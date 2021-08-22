Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:36
Цитата:
Что-то когда погремуха тут Казахстан по всякому разному называла
Ни один земляк и не один местный не указал ей на низость
А сейчас поборники морализма все срочно стали
Казахстан-можно обзывать
Рашка-нельзя))
maxsaf:
Ну тогда как он решит сам - так Казахстан пусть и называет, вам в ответ на Рашку. Я не буду до такого опускаться.
Ну тогда как он решит сам - так Казахстан пусть и называет, вам в ответ на Рашку. Я не буду до такого опускаться.
Что-то когда погремуха тут Казахстан по всякому разному называла
Ни один земляк и не один местный не указал ей на низость
А сейчас поборники морализма все срочно стали
Казахстан-можно обзывать
Рашка-нельзя))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:37
Цитата:
Вот не понятно, почему слово Рашка не в списке запрещенных? С другой стороны каждый сам ответственный за то, что тут говорит, но зачем тогда запретный список?
abaika95:
Да блин забыл что тут модерация на слова всякие))
Да блин забыл что тут модерация на слова всякие))
Вот не понятно, почему слово Рашка не в списке запрещенных? С другой стороны каждый сам ответственный за то, что тут говорит, но зачем тогда запретный список?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:39
Цитата:
Защищайте, указывайте, кто вам не дает? Где ваша подмога?
[Исправлено: maxsaf, 22.08.2021 - 21:48]
abaika95:
Ни один земляк и не один местный не указал ей на низость
Ни один земляк и не один местный не указал ей на низость
Защищайте, указывайте, кто вам не дает? Где ваша подмога?
[Исправлено: maxsaf, 22.08.2021 - 21:48]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:45
Цитата:
То есть ваша шутка - это совсем другое, да?
Цитата:
Все с ним так, только ниче сладкого я там не вижу
Цитата:
А че, еще не повесили? Так давайте быстрее - вместе поржем))
abaika95:
Блин ржанул))) Нууу если ощущаете то называйте))
Блин ржанул))) Нууу если ощущаете то называйте))
То есть ваша шутка - это совсем другое, да?
Цитата:
abaika95:
А что с ним не так?)))
А что с ним не так?)))
Все с ним так, только ниче сладкого я там не вижу
Цитата:
abaika95:
У нас где-то висит объявление что всем кого приютить Казахстан и кормит надо быть благодарными?))
У нас где-то висит объявление что всем кого приютить Казахстан и кормит надо быть благодарными?))
А че, еще не повесили? Так давайте быстрее - вместе поржем))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:52
Цитата:
Я и без подмоги могу
Но ситуация явно показала что каверкая Казахстан им не обидно
А Россию сразу обидно))
Лицемерие Цитата:
Какая шутка?)Цитата:
А вы лизните)Цитата:
Поржем что Россия выставляет себя поборником справедливости а у самой в цехах запрещен разговор не на русском
А у мы националисты и фашисты по их словам
Но у нас никто не запрещает разговаривать на русском)))
Ржу
maxsaf:
Защищайте, указывайте, кто вам не дает? Где ваша подмога?
Защищайте, указывайте, кто вам не дает? Где ваша подмога?
Я и без подмоги могу
Но ситуация явно показала что каверкая Казахстан им не обидно
А Россию сразу обидно))
Лицемерие Цитата:
maxsaf:
То есть ваша шутка - это совсем другое, да?
То есть ваша шутка - это совсем другое, да?
Какая шутка?)Цитата:
maxsaf:
Все с ним так, только ниче сладкого я там не вижу
Все с ним так, только ниче сладкого я там не вижу
А вы лизните)Цитата:
maxsaf:
А че, еще не повесили? Так давайте быстрее - вместе поржем))
А че, еще не повесили? Так давайте быстрее - вместе поржем))
Поржем что Россия выставляет себя поборником справедливости а у самой в цехах запрещен разговор не на русском
А у мы националисты и фашисты по их словам
Но у нас никто не запрещает разговаривать на русском)))
Ржу
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 22:03
Цитата:
Ну про то, кем вы там себя в душе ощущаете )
Цитата:
Это прежде всего вам не обидно, поэтому вы и не высказали тогда претензии по этому поводу, сейчас впервые. Не прошло и пол-года
abaika95:
Какая шутка?)
Какая шутка?)
Ну про то, кем вы там себя в душе ощущаете )
Цитата:
abaika95:
Но ситуация явно показала что каверкая Казахстан им не обидно
Но ситуация явно показала что каверкая Казахстан им не обидно
Это прежде всего вам не обидно, поэтому вы и не высказали тогда претензии по этому поводу, сейчас впервые. Не прошло и пол-года
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 22:25
Цитата:
Просто давно в свой адрес столько хамства не слышал, как от бывшего земляка.
Что?! Какое хамство?! Назвал вещи своими именами! Сколько помню, а я на Форуме очень давно, хоть и с перерывами, но таким нудными здесь были и остаются только ты, Оцифрованный (Гусары, молчать!), Бегунок и Убогое Существо!
maxsaf:
Просто давно в свой адрес столько хамства не слышал, как от бывшего земляка.
Что?! Какое хамство?! Назвал вещи своими именами! Сколько помню, а я на Форуме очень давно, хоть и с перерывами, но таким нудными здесь были и остаются только ты, Оцифрованный (Гусары, молчать!), Бегунок и Убогое Существо!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 22:30
Цитата:
Есть несколько определений пофигизма.Ну там по цвету - фиолетово, музыкально - по барабану, ит.п. По отношению к Убогому Существу у меня анатомический.
maxsaf:
Есть несколько определений пофигизма.Ну там по цвету - фиолетово, музыкально - по барабану, ит.п. По отношению к Убогому Существу у меня анатомический.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 22:42
Цитата:
Я во всяком случае помню за что тебя последний раз с форума пинками выгнали
Что ты потом истерил что тебя националист Абайка довел а редакция продалась казахам)))
Да там ещё были слова и на М. (Привет Макс)) и на К. И ещё куча лестных слов про казахов и Казахстан))
Это сообщение у меня в рамочке распечатанное висит))
Ну если ты такой не интернетный херой Фильтрующий свой базар
Ну напиши открыто
Я такой то,такой
Считаю как и считал два года назад казахов М.и К. и вообще отсталым народом
А потом посмотрим скока Яик у тебя в итоге останется и каким законом ты будешь прикрываться)))
[Исправлено: abaika95, 22.08.2021 - 23:14]
Уже не ваш земляк:
Вот раньше, когда не было интернетов, люди фильтровали свой базар. Ибо можно было ответить за свои слова. А сейчас все спрятались в интернетах и стали очень бесстрашными. Но когда их ловят за яйки, начинают верещать, звать на помощь, прикрываться законами. Но почему-то никто не понимает, что если бы ты раньше думал, что говорить, то с тобой бы не случилась бы эта ситуация. В этом-то и беда нынешней молодёжи - никто не получал за свой язык. Особенно это касается Убогого Существа.
Вот раньше, когда не было интернетов, люди фильтровали свой базар. Ибо можно было ответить за свои слова. А сейчас все спрятались в интернетах и стали очень бесстрашными. Но когда их ловят за яйки, начинают верещать, звать на помощь, прикрываться законами. Но почему-то никто не понимает, что если бы ты раньше думал, что говорить, то с тобой бы не случилась бы эта ситуация. В этом-то и беда нынешней молодёжи - никто не получал за свой язык. Особенно это касается Убогого Существа.
Я во всяком случае помню за что тебя последний раз с форума пинками выгнали
Что ты потом истерил что тебя националист Абайка довел а редакция продалась казахам)))
Да там ещё были слова и на М. (Привет Макс)) и на К. И ещё куча лестных слов про казахов и Казахстан))
Это сообщение у меня в рамочке распечатанное висит))
Ну если ты такой не интернетный херой Фильтрующий свой базар
Ну напиши открыто
Я такой то,такой
Считаю как и считал два года назад казахов М.и К. и вообще отсталым народом
А потом посмотрим скока Яик у тебя в итоге останется и каким законом ты будешь прикрываться)))
[Исправлено: abaika95, 22.08.2021 - 23:14]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 22:44
Цитата:
А может я не шутил)) Цитата:
Нет я и тогда погремушку осадил
Но она воспринимала это как кость для игры))
Чтож
Тогда я поступил объективно)
maxsaf:
Ну про то, кем вы там себя в душе ощущаете )
Ну про то, кем вы там себя в душе ощущаете )
А может я не шутил)) Цитата:
maxsaf:
Это прежде всего вам не обидно, поэтому вы и не высказали тогда претензии по этому поводу, сейчас впервые. Не прошло и пол-года
Это прежде всего вам не обидно, поэтому вы и не высказали тогда претензии по этому поводу, сейчас впервые. Не прошло и пол-года
Нет я и тогда погремушку осадил
Но она воспринимала это как кость для игры))
Чтож
Тогда я поступил объективно)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 22:58
Цитата:
Может и мне тогда поржать?))
Цитата:
В можно цитату?
abaika95:
А может я не шутил))
А может я не шутил))
Может и мне тогда поржать?))
Цитата:
abaika95:
Нет я и тогда погремушку осадил
Нет я и тогда погремушку осадил
В можно цитату?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- НиКапенгагин
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1426
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 23:08
Цитата:
Ты опять все перепутал!
Ну сколько можно, я не знаю!
Казастан нелься обзывать! Низзья! Низзяя! Атата!
А Россию можно!
Цитата:
Пусть идёт обслуживать клиентов!
Цитата:
А что уже и шутки в Казастане дефицит? Закончились, а с России не завязли!
А свои кончились! Бяда!
abaika95:
А сейчас поборники морализма все срочно стали Казахстан-можно обзывать Рашка-нельзя))
А сейчас поборники морализма все срочно стали Казахстан-можно обзывать Рашка-нельзя))
Ты опять все перепутал!
Ну сколько можно, я не знаю!
Казастан нелься обзывать! Низзья! Низзяя! Атата!
А Россию можно!
Цитата:
maxsaf:
указывайте, кто вам не дает?
указывайте, кто вам не дает?
Пусть идёт обслуживать клиентов!
Цитата:
abaika95:
Какая шутка?)
Какая шутка?)
А что уже и шутки в Казастане дефицит? Закончились, а с России не завязли!
А свои кончились! Бяда!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 23:11
Цитата:
На форуме давно, а вот с кем спорить, а с кем нет - до сих пор не научились определять. Подумайте над этим на досуге. Лично я с вами спорить не собираюсь. Мне тут и без вас хватает,;с кем спорить.
Уже не ваш земляк:
Сколько помню, а я на Форуме очень давно, хоть и с перерывами
Сколько помню, а я на Форуме очень давно, хоть и с перерывами
На форуме давно, а вот с кем спорить, а с кем нет - до сих пор не научились определять. Подумайте над этим на досуге. Лично я с вами спорить не собираюсь. Мне тут и без вас хватает,;с кем спорить.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 23:12
Цитата:
А вы чем до этого занимались?))Цитата:
Очень муторно искать полугодовой давности цитату во флуде где каждый день потоком что-то пишется))Цитата:
У тебя анатомически но ты постояно аппелируешь к моим коментам))
Тоесть читаешь их украдкой и бьеш себя по (анатомически) злишься и всервоно отвечаешь?)
Да вы батенька мазохист
Цитата:
Ну вот типо такого там был Макс))
Что то я не слышал чтобы ты или другие возмущались?))
Хотя соглашусь на погремушку смысла нет возмущаться
Гремит и гремит))
[Исправлено: abaika95, 22.08.2021 - 23:13]
maxsaf:
Может и мне тогда поржать?))
Может и мне тогда поржать?))
А вы чем до этого занимались?))Цитата:
maxsaf:
В можно цитату?
В можно цитату?
Очень муторно искать полугодовой давности цитату во флуде где каждый день потоком что-то пишется))Цитата:
Уже не ваш земляк:
Есть несколько определений пофигизма.Ну там по цвету - фиолетово, музыкально - по барабану, ит.п. По отношению к Убогому Существу у меня анатомический.
Есть несколько определений пофигизма.Ну там по цвету - фиолетово, музыкально - по барабану, ит.п. По отношению к Убогому Существу у меня анатомический.
У тебя анатомически но ты постояно аппелируешь к моим коментам))
Тоесть читаешь их украдкой и бьеш себя по (анатомически) злишься и всервоно отвечаешь?)
Да вы батенька мазохист
Цитата:
Coopidon:
Ты опять все перепутал! Ну сколько можно, я не знаю! Казастан нелься обзывать! Низзья! Низзяя! Атата! А Россию можно!
Ты опять все перепутал! Ну сколько можно, я не знаю! Казастан нелься обзывать! Низзья! Низзяя! Атата! А Россию можно!
Ну вот типо такого там был Макс))
Что то я не слышал чтобы ты или другие возмущались?))
Хотя соглашусь на погремушку смысла нет возмущаться
Гремит и гремит))
[Исправлено: abaika95, 22.08.2021 - 23:13]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 23:13
Цитата:
Там есть кому обслуживать. Сено разгружать некому
Coopidon:
Пусть идёт обслуживать клиентов!
Пусть идёт обслуживать клиентов!
Там есть кому обслуживать. Сено разгружать некому
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 11
|Зарегистрированные пользователи: Victor Yang
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать