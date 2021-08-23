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Coopidon:

Тебе виднее!

Coopidon:

Сам погуглишь! А то тут вижу, тут -не вижу

Coopidon:

Налоги не хотели платить.

Coopidon:

А ты на себя посмотри, где и что ты тут рвешь.

elektron:

Вы всё ёрничаете?

elektron:

Всего 30-ть лет, вот когда 70-ть пройдёт, тогда может и будет актуально, а сегодня, повторюсь, это - разжигание

elektron:

Как правило, эти старики отлично по немецки глаголют, на своём диалекте.

Coopidon:

На кухню сбегай! Это твои стейк из мраморной крошки згорел. Пока ты на форуме на вентилятор набрасывал...

Coopidon:

Ну да, и чо!?

Coopidon:

Всмысле, кто не скачет, тот москаль!? Пол не проломи!

Цитата:Да нет,тебе же твой очаг горящий помогает разглядеть))Цитата:НеХочу чтобы ты нагуглилаА то мало ли) вдруг ты продовщица ещё к тому же Цитата:УдивительноНалоги не хотели платить но у крестьян приезжих деньги за аренду брали))Как-то не сходится или у тебя все сходится?)Цитата:Смотрю на себеХороший человекОчаги шовинистам рву тутИм не нравитсяНо кто-то должен с ними это сделать)Цитата:Нет вполне серьезно)Для них наверно слово на казахском очень трудно произнестиПытка)Цитата:А кто определяет временные рамки?) Через 70 лет вас не будет поэтому это не разжигание?))Цитата:Сколько раз встречал тут стариков немцевНикто немецкий не знаетДаже диалектом))Цитата:Горииит горит у погремухи очаг))Радостно))Цитата:Так чтоже терпят?Пусть в Гаагу обратятся))Или мазохистки?)Цитата:Всмычле в коромысле у москалихи))Ты как та птичкаНачинаешь диалог и забываешь начало))Жили на своей земле Киргиз-кайсаки и пришли к ним москали отделившиеся от киевской РусиВопрос знатокам:Причем тут Украина?))Причем тут