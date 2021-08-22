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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9418
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:36
#6436
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Цитата:
maxsaf:
Ну тогда как он решит сам - так Казахстан пусть и называет, вам в ответ на Рашку. Я не буду до такого опускаться.

Что-то когда погремуха тут Казахстан по всякому разному называла
Ни один земляк и не один местный не указал ей на низость
А сейчас поборники морализма все срочно стали
Казахстан-можно обзывать
Рашка-нельзя))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11809
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:37
#6437
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Цитата:
abaika95:
Да блин забыл что тут модерация на слова всякие))

Вот не понятно, почему слово Рашка не в списке запрещенных? С другой стороны каждый сам ответственный за то, что тут говорит, но зачем тогда запретный список?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11809
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:39
#6438
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Цитата:
abaika95:
Ни один земляк и не один местный не указал ей на низость

Защищайте, указывайте, кто вам не дает? Где ваша подмога?

[Исправлено: maxsaf, 22.08.2021 - 21:48]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11809
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:45
#6439
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Цитата:
abaika95:
Блин ржанул))) Нууу если ощущаете то называйте))

То есть ваша шутка - это совсем другое, да? :lol:

Цитата:
abaika95:
А что с ним не так?)))

Все с ним так, только ниче сладкого я там не вижу
:lol:

Цитата:
abaika95:
У нас где-то висит объявление что всем кого приютить Казахстан и кормит надо быть благодарными?))

А че, еще не повесили? Так давайте быстрее - вместе поржем))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9418
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:52
#6440
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Цитата:
maxsaf:
Защищайте, указывайте, кто вам не дает? Где ваша подмога?

Я и без подмоги могу
Но ситуация явно показала что каверкая Казахстан им не обидно
А Россию сразу обидно))
Лицемерие Цитата:
maxsaf:
То есть ваша шутка - это совсем другое, да?

Какая шутка?)Цитата:
maxsaf:
Все с ним так, только ниче сладкого я там не вижу

А вы лизните)Цитата:
maxsaf:
А че, еще не повесили? Так давайте быстрее - вместе поржем))

Поржем что Россия выставляет себя поборником справедливости а у самой в цехах запрещен разговор не на русском
А у мы националисты и фашисты по их словам
Но у нас никто не запрещает разговаривать на русском)))
Ржу
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11809
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 22:03
#6441
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Цитата:
abaika95:
Какая шутка?)

Ну про то, кем вы там себя в душе ощущаете )

Цитата:
abaika95:
Но ситуация явно показала что каверкая Казахстан им не обидно


Это прежде всего вам не обидно, поэтому вы и не высказали тогда претензии по этому поводу, сейчас впервые. Не прошло и пол-года :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
33
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 22:25
#6442
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Цитата:
maxsaf:

Просто давно в свой адрес столько хамства не слышал, как от бывшего земляка.

Что?! Какое хамство?! Назвал вещи своими именами! Сколько помню, а я на Форуме очень давно, хоть и с перерывами, но таким нудными здесь были и остаются только ты, Оцифрованный (Гусары, молчать!), Бегунок и Убогое Существо!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
33
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 22:30
#6443
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Цитата:
maxsaf:

Есть несколько определений пофигизма.Ну там по цвету - фиолетово, музыкально - по барабану, ит.п. По отношению к Убогому Существу у меня анатомический.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9418
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 22:42
#6444
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Вот раньше, когда не было интернетов, люди фильтровали свой базар. Ибо можно было ответить за свои слова. А сейчас все спрятались в интернетах и стали очень бесстрашными. Но когда их ловят за яйки, начинают верещать, звать на помощь, прикрываться законами. Но почему-то никто не понимает, что если бы ты раньше думал, что говорить, то с тобой бы не случилась бы эта ситуация. В этом-то и беда нынешней молодёжи - никто не получал за свой язык. Особенно это касается Убогого Существа.

Я во всяком случае помню за что тебя последний раз с форума пинками выгнали
Что ты потом истерил что тебя националист Абайка довел а редакция продалась казахам)))
Да там ещё были слова и на М. (Привет Макс)) и на К. И ещё куча лестных слов про казахов и Казахстан))
Это сообщение у меня в рамочке распечатанное висит))
Ну если ты такой не интернетный херой Фильтрующий свой базар
Ну напиши открыто
Я такой то,такой
Считаю как и считал два года назад казахов М.и К. и вообще отсталым народом
А потом посмотрим скока Яик у тебя в итоге останется и каким законом ты будешь прикрываться)))

[Исправлено: abaika95, 22.08.2021 - 23:14]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9418
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 22:44
#6445
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Цитата:
maxsaf:
Ну про то, кем вы там себя в душе ощущаете )

А может я не шутил)) Цитата:
maxsaf:
Это прежде всего вам не обидно, поэтому вы и не высказали тогда претензии по этому поводу, сейчас впервые. Не прошло и пол-года

Нет я и тогда погремушку осадил
Но она воспринимала это как кость для игры))
Чтож
Тогда я поступил объективно)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11809
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 22:58
#6446
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Цитата:
abaika95:
А может я не шутил))

Может и мне тогда поржать?))

Цитата:
abaika95:
Нет я и тогда погремушку осадил

В можно цитату?
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1426
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 23:08
#6447
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Цитата:
abaika95:
А сейчас поборники морализма все срочно стали Казахстан-можно обзывать Рашка-нельзя))

Ты опять все перепутал!
Ну сколько можно, я не знаю!
Казастан нелься обзывать! Низзья! Низзяя! Атата!
А Россию можно!
:oops:
Цитата:
maxsaf:
указывайте, кто вам не дает?

Пусть идёт обслуживать клиентов!
:-o
Цитата:
abaika95:
Какая шутка?)

А что уже и шутки в Казастане дефицит? Закончились, а с России не завязли!
А свои кончились! Бяда!
:lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11809
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 23:11
#6448
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Сколько помню, а я на Форуме очень давно, хоть и с перерывами

На форуме давно, а вот с кем спорить, а с кем нет - до сих пор не научились определять. Подумайте над этим на досуге. Лично я с вами спорить не собираюсь. Мне тут и без вас хватает,;с кем спорить.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9418
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 23:12
#6449
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Цитата:
maxsaf:
Может и мне тогда поржать?))

А вы чем до этого занимались?))Цитата:
maxsaf:
В можно цитату?

Очень муторно искать полугодовой давности цитату во флуде где каждый день потоком что-то пишется))Цитата:
Уже не ваш земляк:
Есть несколько определений пофигизма.Ну там по цвету - фиолетово, музыкально - по барабану, ит.п. По отношению к Убогому Существу у меня анатомический.

У тебя анатомически но ты постояно аппелируешь к моим коментам))
Тоесть читаешь их украдкой и бьеш себя по (анатомически) злишься и всервоно отвечаешь?)
Да вы батенька мазохист
Цитата:
Coopidon:
Ты опять все перепутал! Ну сколько можно, я не знаю! Казастан нелься обзывать! Низзья! Низзяя! Атата! А Россию можно!

Ну вот типо такого там был Макс))
Что то я не слышал чтобы ты или другие возмущались?))
Хотя соглашусь на погремушку смысла нет возмущаться
Гремит и гремит))

[Исправлено: abaika95, 22.08.2021 - 23:13]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11809
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 23:13
#6450
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Цитата:
Coopidon:
Пусть идёт обслуживать клиентов!

Там есть кому обслуживать. Сено разгружать некому :lol:
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