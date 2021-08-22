Отправлено: - 10:48

drakon:

Согым, в этом году, начался - рано..

Цитата:не.. тут другое. Борат Сагдиев же говорил, что стрельба по собакам - это традиционная забава в нашей стране. А тут, чувак просто по пьяни перепутал лошадей с собаками.