядом? :-)
Профайл
arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
655
Re: Вакцинация не работает, от слова совсем
Отправлено: 24.08.21 - 08:40
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
85 чел там, а у нас 7 тыс в сутки
Профайл
antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
893
Re: Вакцинация не работает, от слова совсем
Отправлено: 24.08.21 - 09:14
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему антиваксы уговаривают других не делать прививки? А те кто не против- просто делают молча, не убеждая ни кого ни в чем? Ну не хочешь не делай- сиди молча.
Лишь бы повякать , внимания людям не хватает что ли? И самое интересное, ведь разбираются во всем, лучше любого ученого/врача и других научить хотят.
Профайл
Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
213
Re: Вакцинация не работает, от слова совсем
Отправлено: 24.08.21 - 10:00
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы видим, что вакцина для всей популяции не работает и пользы от нее нет никакой./
Уж не знаю, что там видит автор этой фигни, я вот вижу другое.
На самом первом графике - в мае новых заражений 75, в июле - 80.
Высокое, прям деваться некуда. Кошмар! :lol:
Они хоть умеют читать графики и диаграммы или что-то увидели, как Ильяс, не вникая, и нести этот бред в массы, показывая свой уровень владения вопросом...
Профайл
Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
213
Re: Вакцинация не работает, от слова совсем
Отправлено: 24.08.21 - 10:03
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на сегодня огромный пик заболеваемости Дельтой..../
А прям так многозначительно, с многоточием)))))
У них огромный пик заболеваемости, аж по 80 человек в сутки. Не работает так не работает вакцинация.
А почему не показали следующую вкладку на первом скрине графика заболеваемости? Где показаны летальные случаи?
И люди с таким уровнем будут остальным рассказывать, что где работает, что не работает.
Срочно нужно вводить ответственность для антиваксеров. У них все аргументы такого вот плана.
Профайл
Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
213
Re: Вакцинация не работает, от слова совсем
Отправлено: 24.08.21 - 10:08
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
80 случаев новых заболеваний в Исландии - это безусловно весомый повод, чтобы это выложить и обсудить в разделе народных новостей на сайте газеты не в Исландии, а в Костанайской области.

Вопрос чисто из любопытства: редакция сайта смотрит, что текст заметки вообще от слова совсем не соответствует ее документальному обоснованию?))))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS