Отправлено: - 22:21

111:

Ты как всегда в стороне и ни хр., ничего типа не понимать.. В 91м где был то?

111:

Каждый виновен, в том числе и ты лично, не пошедший на защиту Родины с оружием в руках..

Цитата:Не всем же защищать Родину тыря отруби и мелочь по карманам...Цитата:Ну ты по амнистии чтоли освобожден от защиты Родины с оружием в руках? Или по причине липовой грыжи?У тебя оружие- карманы, чтоли, или отруби? Сам не пошёл защищать, так чо других винишь?