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≡ 291 заболевший и темп прироста 0,9% - Хроника пандемии в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42209
291 заболевший и темп прироста 0,9% - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 23.08.21 - 11:24
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За воскресенье, 22 августа, в регионе зарегистрирован 291 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,9%. Об этом сообщили в областном информационном штабе. Днем ранее было выявлено 297 заболевших, темп прироста равнялся 1,1%.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2501
Re: 291 заболевший и темп прироста 0,9% - Хроника пандемии в...
Отправлено: 23.08.21 - 11:24
#1
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Цитата:
За вторник, 17 августа, в регионе зарегистрировано 267 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,0%. Об этом сообщили в областном информационном штабе. Днем ранее было выявлено 273 заболевших, темп прироста заболеваемости был чуть выше - 1,1%.
Источник:


Цитата:
За воскресенье, 22 августа, в регионе зарегистрирован 291 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,9%. Об этом сообщили в областном информационном штабе. Днем ранее было выявлено 297 заболевших, темп прироста равнялся 1,1%.
Источник:

У нас изменился подход к процентовке или количество населения? Кто мне объяснит разные цифры?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11817
291 заболевший и темп прироста 0,9% - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 23.08.21 - 11:52
#2
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Цитата:
Козлов я:
Кто мне объяснит разные цифры?


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