Отправлено: - 22:42

Уже не ваш земляк:

Вот раньше, когда не было интернетов, люди фильтровали свой базар. Ибо можно было ответить за свои слова. А сейчас все спрятались в интернетах и стали очень бесстрашными. Но когда их ловят за яйки, начинают верещать, звать на помощь, прикрываться законами. Но почему-то никто не понимает, что если бы ты раньше думал, что говорить, то с тобой бы не случилась бы эта ситуация. В этом-то и беда нынешней молодёжи - никто не получал за свой язык. Особенно это касается Убогого Существа.

[Исправлено: abaika95, 22.08.2021 - 23:14]

Цитата:Я во всяком случае помню за что тебя последний раз с форума пинками выгналиЧто ты потом истерил что тебя националист Абайка довел а редакция продалась казахам)))Да там ещё были слова и на М. (Привет Макс)) и на К. И ещё куча лестных слов про казахов и Казахстан))Это сообщение у меня в рамочке распечатанное висит))Ну если ты такой не интернетный херой Фильтрующий свой базарНу напиши открытоЯ такой то,такойСчитаю как и считал два года назад казахов М.и К. и вообще отсталым народомА потом посмотрим скока Яик у тебя в итоге останется и каким законом ты будешь прикрываться)))