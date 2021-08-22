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≡ Токаев о событиях в Афганистане: Прямой угрозы нет, но есть риски
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42207
Токаев о событиях в Афганистане: Прямой угрозы нет, но есть риски
Отправлено: 22.08.21 - 16:36
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Касым-Жомарт Токаев посетил оперативно-тактические учения "Кайсар-2021", которые состоялись на базе Центра боевой и методической подготовки подразделений Национальной гвардии МВД Республики Казахстан в Алматинской области.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1732
Re: Токаев о событиях в Афганистане: Прямой угрозы нет, но есть...
Отправлено: 22.08.21 - 16:36
#1
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Хех..
Может ли строитель, никогда не строивший зданий и сооружений сразу что то там построить?
Это касается и летчика, и врача, который сложные операции делал на манекенах кухонным ножом..
Так сможет ли армия, которая никогда и нигде не воевала, что то там защитить?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9418
Re: Токаев о событиях в Афганистане: Прямой угрозы нет, но есть...
Отправлено: 22.08.21 - 17:08
#2
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Цитата:
111:
Так сможет ли армия, которая никогда и нигде не воевала, что то там защитить?

Казахский батальон ещё в 90ые защищал границы Таджикистана от талибов
Вроде как вполне неплохо справлялись
Так и сейчас будет повторение 90ых
Талибы начнут прорываться на север
Россия там держит на границе 201 дивизию
Казахстан,Киргизия и Узбекистан свой отправят контингент
Сдюжим, не писай в рюмку))))
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
395
Re: Токаев о событиях в Афганистане: Прямой угрозы нет, но есть...
Отправлено: 22.08.21 - 18:27
#3
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Цитата:
111:
Так сможет ли армия, которая никогда и нигде не воевала, что то там защитить?

Что то не заметила как воевали против современного вооружения Турции армяно-российские войска в Карабахе! В хлам разнесли всё современное вооружение рашки! И в городе Шуша 40 горнострелковых спецназовцев Азербайджана порвали в клочья 366 полк РФ и 800 армян . Ведь в YouTube об этом рассказывает проводник спецназа Ордухан Керимов
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
160
Re: Токаев о событиях в Афганистане: Прямой угрозы нет, но есть...
Отправлено: 22.08.21 - 20:28
#4
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Талибам вообще доверять нельзя,они уже 30 лет воюют и ничего кроме как стрелять не умеют делать
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
218
Токаев о событиях в Афганистане: Прямой угрозы нет, но есть риски
Отправлено: 22.08.21 - 21:01
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Что то не заметила как воевали против современного вооружения Турции армяно-российские войска в Карабахе! В хлам разнесли всё современное вооружение рашки!

Российских войск не было. А оружие было у армян в основном древнее советское. Современного всего 1%.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Ведь в YouTube об этом рассказывает проводник спецназа Ордухан Керимов

И телефона не было у него заснять как я понял?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9418
Токаев о событиях в Афганистане: Прямой угрозы нет, но есть риски
Отправлено: 22.08.21 - 21:05
#6
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Цитата:
viktorian85:
И телефона не было у него заснять как я понял?

Ещё один Юль Елисеев?))
Цитата:
viktorian85:
Российских войск не было. А оружие было у армян в основном древнее советское. Современного всего 1%.

Открою секрет у всего СНГ оружие древнее советское
И в России в том числе
Форму солдатам только сделали под американскую
А воюют всеровно теми же калашами 74 года
И на танках ездят 80ых годов
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
395
Re: Токаев о событиях в Афганистане: Прямой угрозы нет, но есть...
Отправлено: 22.08.21 - 22:56
#7
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Цитата:
viktorian85:
Российских войск не было. А оружие было у армян в основном древнее советское. Современного всего 1%.

Сказочки про белого бычка рассказывай кому нибудь другому! И то что Пашиняна ввели в заблуждение о том что "ракеты "Искандер-Э" не взорвались или взорвались лишь на 10%" в Шуша, это была попытка защитить военнослужащих 366 полка.. а по факту с пушки по воробьям...и на деле. И про то расскажи как с БПЛа азербайджанцы в бункере под Ханкенди заживо похоронили целый взвод наёмников из РФ!
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
218
Токаев о событиях в Афганистане: Прямой угрозы нет, но есть риски
Отправлено: 23.08.21 - 08:26
#8
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Сказочки про белого бычка рассказывай кому нибудь другому! И то что Пашиняна ввели в заблуждение о том что "ракеты "Искандер-Э" не взорвались или взорвались лишь на 10%" в Шуша, это была попытка защитить военнослужащих 366 полка.. а по факту с пушки по воробьям...и на деле. И про то расскажи как с БПЛа азербайджанцы в бункере под Ханкенди заживо похоронили целый взвод наёмников из РФ!

О уже наёмники! А были военнослужащие до этого. Странно что у азейбарджанцев не было телефонов с собой всё заснять. Главное когда с армянами они воюют есть телефоны. Как с российскими войсками нету телефона. Парадокс.
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