Отправлено: - 15:40

ladas:

Можно обратиться к автору фотографий для этой статьи. Вы когда публикуете фото людей, смотрите на результат? Анастасия Грушина с синим лицом и вытянутой влево вверх головой, а Александр Вершинин - лицо малиновое, и также наблюдается вытягивание головы. Нельзя было поправить фото в редакторе слегка? Зачем уродовать людей? Не хотите редактировать, фотографируйте сразу с правильными фильтрами и настройками.

Цитата:Неестественного вытягивания лиц на фото несколько сотрудников редакции не заметили, хотя специально рассматривали изображения после вашего комментария.Фото сделаны при разном освещении, кроме того разные люди имеют разный цвет лица. Обратите внимания, если брать все фото целиком, то искаженного баланса цветов не наблюдается. Конкретно отдельные участки фотографий мы принципиально не редактируем, чтобы избежать обвинений в фейках/фотошопах/подделках.