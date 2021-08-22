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Уже не ваш земляк:

образовавшуюся после ухода Оцифрованного. Если такой субъект появился на Форуме, значит, это кому-то понадобилось. А уж кому - думайте сами. Я ещё тогда, до своего ухода, требовал, чтобы редакция приняла меры,как вы сейчас все требуете - привлечь к ответственности за разжигание, за обзывания и прочее. Что-то изменилось?

Цитата:Хех..Я то думал что тебя просто выкинули с форума, после того, как я ушел в феврале 2019го..Потому что тебе не на кого было больше нападать, тебе стало скушно и ты стал нападать на редакцию, за что тебя и "ушли"..Теперь увидел абайку с красной тряпкой в руке и зарегинился по новой, чтобы...Кстати чтобы что?Изменить Историю, изменить весь Мир?Тебе там плохо и одиноко что ли, тому, кто уже не наш земляк, у кого своя родина, свои друзья, свои какие то там взгляды и свои единомышленники?Ты как то подчёркнуто отрекся от своих земляков, тогда зачем ты здесь?Гордо говорить что ты не их земляк?