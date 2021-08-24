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Уже не ваш земляк:

и дома строили(вместо юрт, т.е. уничтожали казахскую идентичность),больницы там всякие со школами насаждали, колонизаторы проклятые, да ещё заводов с фабриками в великой степи понастроили

Цитата:У меня прадед в геологоразведке работалИскал в пустыне полезные ископаемые чтобы потом через время мой дед-крановщик там уже возводил заводВопрос знатокамПочему я должен внуку к примеру свинопаса говорить спасибо за то что он мне тут что-то построил со своим дедом?))Или дополню вопросБерём выше тогда у руководства был Сталин и грузинская компанияПо логике я тогда потомкам Сталина должен спасибо говорить?)) Они правда в США многие живут)) странно правда?)