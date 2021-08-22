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≡ О засухе и подсолнечном масле по 650 тенге за литр - Как Архимед Мухамбетов отчитывался перед депутатами и какие вопросы ему задавали?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42206
О засухе и подсолнечном масле по 650 тенге за литр - Как Архимед Мухамбетов отчитывался перед депутатами и какие вопросы ему задавали?
Отправлено: 22.08.21 - 13:10
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Только 4,5% от общей площади посева зерновых культур (178 тыс. га) в Костанайской области находятся в хорошем состоянии. Такую оценку дал глава региона Архимед МУХАМБЕТОВ на отчете в облмаслихате.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
689
О засухе и подсолнечном масле по 650 тенге за литр - Как Архимед Мухамбетов отчитывался перед депутатами и какие вопросы ему задавали?
Отправлено: 22.08.21 - 13:10
#1
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[Исправлено: electro, 22.08.2021 - 13:12]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8023
Re: О засухе и подсолнечном масле по 650 тенге за литр - Как...
Отправлено: 22.08.21 - 14:26
#2
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Цитата:
масло по цене 640 тенге за литр. Фиксируем, максимум магазины делают надбавку 10 тенге.

Источник:

Да,поступают такие "супервыгодные предложения" от стабфонда.
Покупаешь у них масло по 640 продаёш по 650,а то что только на проценты при расчёте безналом уйдёт 15 тнг это никому не интересно.
То же самое с гречкой стабфонд даёт по 350,продавать надо по 354.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22507
О засухе и подсолнечном масле по 650 тенге за литр - Как Архимед Мухамбетов отчитывался перед депутатами и какие вопросы ему задавали?
Отправлено: 22.08.21 - 14:32
#3
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Цитата:
Добринцофф:
Покупаешь у них масло по 640 продаёш по 650,

И ты, берёшь в Стабфонде?... :lol: :-P
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
147
Re: О засухе и подсолнечном масле по 650 тенге за литр - Как...
Отправлено: 22.08.21 - 15:40
#4
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что за позорный отчет? во всем виновата засуха? а вы то там сидите зачем? В прошлом году тоже засуха была виной повышению цен на то же масло и другие продукты?. Бездельники акиматовские нет им ни веры ни доверия
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7560
О засухе и подсолнечном масле по 650 тенге за литр - Как Архимед Мухамбетов отчитывался перед депутатами и какие вопросы ему задавали?
Отправлено: 22.08.21 - 16:13
#5
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:lol:
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
160
Re: О засухе и подсолнечном масле по 650 тенге за литр - Как...
Отправлено: 22.08.21 - 20:31
#6
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Где можно купить масло по 650 тенге? В магазинах цена начинается от 800 т за литр. Врут как всегда
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9415
О засухе и подсолнечном масле по 650 тенге за литр - Как Архимед Мухамбетов отчитывался перед депутатами и какие вопросы ему задавали?
Отправлено: 22.08.21 - 21:02
#7
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Цитата:
Добринцофф:
Да,поступают такие "супервыгодные предложения" от стабфонда.

А вам обязуют товар брать из стабфонда?Цитата:
рихард:
что за позорный отчет? во всем виновата засуха? а вы то там сидите зачем?

Вроде как власть у нас ещё не стала священной и богоизбранной как в России
И власть не может по щелчку пальца создать дождь))Цитата:
Охотник:
Где можно купить масло по 650 тенге?

Раузет обычно продает товары по стабфондовской цене
Но проблема в том что перекупы быстро сметают с полок весь стабфондовский товар и реализуют уже в своих магазинах дороже
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8023
О засухе и подсолнечном масле по 650 тенге за литр - Как Архимед Мухамбетов отчитывался перед депутатами и какие вопросы ему задавали?
Отправлено: 22.08.21 - 21:13
#8
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Цитата:
abaika95:
вам обязуют товар брать из стабфонда?Цита

Нет
Цитата:
abaika95:
Раузет обычно продает товары по стабфондовской цене Но проблема в том что перекупы быстро сметают с полок весь стабфондовский товар и реализуют уже в своих магазинах дороже

У них там обычно табличка висит"Товар в пути"
Попробуй купи у них стабфондовский товар оптом ,никто не продаст.

[Исправлено: Добринцофф, 22.08.2021 - 21:14]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7653
О засухе и подсолнечном масле по 650 тенге за литр - Как Архимед Мухамбетов отчитывался перед депутатами и какие вопросы ему задавали?
Отправлено: 22.08.21 - 21:26
#9
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Цитата:
abaika95:
перекупы быстро сметают с полок весь стабфондовский товар и реализуют уже в своих магазинах дороже

Опять брехло подлизайло врёт
Смотрим Ленинский путь где люди жалуются об ограничениях продажи в раузете.

Ну прям не оптовики, а многорукие шивы.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9415
О засухе и подсолнечном масле по 650 тенге за литр - Как Архимед Мухамбетов отчитывался перед депутатами и какие вопросы ему задавали?
Отправлено: 22.08.21 - 21:56
#10
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Цитата:
yudjin:
Опять брехло подлизайло врёт Смотрим Ленинский путь где люди жалуются об ограничениях продажи в раузете.

Для людей у кого вместо головы
Другая часть тела отвечающая за выхлопы
Я конечно не претендую на педагогичность
Но все же прошу пораскинуть чем-нибудь
А с чего же на социальный товар ввели ограничение на продажу по 2 кг в одни руки?))
Цитата:
Добринцофф:
У них там обычно табличка висит"Товар в пути" Попробуй купи у них стабфондовский товар оптом ,никто не продаст.

Уже не продаст
Потомучто ввели запрет
А почему ввели? Вон гражданский журналист НГ котрый тайком читает КН думать сейчас будет)) а потом расскажет нам))
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