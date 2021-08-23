Казахи притесняют русских в Казахстане?

Отправлено: - 16:20

Это ещё цветочки, в Караване прочитал что скоро запретят межнациональные браки, а кто не на своей национальности женится, или выйдет замуж, из так сказать как бы толерантно, ну из моего народа, тот оплачивает в кассу от 200 МРП и выше.

Но это только предложения в закон, может будет и 100 МРП..

Придется со своей разводиться что ли..