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Токаев о событиях в Афганистане: Прямой угрозы нет, но есть риски
Токаев о событиях в Афганистане: Прямой угрозы нет, но есть риски
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42207
Токаев о событиях в Афганистане: Прямой угрозы нет, но есть риски
Отправлено: 22.08.21 - 16:36
Касым-Жомарт Токаев посетил оперативно-тактические учения "Кайсар-2021", которые состоялись на базе Центра боевой и методической подготовки подразделений Национальной гвардии МВД Республики Казахстан в Алматинской области.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 1732
Re: Токаев о событиях в Афганистане: Прямой угрозы нет, но есть...
Отправлено: 22.08.21 - 16:36
Хех..
Может ли строитель, никогда не строивший зданий и сооружений сразу что то там построить?
Это касается и летчика, и врача, который сложные операции делал на манекенах кухонным ножом..
Так сможет ли армия, которая никогда и нигде не воевала, что то там защитить?
Может ли строитель, никогда не строивший зданий и сооружений сразу что то там построить?
Это касается и летчика, и врача, который сложные операции делал на манекенах кухонным ножом..
Так сможет ли армия, которая никогда и нигде не воевала, что то там защитить?
Re: Токаев о событиях в Афганистане: Прямой угрозы нет, но есть...
Отправлено: 22.08.21 - 17:08
Цитата:
Казахский батальон ещё в 90ые защищал границы Таджикистана от талибов
Вроде как вполне неплохо справлялись
Так и сейчас будет повторение 90ых
Талибы начнут прорываться на север
Россия там держит на границе 201 дивизию
Казахстан,Киргизия и Узбекистан свой отправят контингент
Сдюжим, не писай в рюмку))))
111:
Так сможет ли армия, которая никогда и нигде не воевала, что то там защитить?
Так сможет ли армия, которая никогда и нигде не воевала, что то там защитить?
Казахский батальон ещё в 90ые защищал границы Таджикистана от талибов
Вроде как вполне неплохо справлялись
Так и сейчас будет повторение 90ых
Талибы начнут прорываться на север
Россия там держит на границе 201 дивизию
Казахстан,Киргизия и Узбекистан свой отправят контингент
Сдюжим, не писай в рюмку))))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 395
Re: Токаев о событиях в Афганистане: Прямой угрозы нет, но есть...
Отправлено: 22.08.21 - 18:27
Цитата:
Что то не заметила как воевали против современного вооружения Турции армяно-российские войска в Карабахе! В хлам разнесли всё современное вооружение рашки! И в городе Шуша 40 горнострелковых спецназовцев Азербайджана порвали в клочья 366 полк РФ и 800 армян . Ведь в YouTube об этом рассказывает проводник спецназа Ордухан Керимов
111:
Так сможет ли армия, которая никогда и нигде не воевала, что то там защитить?
Так сможет ли армия, которая никогда и нигде не воевала, что то там защитить?
Что то не заметила как воевали против современного вооружения Турции армяно-российские войска в Карабахе! В хлам разнесли всё современное вооружение рашки! И в городе Шуша 40 горнострелковых спецназовцев Азербайджана порвали в клочья 366 полк РФ и 800 армян . Ведь в YouTube об этом рассказывает проводник спецназа Ордухан Керимов
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 160
Re: Токаев о событиях в Афганистане: Прямой угрозы нет, но есть...
Отправлено: 22.08.21 - 20:28
Талибам вообще доверять нельзя,они уже 30 лет воюют и ничего кроме как стрелять не умеют делать
Токаев о событиях в Афганистане: Прямой угрозы нет, но есть риски
Отправлено: 22.08.21 - 21:01
Цитата:
Российских войск не было. А оружие было у армян в основном древнее советское. Современного всего 1%.
Цитата:
И телефона не было у него заснять как я понял?
ПолиграфЪ Боярышников:
Что то не заметила как воевали против современного вооружения Турции армяно-российские войска в Карабахе! В хлам разнесли всё современное вооружение рашки!
Что то не заметила как воевали против современного вооружения Турции армяно-российские войска в Карабахе! В хлам разнесли всё современное вооружение рашки!
Российских войск не было. А оружие было у армян в основном древнее советское. Современного всего 1%.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Ведь в YouTube об этом рассказывает проводник спецназа Ордухан Керимов
Ведь в YouTube об этом рассказывает проводник спецназа Ордухан Керимов
И телефона не было у него заснять как я понял?
Токаев о событиях в Афганистане: Прямой угрозы нет, но есть риски
Отправлено: 22.08.21 - 21:05
Цитата:
Ещё один Юль Елисеев?))
Цитата:
Открою секрет у всего СНГ оружие древнее советское
И в России в том числе
Форму солдатам только сделали под американскую
А воюют всеровно теми же калашами 74 года
И на танках ездят 80ых годов
viktorian85:
И телефона не было у него заснять как я понял?
И телефона не было у него заснять как я понял?
Ещё один Юль Елисеев?))
Цитата:
viktorian85:
Российских войск не было. А оружие было у армян в основном древнее советское. Современного всего 1%.
Российских войск не было. А оружие было у армян в основном древнее советское. Современного всего 1%.
Открою секрет у всего СНГ оружие древнее советское
И в России в том числе
Форму солдатам только сделали под американскую
А воюют всеровно теми же калашами 74 года
И на танках ездят 80ых годов
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 395
Re: Токаев о событиях в Афганистане: Прямой угрозы нет, но есть...
Отправлено: 22.08.21 - 22:56
Цитата:
Сказочки про белого бычка рассказывай кому нибудь другому! И то что Пашиняна ввели в заблуждение о том что "ракеты "Искандер-Э" не взорвались или взорвались лишь на 10%" в Шуша, это была попытка защитить военнослужащих 366 полка.. а по факту с пушки по воробьям...и на деле. И про то расскажи как с БПЛа азербайджанцы в бункере под Ханкенди заживо похоронили целый взвод наёмников из РФ!
viktorian85:
Российских войск не было. А оружие было у армян в основном древнее советское. Современного всего 1%.
Российских войск не было. А оружие было у армян в основном древнее советское. Современного всего 1%.
Сказочки про белого бычка рассказывай кому нибудь другому! И то что Пашиняна ввели в заблуждение о том что "ракеты "Искандер-Э" не взорвались или взорвались лишь на 10%" в Шуша, это была попытка защитить военнослужащих 366 полка.. а по факту с пушки по воробьям...и на деле. И про то расскажи как с БПЛа азербайджанцы в бункере под Ханкенди заживо похоронили целый взвод наёмников из РФ!
Токаев о событиях в Афганистане: Прямой угрозы нет, но есть риски
Отправлено: 23.08.21 - 08:26
Цитата:
О уже наёмники! А были военнослужащие до этого. Странно что у азейбарджанцев не было телефонов с собой всё заснять. Главное когда с армянами они воюют есть телефоны. Как с российскими войсками нету телефона. Парадокс.
ПолиграфЪ Боярышников:
Сказочки про белого бычка рассказывай кому нибудь другому! И то что Пашиняна ввели в заблуждение о том что "ракеты "Искандер-Э" не взорвались или взорвались лишь на 10%" в Шуша, это была попытка защитить военнослужащих 366 полка.. а по факту с пушки по воробьям...и на деле. И про то расскажи как с БПЛа азербайджанцы в бункере под Ханкенди заживо похоронили целый взвод наёмников из РФ!
Сказочки про белого бычка рассказывай кому нибудь другому! И то что Пашиняна ввели в заблуждение о том что "ракеты "Искандер-Э" не взорвались или взорвались лишь на 10%" в Шуша, это была попытка защитить военнослужащих 366 полка.. а по факту с пушки по воробьям...и на деле. И про то расскажи как с БПЛа азербайджанцы в бункере под Ханкенди заживо похоронили целый взвод наёмников из РФ!
О уже наёмники! А были военнослужащие до этого. Странно что у азейбарджанцев не было телефонов с собой всё заснять. Главное когда с армянами они воюют есть телефоны. Как с российскими войсками нету телефона. Парадокс.
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