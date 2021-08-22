И это -тоже! Рс кстати прочел интересную статью одной касахстнской профессорши. Оказывается национализм, а в особенности казахтанский вещь сугубо положительная. Я оказывается все неправильно все понимал! Оказывается национализм, это путь к процветанию и здоровому обществу! А я то, калб...т думал иначе!
Уже не ваш земляк: я на Форуме очень давно, хоть и с перерывами, но таким нудными здесь были и остаются только ты, Оцифрованный (Гусары, молчать!), Бегунок и Убогое Существо!
Хех.. Ты скажу, любитель нападать большинством, на одного, и с какой то отчаянной злостью, мстительностью, постоянно жалуясь администрации сайта при этом.. Ну как например в этом случае, набрал то всего 30 комментов, и при этом все помню и тд, раздаешь какие то клички типа убогого и тд., и... снова пишешь жалобы.. Ну я считаю это немного неправильно, нужно как то честнее вести дискуссии, и так видно, что на стороне абайки никого нет практически, ещё и администрацию сайта зачем подключать то, чтоб его выпороли?
Уже не ваш земляк: образовавшуюся после ухода Оцифрованного. Если такой субъект появился на Форуме, значит, это кому-то понадобилось. А уж кому - думайте сами. Я ещё тогда, до своего ухода, требовал, чтобы редакция приняла меры,как вы сейчас все требуете - привлечь к ответственности за разжигание, за обзывания и прочее. Что-то изменилось?
Хех.. Я то думал что тебя просто выкинули с форума, после того, как я ушел в феврале 2019го.. Потому что тебе не на кого было больше нападать, тебе стало скушно и ты стал нападать на редакцию, за что тебя и "ушли".. Теперь увидел абайку с красной тряпкой в руке и зарегинился по новой, чтобы... Кстати чтобы что? Изменить Историю, изменить весь Мир? Тебе там плохо и одиноко что ли, тому, кто уже не наш земляк, у кого своя родина, свои друзья, свои какие то там взгляды и свои единомышленники? Ты как то подчёркнуто отрекся от своих земляков, тогда зачем ты здесь? Гордо говорить что ты не их земляк?
Уже не ваш земляк: Плюнь и разотри! Из-за того, что ты тут возмущаешься, ничего не изменилось. Только альтернативно одарённый Второй Оцифрованный в свою копилочку комментов накидал. Пока вы тут один коммент пишете, он вам три в ответ настрогает. Поймите уже, что это продукт, который заполнил пустоту, образовавшуюся после ухода Оцифрованного.
Хех.. Ну ты то что сам не плюнешь на всех и не разотрешь, не смотря на то что сейчас идёт эра Ковида? Комменты считаешь.. Зачем? Кстати о Продукте.. Мне это нравится.. Особенно то, что кому то это надо. Вот потому и не вмешиваюсь в дискуссии и стою в стороне, смотрю, как вы пытаетесь сообща идти против одного, не важно кого, главное большинством.. И некоторые ещё успевают жаловаться опять же редакции лично на него.. Без нее дорогОй никак? Я вот не лезу принципиально, но ты уже несколько раз пытаешься всем напомнить что я тут есть само Зло.. Абайка Зло-2 само собой, но первый это я.. Хорошо, согласен. Дальше то чего?
Может быть не мой земляк поймёшь, в чем все таки счастье, глядя на эту картинку одной из комнат в моей квартире, что оно, счастье, в чем то другом у других людей и что необязательно менять кого то под себя, менять мир, ещё что то, достаточно измениться самому или пересмотреть шкалу ценностей лично у себя где то там глубоко у себя в тылу, в голове, так что же главнее для тебя, строчить от ненависти уже который год жалобы, или повзрослеть, стать чуточку мудрее что ли, уделить внимание прежде всего семье, детям.. Но каждому конечно свое.. Может ты этим, памятью и ненавистью обо мне, может это помогает тебе как то там не помереть на новой родине..
Уже не ваш земляк: Оцифрованный, скорбный умом, вообще страх потерял. Кстати, считаю, что вести с ним какие-либо беседы - лютый зашквар, и не понимаю некоторых тут, которые как мыши "плакали, кололись, но продолжали есть кактус".
Хех.. И.. Не поленился, прочитал самый первый коммент, когда ты только зарегинился.. И он опять обо мне! Опять же, с первого коммента, какая то жалкая просьба: - "Кстати, считаю, что вести с ним какие-либо беседы - лютый зашквар, и не понимаю некоторых тут"...... Раньше ты хоть в личках травил, пытался травить против меня практически всех, а сейчас не стесняясь, только зарегинился 19го по моему августа и сразу начал кричать о каком то Зашкваре, подобно только что вышедшему зэку из зоны.. Как то некрасиво все это слышать, от мужика, которому уже более сорока лет..
Уже не ваш земляк: Был тут один такой, всё курей синих выкладывал.Да по ушам всем ездил, как он ворам в законе шнырил.
Хм.. А это уже второй коммент.. Благо совпадений как и комментов всего на данный момент 31, легко пройти в начало.. И что мы видим вторым комментов от 19.08.21? И опять он обо мне! Ты, ты вот сюда пришел на форум, зарегинился снова, только ради меня? Ещё и как,- не ваш земляк.. Так это показывает только тебя лично, не меня, каков ты есть, как ты опять пытаешься травить, играть против меня лично и тд..
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