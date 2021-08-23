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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1774
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.08.21 - 23:52
#6556
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Цитата:
Coopidon:
Да все понятно! У тебя же увадительная

Нет, тебе непонятно ничего.
Ещё раз, сам за себя ответить можешь?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
48
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.08.21 - 23:53
#6557
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Цитата:
111:

Возвеличили ментов дОнельзя.Потому боятся не куатов, а ментов с отдаленных бедных деревень, поддерживающих их, куатов, и обвиняющих кого то в своей бедности...
Марик, ты ли это?! Если так дальше пойдёт, то я тебя уважать начну! Вот век в Волге не купаться!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1774
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.08.21 - 23:55
#6558
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Цитата:
Coopidon:
Знаю я твои законы

Хм..
То есть я наводил в лихих 90х свои законы?
От то ты врешь..
Вас таких много, кто бросил свою Родину, теперь то что?
Обвиняете других, своих соседей, земляков, родичей?
Ради чего?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1774
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.08.21 - 23:57
#6559
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Марик, ты ли это?! Если так дальше пойдёт, то я тебя уважать

Это я, не надо меня уважать, не за что.
Надо вести дискуссию как говорится, хотя я уже спать после пива заваливаюсь
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1435
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.08.21 - 23:58
#6560
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Цитата:
111:
Нет, тебе непонятно ничего. Ещё раз, сам за себя ответить можешь?

У меня было временная потеря ариентации прастранства!
Но у тебя всего лишь тубик был!
Значит мог защитить Родину! Почему не защитил?
Если не смог, тогда Погремуха виноват!
;-)
Цитата:
111:

Куату или Диасу уже звонил?
Забил им стрелку?
Или у тебя опять, энурез, хламидиоз, скарификация пучка Гиса (нужное подчеркнуть)
:-o
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1954
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:00
#6561
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Цитата:
Coopidon:
Ты правд



С какого времени мы с вами на ты?? На брудершафт не пили, вроде.

Вопрос ВЫЕДЕННОГО яйца не стоит. Не будете будировать его, он сам по себе заглохнет: в Казахстане - это не актуально. Это могут подтвердить и Макс и Дракон и остальные "поуехавшие".
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
48
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:02
#6562
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Цитата:
111:

Ах да, тебе как и всем нам было по барабану..Мальвинки, капюшоны, жевачки..

А ты в это время партизанил, пускал поезда под откос во имя сохранения СССРа , в котором твоих родственников угнетали, не давали говорить на родном языке и вообще, сгоняли, как индейцев, в резерв..,ой, простите, в интернаты! Вы уж тут , пострадавшие от великорусского шовинизма, договоритесь, как вас унижали и уничтожали. А то получается, что один говорит одно, а у другого репрессии совсем по другому выглядят - и от туберкулёза с педикулёзом избавляли, и дома строили(вместо юрт, т.е. уничтожали казахскую идентичность),больницы там всякие со школами насаждали, колонизаторы проклятые, да ещё заводов с фабриками в великой степи понастроили, что мешало выпасу баранов с коровами и лошадьми. Вообще, унижали казахов, как могли!
ПыСы. С тобой хоть спорить интересно, у тебя хоть интеллект есть.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1774
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:02
#6563
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Цитата:
Coopidon:
Значит мог защитить Родину!

Годен в военное время.
За себя то чего, опять боишься сказать что трус?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1774
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:03
#6564
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
пострадавшие от великорусского шовинизма

Ты не болен?
У меня жена чистая христианка, крещеная, где я там пострадал то?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
48
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:06
#6565
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Цитата:
111:

Как прекрасно, что ты смешал поход в армию со служением Родины..

Марик, не позорься! Вот зачем ты вот такую хе...ню написал?! Подмена понятий?! Или ты снова начинаешь переобуваться в воздухе?!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9455
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:07
#6566
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Цитата:
Coopidon:
Тебе виднее!

Да нет,тебе же твой очаг горящий помогает разглядеть))
Цитата:
Coopidon:
Сам погуглишь! А то тут вижу, тут -не вижу

Не
Хочу чтобы ты нагуглила
А то мало ли) вдруг ты продовщица ещё к тому же Цитата:
Coopidon:
Налоги не хотели платить.

Удивительно
Налоги не хотели платить но у крестьян приезжих деньги за аренду брали))
Как-то не сходится или у тебя все сходится?)
Цитата:
Coopidon:
А ты на себя посмотри, где и что ты тут рвешь.

Смотрю на себе
Хороший человек
Очаги шовинистам рву тут
Им не нравится
Но кто-то должен с ними это сделать)
Цитата:
elektron:
Вы всё ёрничаете?

Нет вполне серьезно)
Для них наверно слово на казахском очень трудно произнести
Пытка)Цитата:
elektron:
Всего 30-ть лет, вот когда 70-ть пройдёт, тогда может и будет актуально, а сегодня, повторюсь, это - разжигание

А кто определяет временные рамки?) Через 70 лет вас не будет поэтому это не разжигание?))
Цитата:
elektron:
Как правило, эти старики отлично по немецки глаголют, на своём диалекте.

Сколько раз встречал тут стариков немцев
Никто немецкий не знает
Даже диалектом))
Цитата:
Coopidon:
На кухню сбегай! Это твои стейк из мраморной крошки згорел. Пока ты на форуме на вентилятор набрасывал...

Горииит горит у погремухи очаг))
Радостно))Цитата:
Coopidon:
Ну да, и чо!?

Так чтоже терпят?
Пусть в Гаагу обратятся))
Или мазохистки?)Цитата:
Coopidon:
Всмысле, кто не скачет, тот москаль!? Пол не проломи!

Всмычле в коромысле у москалихи))
Ты как та птичка
Начинаешь диалог и забываешь начало))
Жили на своей земле Киргиз-кайсаки и пришли к ним москали отделившиеся от киевской Руси
Вопрос знатокам:
Причем тут Украина?))
Причем тут
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1774
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:08
#6567
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Блин, ещё немного осталось..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1774
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:10
#6568
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Как прекрасно, что ты смешал поход в армию со служением Родины..

Я не смешивал.
Поход в армию это дань.
А вот защита Родины это другое..
Совсем..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9455
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:13
#6569
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Цитата:
111:
Надо вести дискуссию как говорится, хотя я уже спать после пива заваливаюсь

Это не Марик
Это пиво в нем значит отвечает
Как у погремухи горящий котел))Цитата:
Уже не ваш земляк:
уничтожали казахскую идентичность),больницы там всякие со школами насаждали, колонизаторы проклятые, да ещё заводов с фабриками в великой степи понастроили, что мешало выпасу баранов с коровами и лошадьми. Вообще, унижали казахов, как могли!

Открою секрет для кухонных работников
Когда проводили коллективизацию чтобы строить тут города,заводы,и колхозы как ты пишешь
Отобрали скот у людей
А как кормится людям которые всю жизнь только и умели что выращивать скот? Другого то ничего не дали в замен
Погибло до 1,5 млн человек от голода
Запросто так
Как корова языком слизала)
И такое было
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7581
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:15
#6570
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Цитата:
abaika95:
Даже диалектом))

Ну может от среды обитания зависит? ;-)
Вот я тоже нигде не встречал, что бы немцы по магазинам ходили и видосы снимали, на незнание языка.
Вот передачи, про то как в песок деньги налогоплательщиков уходят видел. 8-)
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