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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 23:16
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 23:22
Цитата:
Не! Это сама! Ржи.
Цитата:
И это -тоже!
Рс кстати прочел интересную статью одной касахстнской профессорши. Оказывается национализм, а в особенности казахтанский вещь сугубо положительная. Я оказывается все неправильно все понимал!
Оказывается национализм, это путь к процветанию и здоровому обществу! А я то, калб...т думал иначе!
abaika95:
Поржем
Поржем
Не! Это сама! Ржи.
Цитата:
abaika95:
А вы лизните)
А вы лизните)
И это -тоже!
Рс кстати прочел интересную статью одной касахстнской профессорши. Оказывается национализм, а в особенности казахтанский вещь сугубо положительная. Я оказывается все неправильно все понимал!
Оказывается национализм, это путь к процветанию и здоровому обществу! А я то, калб...т думал иначе!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 23:27
Цитата:
Откуда знаешь?
Я так понял, для погремухи, обслужить клиента, привычное дело!
Цитата:
Может на почте, марки на конверты наклеивает?
maxsaf:
Там есть кому обслуживать.
Там есть кому обслуживать.
Откуда знаешь?
Я так понял, для погремухи, обслужить клиента, привычное дело!
Цитата:
abaika95:
А вы лизните)
А вы лизните)
Может на почте, марки на конверты наклеивает?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14296
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 23:36
Цитата:
Всем-то ты клички раздал - всех "определил". Говорят, это свойство незрелой личности, имеющей психологические проблемы.
Уже не ваш земляк:
ты, Оцифрованный (Гусары, молчать!), Бегунок и Убогое Существо!
ты, Оцифрованный (Гусары, молчать!), Бегунок и Убогое Существо!
Всем-то ты клички раздал - всех "определил". Говорят, это свойство незрелой личности, имеющей психологические проблемы.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 23:39
Цитата:
Ну это сразу после Омерики!
А это сильно взади от Казахстана, по твоему?
Цитата:
Тебе виднее. В цеху давно не бывал, но согласись, что как бы ты понимал, где какой мусор откуда надо уносить.
Главное, в подъездах не кокий! А то таджики могут обидиться...
Цитата:
Ну тебе да!
Смысл самому себе на себя обижаться? Или может быть есть?
abaika95:
Россия выставляет себя поборником справедливости
Россия выставляет себя поборником справедливости
Ну это сразу после Омерики!
А это сильно взади от Казахстана, по твоему?
Цитата:
abaika95:
в цехах запрещен разговор не на русском
в цехах запрещен разговор не на русском
Тебе виднее. В цеху давно не бывал, но согласись, что как бы ты понимал, где какой мусор откуда надо уносить.
Главное, в подъездах не кокий! А то таджики могут обидиться...
Цитата:
abaika95:
Хотя соглашусь на погремушку смысла нет возмущаться Гремит и гремит))
Хотя соглашусь на погремушку смысла нет возмущаться Гремит и гремит))
Ну тебе да!
Смысл самому себе на себя обижаться? Или может быть есть?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 23:47
Цитата:
Ну вот тебе, прям сейчас возмущен!
Покажите мне его/ее!
Когда от кыргызов откололись кыргыз-кайсаки, кто смеет иметь другое мнение?
Они таки кыргызы или кыргыз-кайсаки?
abaika95:
Что то я не слышал чтобы ты или другие возмущались?))
Что то я не слышал чтобы ты или другие возмущались?))
Ну вот тебе, прям сейчас возмущен!
Покажите мне его/ее!
Когда от кыргызов откололись кыргыз-кайсаки, кто смеет иметь другое мнение?
Они таки кыргызы или кыргыз-кайсаки?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.08.21 - 00:01
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.08.21 - 00:21
Цитата:
Хех..
Ты скажу, любитель нападать большинством, на одного, и с какой то отчаянной злостью, мстительностью, постоянно жалуясь администрации сайта при этом..
Ну как например в этом случае, набрал то всего 30 комментов, и при этом все помню и тд, раздаешь какие то клички типа убогого и тд., и... снова пишешь жалобы..
Ну я считаю это немного неправильно, нужно как то честнее вести дискуссии, и так видно, что на стороне абайки никого нет практически, ещё и администрацию сайта зачем подключать то, чтоб его выпороли?
Уже не ваш земляк:
я на Форуме очень давно, хоть и с перерывами, но таким нудными здесь были и остаются только ты, Оцифрованный (Гусары, молчать!), Бегунок и Убогое Существо!
я на Форуме очень давно, хоть и с перерывами, но таким нудными здесь были и остаются только ты, Оцифрованный (Гусары, молчать!), Бегунок и Убогое Существо!
Хех..
Ты скажу, любитель нападать большинством, на одного, и с какой то отчаянной злостью, мстительностью, постоянно жалуясь администрации сайта при этом..
Ну как например в этом случае, набрал то всего 30 комментов, и при этом все помню и тд, раздаешь какие то клички типа убогого и тд., и... снова пишешь жалобы..
Ну я считаю это немного неправильно, нужно как то честнее вести дискуссии, и так видно, что на стороне абайки никого нет практически, ещё и администрацию сайта зачем подключать то, чтоб его выпороли?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.08.21 - 00:40
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.08.21 - 00:43
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.08.21 - 01:28
Цитата:
Хех..
Я то думал что тебя просто выкинули с форума, после того, как я ушел в феврале 2019го..
Потому что тебе не на кого было больше нападать, тебе стало скушно и ты стал нападать на редакцию, за что тебя и "ушли"..
Теперь увидел абайку с красной тряпкой в руке и зарегинился по новой, чтобы...
Кстати чтобы что?
Изменить Историю, изменить весь Мир?
Тебе там плохо и одиноко что ли, тому, кто уже не наш земляк, у кого своя родина, свои друзья, свои какие то там взгляды и свои единомышленники?
Ты как то подчёркнуто отрекся от своих земляков, тогда зачем ты здесь?
Гордо говорить что ты не их земляк?
Уже не ваш земляк:
образовавшуюся после ухода Оцифрованного. Если такой субъект появился на Форуме, значит, это кому-то понадобилось. А уж кому - думайте сами. Я ещё тогда, до своего ухода, требовал, чтобы редакция приняла меры,как вы сейчас все требуете - привлечь к ответственности за разжигание, за обзывания и прочее. Что-то изменилось?
образовавшуюся после ухода Оцифрованного. Если такой субъект появился на Форуме, значит, это кому-то понадобилось. А уж кому - думайте сами. Я ещё тогда, до своего ухода, требовал, чтобы редакция приняла меры,как вы сейчас все требуете - привлечь к ответственности за разжигание, за обзывания и прочее. Что-то изменилось?
Хех..
Я то думал что тебя просто выкинули с форума, после того, как я ушел в феврале 2019го..
Потому что тебе не на кого было больше нападать, тебе стало скушно и ты стал нападать на редакцию, за что тебя и "ушли"..
Теперь увидел абайку с красной тряпкой в руке и зарегинился по новой, чтобы...
Кстати чтобы что?
Изменить Историю, изменить весь Мир?
Тебе там плохо и одиноко что ли, тому, кто уже не наш земляк, у кого своя родина, свои друзья, свои какие то там взгляды и свои единомышленники?
Ты как то подчёркнуто отрекся от своих земляков, тогда зачем ты здесь?
Гордо говорить что ты не их земляк?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.08.21 - 01:38
Цитата:
Хех..
Ну ты то что сам не плюнешь на всех и не разотрешь, не смотря на то что сейчас идёт эра Ковида?
Комменты считаешь..
Зачем?
Кстати о Продукте..
Мне это нравится..
Особенно то, что кому то это надо.
Вот потому и не вмешиваюсь в дискуссии и стою в стороне, смотрю, как вы пытаетесь сообща идти против одного, не важно кого, главное большинством..
И некоторые ещё успевают жаловаться опять же редакции лично на него..
Без нее дорогОй никак?
Я вот не лезу принципиально, но ты уже несколько раз пытаешься всем напомнить что я тут есть само Зло..
Абайка Зло-2 само собой, но первый это я..
Хорошо, согласен.
Дальше то чего?
Уже не ваш земляк:
Плюнь и разотри! Из-за того, что ты тут возмущаешься, ничего не изменилось. Только альтернативно одарённый Второй Оцифрованный в свою копилочку комментов накидал. Пока вы тут один коммент пишете, он вам три в ответ настрогает. Поймите уже, что это продукт, который заполнил пустоту, образовавшуюся после ухода Оцифрованного.
Плюнь и разотри! Из-за того, что ты тут возмущаешься, ничего не изменилось. Только альтернативно одарённый Второй Оцифрованный в свою копилочку комментов накидал. Пока вы тут один коммент пишете, он вам три в ответ настрогает. Поймите уже, что это продукт, который заполнил пустоту, образовавшуюся после ухода Оцифрованного.
Хех..
Ну ты то что сам не плюнешь на всех и не разотрешь, не смотря на то что сейчас идёт эра Ковида?
Комменты считаешь..
Зачем?
Кстати о Продукте..
Мне это нравится..
Особенно то, что кому то это надо.
Вот потому и не вмешиваюсь в дискуссии и стою в стороне, смотрю, как вы пытаетесь сообща идти против одного, не важно кого, главное большинством..
И некоторые ещё успевают жаловаться опять же редакции лично на него..
Без нее дорогОй никак?
Я вот не лезу принципиально, но ты уже несколько раз пытаешься всем напомнить что я тут есть само Зло..
Абайка Зло-2 само собой, но первый это я..
Хорошо, согласен.
Дальше то чего?
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