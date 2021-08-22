Отправлено: - 21:12

празднование Дня города всё же состоялось.

Мероприятия начались в 18:00 субботы

Цитата:Какое празднование? Вы о чем?Эту пародию, мимолетный концерт лучше забыть и не вспоминать.Претензий к артистам конечно же нет...Как говорится, пианист играет так как может...Организация и сама идея передвижной сцены - полный отстой. Простоквашино, ёптить... сначала пол дня бегать чтобы сфотографировать, а еще пол дня чтобы фотокарточку вручить...Цитата:Вот пусть гражданка Аубакирова объяснит абсолютное не совпадение ВРЕМЕНИ и МАРШРУТА движения этой сцены. Какначало в 19... а выехали в 18. Нарисованный маршрут изменили.Смотрел трансляцию на кабельных сетях... колхоз колхозом, звука толком не было, съемка словно на телефон. Алау сначала вообще не показывал, потом включился и вырубился на награждении авторов роликов о Костанае... у них сериал по программе начался. 1 место надо было давать за конкурс домбристов, а не ролики о городе. Удивила подборка информации о памятниках... сплошь новоделы. Нет у нас в городе ни Монумента погибшим в годы войны, ни Покорителям целины, ни бюстов дважды Героев СССР.