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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1731
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.08.21 - 00:32
#5821
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Ну и центр прямо сейчас..

Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11812
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.08.21 - 01:57
#5822
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Цитата:
drakon:
Россия! Россия! Россия!...

Дракон опять отжигает 8-)
Профайл
Н
* Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
160
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.08.21 - 02:52
#5823
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Цитата:
111:
Ну и центр прямо сейчас..

А вид действительно замечательный 👍🏻👍🏻👍🏻
Каждый вечер бы созерцал с чашечкой чая в руках. Тебе очень повезло иметь за окном такую панораму
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