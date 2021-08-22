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≡ Стрелявшего по лошадям мужчину задержали полицейские в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42209
Стрелявшего по лошадям мужчину задержали полицейские в Рудном
Отправлено: 22.08.21 - 22:12
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"32–летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения с балкона второго этажа своей квартиры произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону бродивших без присмотра лошадей", - сообщили в полиции.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22507
Re: Стрелявшего по лошадям мужчину задержали полицейские в...
Отправлено: 22.08.21 - 22:12
#1
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Согым, в этом году, начался - рано... :lol: :-o
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2227
Re: Стрелявшего по лошадям мужчину задержали полицейские в...
Отправлено: 23.08.21 - 10:48
#2
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Цитата:
drakon:
Согым, в этом году, начался - рано..

не.. тут другое. Борат Сагдиев же говорил, что стрельба по собакам - это традиционная забава в нашей стране. А тут, чувак просто по пьяни перепутал лошадей с собаками.
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