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≡ Праздник приходит к тебе - Как Костанай отметил 142-летие?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42207
Праздник приходит к тебе - Как Костанай отметил 142-летие?
Отправлено: 22.08.21 - 12:55
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В преддверии праздника многие горожане писали в соцсетях, что передвижные сцены - это ерунда, бессмысленно и неудобно.Даже во время праздника, когда «НГ» вела прямой эфир, сыпались комментарии недовольных. На деле же праздник прошел на ура.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1722
Re: Праздник приходит к тебе - Как Костанай отметил 142-летие?
Отправлено: 22.08.21 - 12:55
#1
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Для деревни, численностью до 8ми тысяч населения может и пойдет, но для города, областного центра это как то мелко что ли..
Найди меня и я спою..
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Erden81
§ Erden81
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
51
Re: Праздник приходит к тебе - Как Костанай отметил 142-летие?
Отправлено: 22.08.21 - 15:18
#2
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Никакого концерта не слышал, хоть и находился в городе, но судя по фоткам и видео - организация тот ещё колхоз
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7653
Re: Праздник приходит к тебе - Как Костанай отметил 142-летие?
Отправлено: 22.08.21 - 21:12
#3
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Цитата:
празднование Дня города всё же состоялось.

Какое празднование? Вы о чем?
Эту пародию, мимолетный концерт лучше забыть и не вспоминать.
Претензий к артистам конечно же нет...Как говорится, пианист играет так как может...
Организация и сама идея передвижной сцены - полный отстой. Простоквашино, ёптить... сначала пол дня бегать чтобы сфотографировать, а еще пол дня чтобы фотокарточку вручить...

Цитата:
Мероприятия начались в 18:00 субботы

Вот пусть гражданка Аубакирова объяснит абсолютное не совпадение ВРЕМЕНИ и МАРШРУТА движения этой сцены. Как заявляли начало в 19... а выехали в 18. Нарисованный маршрут изменили.

Смотрел трансляцию на кабельных сетях... колхоз колхозом, звука толком не было, съемка словно на телефон. Алау сначала вообще не показывал, потом включился и вырубился на награждении авторов роликов о Костанае... у них сериал по программе начался. 1 место надо было давать за конкурс домбристов, а не ролики о городе. Удивила подборка информации о памятниках... сплошь новоделы. Нет у нас в городе ни Монумента погибшим в годы войны, ни Покорителям целины, ни бюстов дважды Героев СССР.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1722
Праздник приходит к тебе - Как Костанай отметил 142-летие?
Отправлено: 23.08.21 - 00:00
#4
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Зато плюсы есть, кафель сняли и просто покрасили сверху вот эти бордюрчики..
Хотя наверно лучше б кафель доклали..

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