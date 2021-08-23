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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7569
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.08.21 - 22:17
#6496
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Цитата:
abaika95:
Перечитай все отрывки из газет ещё раз))

Ну нет уж, отрывками не пойдёт, давайте пруфы сами в студию. :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9435
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.08.21 - 22:18
#6497
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Таноми тут меня упрекала зачем я цитату из Льва Толстого привел
Как-то не толерантно ))
И давай накидывать про восстание 1916 года
Когда казахов за людей не считая (даже называли киргиз-кайсаками чтобы высокие енералы не путали их с казаками в отчётах) призвали на тыловые работы на фронт при этом официально не принимая в армию
Тоесть служить и воевать тебе нельзя ты инородец,но окопы рыть поедешь
И ещё твоих лошадей на нужды фронта заберём,давай сюда коня скотина!!
Тут народ и повело уже,понатворили всякого конечно
Жертвами таноми упрекала
Хорошо если дошло до этого будем считать и кровавый тоннаж
По данным статистики погибло 3 тысячи крестьян
Местных же побили в пределах 130-150 тысяч в основном женщин,детей и стариков оставшихся в аулах (Лев толстой привет)
Есть это в учебниках? Нет сглаживают углы.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1747
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.08.21 - 22:19
#6498
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Цитата:
Нурбанчик:
это пишет чел, откосивший

Если ты считаешь что с туберкулёзом лёгких можно и нужно идти в армию, заражая других, то как говорится, объясни это матерям потом, которые увидят трупы своих детей после армии..
Ты сам то как?
Продал за американские подачки нашу страну под названием СССР?
Продал..
Так и каждый.
А сейчас ты хочешь выглядеть Святым..
Эх ты..
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9435
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.08.21 - 22:20
#6499
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Цитата:
elektron:
Ну нет уж, отрывками не пойдёт, давайте пруфы сами в студию.

Пруфы чего? Газет? Зайдите на сайт костанай и костанайцы забейте в поиске газет слово "шовинизм"
Читайте,наслаждайтесь
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1428
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.08.21 - 22:21
#6500
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Цитата:
111:
Ты как всегда в стороне и ни хр., ничего типа не понимать.. В 91м где был то?

Не всем же защищать Родину тыря отруби и мелочь по карманам...
Цитата:
111:
Каждый виновен, в том числе и ты лично, не пошедший на защиту Родины с оружием в руках..

Ну ты по амнистии чтоли освобожден от защиты Родины с оружием в руках? Или по причине липовой грыжи?
У тебя оружие- карманы, чтоли, или отруби? Сам не пошёл защищать, так чо других винишь?
:-o
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9435
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.08.21 - 22:22
#6501
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Цитата:
Coopidon:
типа Куата, Диаса, Розы, Жулдызай и пр. и тд.? Ну так а чо тебе тогда обращать внимание на Жириновского, Никонова и пр. и тд!?

Что раньше ты или яйцо появилось?
Жирик с каких годов вещает?
Лимонов в каком году собирался тут революцию устраивать?
Цитата:
Coopidon:
Погремушек, которые здесь на форуме это говорят и провоцируют

Бей себя по затылку когда пишешь о себе в 3 лице
Должно помочь))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7569
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.08.21 - 22:23
#6502
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Цитата:
abaika95:
Читайте,наслаждайтесь

Как ни будь, но я же уже писал
Цитата:
elektron: Может лучше вспомнить развитие страны в 60-ых, 70-ых. Это же последние штрихи, до того как всё случилось и произошло. Может помнить лучше хорошее?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1747
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.08.21 - 22:26
#6503
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Цитата:
Coopidon:
или отруби?

Отруби это 98й год..
Лихие 90е..
Ты сам то как?
За себя не можешь ответить, где был лично ты?
Судя по картинке электрона, все шепчешься о других?
Вот то то..
О таких как ты и сказ..
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9435
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.08.21 - 22:27
#6504
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Цитата:
elektron:
Как ни будь, но я же уже писал

Я вам выше уже ответил
Я привел тут открывки лицемерам
Которые думают что несли исключительно доброе,вечное,ясное
А на деле.....вышло что немного не так))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7569
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.08.21 - 22:27
#6505
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Я к тому, что всяко было, но ведь было что то и хорошее, и то что всех вместе связывало, зачем сейчас то раздор начинать, не важно на какой почве?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1747
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.08.21 - 22:27
#6506
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Цитата:
Coopidon:
Сам

Ну..
Не дочитал, сейчас увидел..
У вас, как и у нас, продажников Родины, самое главное спереть все на других..
Блин, сотка исправила слово Спереть на Смерть..

[Исправлено: 111, 23.08.2021 - 22:29]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9435
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.08.21 - 22:30
#6507
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Цитата:
elektron:
Я к тому, что всяко было, но ведь было что то и хорошее, и то что всех вместе связывало, зачем сейчас то раздор начинать, не важно на какой почве?
Раздор никому и не нужен
Куат и Ко не несут целью нести раздор как бы там не хотелось обиженным их деятельностью шовикам
А вот высокие лица в Рашке
Не блогеры
А именно Руководители Партий,Политологи при президенте РФ,помощники президента РФ
Руководители гос пропаганды которые быстро подключили все СМИ поливать Казахстан,обычные пропагандисты они вот уже пытаются внести раздор между народами
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1747
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.08.21 - 22:33
#6508
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Цитата:
elektron:
, не важно на какой почве

Важно лишь то, чтобы сказать, - Да, я виновен и в том числе в развале страны!
Важно и взять на себя ответственность в том числе..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1747
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.08.21 - 22:34
#6509
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Без Ответственности за страну, мы простите как те Утки..
Все время спираем на других свои слабости и вопрошает, как же это все произошло..
А вот благодаря нам, каждому в стране под названием СССР..
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