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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 439 из 439«1...437438439
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
48
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:16
#6571
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Цитата:
111:

Тогда была в 1988 году советская армия, и там были свои законы..
А когда я начинал служить в 1993-ем, то это была уже казахстанская армия. И у меня была возможность не пойти служить со своим плоскостопием. Но у нас в части служили Серёга Никулин из Рудного со своим предъязвенным состоянием(годен!), и пацан из Актюбинска,(уж не помню его имени, простите!) с рукой, которую завернуло на вал в буровой у геологов(годен!), и много других пацанов со всякими болячками.
ПыСы. Это была казахстанская армия, и там были свои законы...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9455
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:18
#6572
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
и дома строили(вместо юрт, т.е. уничтожали казахскую идентичность),больницы там всякие со школами насаждали, колонизаторы проклятые, да ещё заводов с фабриками в великой степи понастроили

У меня прадед в геологоразведке работал
Искал в пустыне полезные ископаемые чтобы потом через время мой дед-крановщик там уже возводил завод
Вопрос знатокам
Почему я должен внуку к примеру свинопаса говорить спасибо за то что он мне тут что-то построил со своим дедом?))
Или дополню вопрос
Берём выше тогда у руководства был Сталин и грузинская компания
По логике я тогда потомкам Сталина должен спасибо говорить?)) Они правда в США многие живут)) странно правда?)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1774
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:20
#6573
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Жена уже даже телек выключила, Мир наизнанк Пакистан..

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9455
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:20
#6574
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А вот потомкам Альберта Гора никто в России сказать ничего не хочет почему-то
Хотя он всю индустриальную мощь современной России возвел
И грузину Сталину спасибо говорить не хотят
Они почему-то думают что они всё сами)))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1774
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:23
#6575
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Это была казахстанская армия, и

Какое то время она держалась, пару лет.
Потом все, пипец..
Сейчас до сих пор казахстанская армия, просто пародия какая то..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1774
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:30
#6576
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Ну а пока все изчезли, откушаем арбус..

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9455
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:36
#6577
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Или может пропаганда Советская так научила наших кухонных и офисных работников Постояно им насаживая идею что они молодцы они нам тут все построили?
Ну да тлетворное влияние,точно!!!
Включаем фильму
Странно
Смотрим Иван Бровкин на целине там вместе с Ваней целину пашут и казах и литовец...хм
Может тогда строили только они?
Да нет,смотрим фильм "Высота" и там разброс,и белорусы и армяне в монтажниках
Ладно это сто пудов заказуха толерастов из США была чтобы показать нац меньшинства
Войну то точно только они выиграли!!
Включаем "В бой идут одни старики"
Ба...
Узбеки,Украинцы,Грузины воевали оказывается тоже...
Даже на самолётах.
Тогда вопрос))))
Если пропаганда несла одно
А эти 50летние дяди и тети несут другое
То что получается? Пропаганда плохая была? Или не в коня корм такие фильмы снимать?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
48
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:42
#6578
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Цитата:
111:

Памперс у сына возьмёшь? Или уже взрослые закупаешь?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7581
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:44
#6579
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Цитата:
abaika95:

:lol:
Почему вам помойки видятся, я не знаю? ;-)

[Исправлено: elektron, 23.08.2021 - 19:45]
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