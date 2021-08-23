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≡ Казахи притесняют русских в Казахстане?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42213
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 23.08.21 - 00:06
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Парень очень объективно и всесторонне поведал о ситуации с \"языковыми патрулями\" в Казахстане.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1738
Re: Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 23.08.21 - 00:06
#1
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Паренёк оправдывается, как маленький перед папой..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11817
Re: Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 23.08.21 - 01:47
#2
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Тут все просто - Россия защищает гастарбайтеров в своих губерниях)). До граждан Казахстана им нет дела. Осталось только казахстанским националистам перестать называть граждан Казахстана гастарбайтерами, а северные области - российскими губерниями - и все, никому не будет до них дела. :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11817
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 23.08.21 - 03:05
#3
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Где-то была информация, что Куата оштрафовали не за провокации, не за незаконность патрулей, а за то, что организация "Тильмайдан" не была должным образом зарегистрирована. Это что типа намек: давай, братишка, реристрируйся и дальше отжигай, уже по-взрослому? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9422
Re: Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 23.08.21 - 15:59
#4
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Цитата:
maxsaf:
Это что типа намек: давай, братишка, реристрируйся и дальше отжигай, уже по-взрослому?

А по какой причине могут запретить гражданам фиксировать нарушения закона о ЗПП?)
Вон как Диас без оскорблений ходит,фиксирует,вызывает полицию где находит нарушение
Все чинно, благородно
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1738
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 23.08.21 - 16:20
#5
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Это ещё цветочки, в Караване прочитал что скоро запретят межнациональные браки, а кто не на своей национальности женится, или выйдет замуж, из так сказать как бы толерантно, ну из моего народа, тот оплачивает в кассу от 200 МРП и выше.
Но это только предложения в закон, может будет и 100 МРП..
Придется со своей разводиться что ли..
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