Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:16
Цитата:
Тогда была в 1988 году советская армия, и там были свои законы..
А когда я начинал служить в 1993-ем, то это была уже казахстанская армия. И у меня была возможность не пойти служить со своим плоскостопием. Но у нас в части служили Серёга Никулин из Рудного со своим предъязвенным состоянием(годен!), и пацан из Актюбинска,(уж не помню его имени, простите!) с рукой, которую завернуло на вал в буровой у геологов(годен!), и много других пацанов со всякими болячками.
ПыСы. Это была казахстанская армия, и там были свои законы...
111:
Тогда была в 1988 году советская армия, и там были свои законы..
А когда я начинал служить в 1993-ем, то это была уже казахстанская армия. И у меня была возможность не пойти служить со своим плоскостопием. Но у нас в части служили Серёга Никулин из Рудного со своим предъязвенным состоянием(годен!), и пацан из Актюбинска,(уж не помню его имени, простите!) с рукой, которую завернуло на вал в буровой у геологов(годен!), и много других пацанов со всякими болячками.
ПыСы. Это была казахстанская армия, и там были свои законы...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:18
Цитата:
У меня прадед в геологоразведке работал
Искал в пустыне полезные ископаемые чтобы потом через время мой дед-крановщик там уже возводил завод
Вопрос знатокам
Почему я должен внуку к примеру свинопаса говорить спасибо за то что он мне тут что-то построил со своим дедом?))
Или дополню вопрос
Берём выше тогда у руководства был Сталин и грузинская компания
По логике я тогда потомкам Сталина должен спасибо говорить?)) Они правда в США многие живут)) странно правда?)
Уже не ваш земляк:
и дома строили(вместо юрт, т.е. уничтожали казахскую идентичность),больницы там всякие со школами насаждали, колонизаторы проклятые, да ещё заводов с фабриками в великой степи понастроили
и дома строили(вместо юрт, т.е. уничтожали казахскую идентичность),больницы там всякие со школами насаждали, колонизаторы проклятые, да ещё заводов с фабриками в великой степи понастроили
У меня прадед в геологоразведке работал
Искал в пустыне полезные ископаемые чтобы потом через время мой дед-крановщик там уже возводил завод
Вопрос знатокам
Почему я должен внуку к примеру свинопаса говорить спасибо за то что он мне тут что-то построил со своим дедом?))
Или дополню вопрос
Берём выше тогда у руководства был Сталин и грузинская компания
По логике я тогда потомкам Сталина должен спасибо говорить?)) Они правда в США многие живут)) странно правда?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:20
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:20
А вот потомкам Альберта Гора никто в России сказать ничего не хочет почему-то
Хотя он всю индустриальную мощь современной России возвел
И грузину Сталину спасибо говорить не хотят
Они почему-то думают что они всё сами)))
Хотя он всю индустриальную мощь современной России возвел
И грузину Сталину спасибо говорить не хотят
Они почему-то думают что они всё сами)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:23
Цитата:
Какое то время она держалась, пару лет.
Потом все, пипец..
Сейчас до сих пор казахстанская армия, просто пародия какая то..
Уже не ваш земляк:
Это была казахстанская армия, и
Это была казахстанская армия, и
Какое то время она держалась, пару лет.
Потом все, пипец..
Сейчас до сих пор казахстанская армия, просто пародия какая то..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:30
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:36
Или может пропаганда Советская так научила наших кухонных и офисных работников Постояно им насаживая идею что они молодцы они нам тут все построили?
Ну да тлетворное влияние,точно!!!
Включаем фильму
Странно
Смотрим Иван Бровкин на целине там вместе с Ваней целину пашут и казах и литовец...хм
Может тогда строили только они?
Да нет,смотрим фильм "Высота" и там разброс,и белорусы и армяне в монтажниках
Ладно это сто пудов заказуха толерастов из США была чтобы показать нац меньшинства
Войну то точно только они выиграли!!
Включаем "В бой идут одни старики"
Ба...
Узбеки,Украинцы,Грузины воевали оказывается тоже...
Даже на самолётах.
Тогда вопрос))))
Если пропаганда несла одно
А эти 50летние дяди и тети несут другое
То что получается? Пропаганда плохая была? Или не в коня корм такие фильмы снимать?
Ну да тлетворное влияние,точно!!!
Включаем фильму
Странно
Смотрим Иван Бровкин на целине там вместе с Ваней целину пашут и казах и литовец...хм
Может тогда строили только они?
Да нет,смотрим фильм "Высота" и там разброс,и белорусы и армяне в монтажниках
Ладно это сто пудов заказуха толерастов из США была чтобы показать нац меньшинства
Войну то точно только они выиграли!!
Включаем "В бой идут одни старики"
Ба...
Узбеки,Украинцы,Грузины воевали оказывается тоже...
Даже на самолётах.
Тогда вопрос))))
Если пропаганда несла одно
А эти 50летние дяди и тети несут другое
То что получается? Пропаганда плохая была? Или не в коня корм такие фильмы снимать?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:42
Цитата:
Памперс у сына возьмёшь? Или уже взрослые закупаешь?
111:
Памперс у сына возьмёшь? Или уже взрослые закупаешь?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7581
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:44
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 17
|Зарегистрированные пользователи: elektron
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать