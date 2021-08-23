Отправлено: - 11:06

viktorian85:

Мне вообще кажется что кто то сидит штампует эти штаммы чтобы короновирус не утихал.

Цитата:Природа-матушка их и штампует. Чтобы неверующие в эволюцию глаза наконец-то раскрыли