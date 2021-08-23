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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.08.21 - 23:52
Цитата:
Нет, тебе непонятно ничего.
Ещё раз, сам за себя ответить можешь?
Coopidon:
Да все понятно! У тебя же увадительная
Да все понятно! У тебя же увадительная
Нет, тебе непонятно ничего.
Ещё раз, сам за себя ответить можешь?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.08.21 - 23:53
Цитата:
Возвеличили ментов дОнельзя.Потому боятся не куатов, а ментов с отдаленных бедных деревень, поддерживающих их, куатов, и обвиняющих кого то в своей бедности...
Марик, ты ли это?! Если так дальше пойдёт, то я тебя уважать начну! Вот век в Волге не купаться!
111:
Возвеличили ментов дОнельзя.Потому боятся не куатов, а ментов с отдаленных бедных деревень, поддерживающих их, куатов, и обвиняющих кого то в своей бедности...
Марик, ты ли это?! Если так дальше пойдёт, то я тебя уважать начну! Вот век в Волге не купаться!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.08.21 - 23:55
Цитата:
Хм..
То есть я наводил в лихих 90х свои законы?
От то ты врешь..
Вас таких много, кто бросил свою Родину, теперь то что?
Обвиняете других, своих соседей, земляков, родичей?
Ради чего?
Coopidon:
Знаю я твои законы
Знаю я твои законы
Хм..
То есть я наводил в лихих 90х свои законы?
От то ты врешь..
Вас таких много, кто бросил свою Родину, теперь то что?
Обвиняете других, своих соседей, земляков, родичей?
Ради чего?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.08.21 - 23:57
Цитата:
Это я, не надо меня уважать, не за что.
Надо вести дискуссию как говорится, хотя я уже спать после пива заваливаюсь
Уже не ваш земляк:
Марик, ты ли это?! Если так дальше пойдёт, то я тебя уважать
Марик, ты ли это?! Если так дальше пойдёт, то я тебя уважать
Это я, не надо меня уважать, не за что.
Надо вести дискуссию как говорится, хотя я уже спать после пива заваливаюсь
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- НиКапенгагин
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1435
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.08.21 - 23:58
Цитата:
У меня было временная потеря ариентации прастранства!
Но у тебя всего лишь тубик был!
Значит мог защитить Родину! Почему не защитил?
Если не смог, тогда Погремуха виноват!
Цитата:
Куату или Диасу уже звонил?
Забил им стрелку?
Или у тебя опять, энурез, хламидиоз, скарификация пучка Гиса (нужное подчеркнуть)
111:
Нет, тебе непонятно ничего. Ещё раз, сам за себя ответить можешь?
Нет, тебе непонятно ничего. Ещё раз, сам за себя ответить можешь?
У меня было временная потеря ариентации прастранства!
Но у тебя всего лишь тубик был!
Значит мог защитить Родину! Почему не защитил?
Если не смог, тогда Погремуха виноват!
Цитата:
111:
Куату или Диасу уже звонил?
Забил им стрелку?
Или у тебя опять, энурез, хламидиоз, скарификация пучка Гиса (нужное подчеркнуть)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1954
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:00
Цитата:
С какого времени мы с вами на ты?? На брудершафт не пили, вроде.
Вопрос ВЫЕДЕННОГО яйца не стоит. Не будете будировать его, он сам по себе заглохнет: в Казахстане - это не актуально. Это могут подтвердить и Макс и Дракон и остальные "поуехавшие".
Coopidon:
Ты правд
Ты правд
С какого времени мы с вами на ты?? На брудершафт не пили, вроде.
Вопрос ВЫЕДЕННОГО яйца не стоит. Не будете будировать его, он сам по себе заглохнет: в Казахстане - это не актуально. Это могут подтвердить и Макс и Дракон и остальные "поуехавшие".
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:02
Цитата:
Ах да, тебе как и всем нам было по барабану..Мальвинки, капюшоны, жевачки..
А ты в это время партизанил, пускал поезда под откос во имя сохранения СССРа , в котором твоих родственников угнетали, не давали говорить на родном языке и вообще, сгоняли, как индейцев, в резерв..,ой, простите, в интернаты! Вы уж тут , пострадавшие от великорусского шовинизма, договоритесь, как вас унижали и уничтожали. А то получается, что один говорит одно, а у другого репрессии совсем по другому выглядят - и от туберкулёза с педикулёзом избавляли, и дома строили(вместо юрт, т.е. уничтожали казахскую идентичность),больницы там всякие со школами насаждали, колонизаторы проклятые, да ещё заводов с фабриками в великой степи понастроили, что мешало выпасу баранов с коровами и лошадьми. Вообще, унижали казахов, как могли!
ПыСы. С тобой хоть спорить интересно, у тебя хоть интеллект есть.
111:
Ах да, тебе как и всем нам было по барабану..Мальвинки, капюшоны, жевачки..
А ты в это время партизанил, пускал поезда под откос во имя сохранения СССРа , в котором твоих родственников угнетали, не давали говорить на родном языке и вообще, сгоняли, как индейцев, в резерв..,ой, простите, в интернаты! Вы уж тут , пострадавшие от великорусского шовинизма, договоритесь, как вас унижали и уничтожали. А то получается, что один говорит одно, а у другого репрессии совсем по другому выглядят - и от туберкулёза с педикулёзом избавляли, и дома строили(вместо юрт, т.е. уничтожали казахскую идентичность),больницы там всякие со школами насаждали, колонизаторы проклятые, да ещё заводов с фабриками в великой степи понастроили, что мешало выпасу баранов с коровами и лошадьми. Вообще, унижали казахов, как могли!
ПыСы. С тобой хоть спорить интересно, у тебя хоть интеллект есть.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:02
Цитата:
Годен в военное время.
За себя то чего, опять боишься сказать что трус?
Coopidon:
Значит мог защитить Родину!
Значит мог защитить Родину!
Годен в военное время.
За себя то чего, опять боишься сказать что трус?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:03
Цитата:
Ты не болен?
У меня жена чистая христианка, крещеная, где я там пострадал то?
Уже не ваш земляк:
пострадавшие от великорусского шовинизма
пострадавшие от великорусского шовинизма
Ты не болен?
У меня жена чистая христианка, крещеная, где я там пострадал то?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:06
Цитата:
Как прекрасно, что ты смешал поход в армию со служением Родины..
Марик, не позорься! Вот зачем ты вот такую хе...ню написал?! Подмена понятий?! Или ты снова начинаешь переобуваться в воздухе?!
111:
Как прекрасно, что ты смешал поход в армию со служением Родины..
Марик, не позорься! Вот зачем ты вот такую хе...ню написал?! Подмена понятий?! Или ты снова начинаешь переобуваться в воздухе?!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:07
Цитата:
Да нет,тебе же твой очаг горящий помогает разглядеть))
Цитата:
Не
Хочу чтобы ты нагуглила
А то мало ли) вдруг ты продовщица ещё к тому же Цитата:
Удивительно
Налоги не хотели платить но у крестьян приезжих деньги за аренду брали))
Как-то не сходится или у тебя все сходится?)
Цитата:
Смотрю на себе
Хороший человек
Очаги шовинистам рву тут
Им не нравится
Но кто-то должен с ними это сделать)
Цитата:
Нет вполне серьезно)
Для них наверно слово на казахском очень трудно произнести
Пытка)Цитата:
А кто определяет временные рамки?) Через 70 лет вас не будет поэтому это не разжигание?))
Цитата:
Сколько раз встречал тут стариков немцев
Никто немецкий не знает
Даже диалектом))
Цитата:
Горииит горит у погремухи очаг))
Радостно))Цитата:
Так чтоже терпят?
Пусть в Гаагу обратятся))
Или мазохистки?)Цитата:
Всмычле в коромысле у москалихи))
Ты как та птичка
Начинаешь диалог и забываешь начало))
Жили на своей земле Киргиз-кайсаки и пришли к ним москали отделившиеся от киевской Руси
Вопрос знатокам:
Причем тут Украина?))
Причем тут
Coopidon:
Тебе виднее!
Тебе виднее!
Да нет,тебе же твой очаг горящий помогает разглядеть))
Цитата:
Coopidon:
Сам погуглишь! А то тут вижу, тут -не вижу
Сам погуглишь! А то тут вижу, тут -не вижу
Не
Хочу чтобы ты нагуглила
А то мало ли) вдруг ты продовщица ещё к тому же Цитата:
Coopidon:
Налоги не хотели платить.
Налоги не хотели платить.
Удивительно
Налоги не хотели платить но у крестьян приезжих деньги за аренду брали))
Как-то не сходится или у тебя все сходится?)
Цитата:
Coopidon:
А ты на себя посмотри, где и что ты тут рвешь.
А ты на себя посмотри, где и что ты тут рвешь.
Смотрю на себе
Хороший человек
Очаги шовинистам рву тут
Им не нравится
Но кто-то должен с ними это сделать)
Цитата:
elektron:
Вы всё ёрничаете?
Вы всё ёрничаете?
Нет вполне серьезно)
Для них наверно слово на казахском очень трудно произнести
Пытка)Цитата:
elektron:
Всего 30-ть лет, вот когда 70-ть пройдёт, тогда может и будет актуально, а сегодня, повторюсь, это - разжигание
Всего 30-ть лет, вот когда 70-ть пройдёт, тогда может и будет актуально, а сегодня, повторюсь, это - разжигание
А кто определяет временные рамки?) Через 70 лет вас не будет поэтому это не разжигание?))
Цитата:
elektron:
Как правило, эти старики отлично по немецки глаголют, на своём диалекте.
Как правило, эти старики отлично по немецки глаголют, на своём диалекте.
Сколько раз встречал тут стариков немцев
Никто немецкий не знает
Даже диалектом))
Цитата:
Coopidon:
На кухню сбегай! Это твои стейк из мраморной крошки згорел. Пока ты на форуме на вентилятор набрасывал...
На кухню сбегай! Это твои стейк из мраморной крошки згорел. Пока ты на форуме на вентилятор набрасывал...
Горииит горит у погремухи очаг))
Радостно))Цитата:
Coopidon:
Ну да, и чо!?
Ну да, и чо!?
Так чтоже терпят?
Пусть в Гаагу обратятся))
Или мазохистки?)Цитата:
Coopidon:
Всмысле, кто не скачет, тот москаль!? Пол не проломи!
Всмысле, кто не скачет, тот москаль!? Пол не проломи!
Всмычле в коромысле у москалихи))
Ты как та птичка
Начинаешь диалог и забываешь начало))
Жили на своей земле Киргиз-кайсаки и пришли к ним москали отделившиеся от киевской Руси
Вопрос знатокам:
Причем тут Украина?))
Причем тут
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:08
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:10
Цитата:
Я не смешивал.
Поход в армию это дань.
А вот защита Родины это другое..
Совсем..
Уже не ваш земляк:
Как прекрасно, что ты смешал поход в армию со служением Родины..
Как прекрасно, что ты смешал поход в армию со служением Родины..
Я не смешивал.
Поход в армию это дань.
А вот защита Родины это другое..
Совсем..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:13
Цитата:
Это не Марик
Это пиво в нем значит отвечает
Как у погремухи горящий котел))Цитата:
Открою секрет для кухонных работников
Когда проводили коллективизацию чтобы строить тут города,заводы,и колхозы как ты пишешь
Отобрали скот у людей
А как кормится людям которые всю жизнь только и умели что выращивать скот? Другого то ничего не дали в замен
Погибло до 1,5 млн человек от голода
Запросто так
Как корова языком слизала)
И такое было
111:
Надо вести дискуссию как говорится, хотя я уже спать после пива заваливаюсь
Надо вести дискуссию как говорится, хотя я уже спать после пива заваливаюсь
Это не Марик
Это пиво в нем значит отвечает
Как у погремухи горящий котел))Цитата:
Уже не ваш земляк:
уничтожали казахскую идентичность),больницы там всякие со школами насаждали, колонизаторы проклятые, да ещё заводов с фабриками в великой степи понастроили, что мешало выпасу баранов с коровами и лошадьми. Вообще, унижали казахов, как могли!
уничтожали казахскую идентичность),больницы там всякие со школами насаждали, колонизаторы проклятые, да ещё заводов с фабриками в великой степи понастроили, что мешало выпасу баранов с коровами и лошадьми. Вообще, унижали казахов, как могли!
Открою секрет для кухонных работников
Когда проводили коллективизацию чтобы строить тут города,заводы,и колхозы как ты пишешь
Отобрали скот у людей
А как кормится людям которые всю жизнь только и умели что выращивать скот? Другого то ничего не дали в замен
Погибло до 1,5 млн человек от голода
Запросто так
Как корова языком слизала)
И такое было
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7581
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 00:15
Цитата:
Ну может от среды обитания зависит?
Вот я тоже нигде не встречал, что бы немцы по магазинам ходили и видосы снимали, на незнание языка.
Вот передачи, про то как в песок деньги налогоплательщиков уходят видел.
abaika95:
Даже диалектом))
Даже диалектом))
Ну может от среды обитания зависит?
Вот я тоже нигде не встречал, что бы немцы по магазинам ходили и видосы снимали, на незнание языка.
Вот передачи, про то как в песок деньги налогоплательщиков уходят видел.
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