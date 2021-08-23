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≡ Девять случаев нарушения карантина выявили мониторинговые группы за выходные дни
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42213
Девять случаев нарушения карантина выявили мониторинговые группы за выходные дни
Отправлено: 23.08.21 - 16:03
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5 семейных торжеств и 3 поминальных обеда провели с нарушением постановления главного санврача региона в областном центре, Костанайском, Амангельдинском и Наурзумском районах, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
161
Re: Девять случаев нарушения карантина выявили мониторинговые...
Отправлено: 23.08.21 - 16:03
#1
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Не надоело ещё этим заниматься?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7656
Девять случаев нарушения карантина выявили мониторинговые группы за выходные дни
Отправлено: 23.08.21 - 16:54
#2
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Цитата:
Охотник:
Не надоело ещё этим заниматься?

А они садомазохисты.
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