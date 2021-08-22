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О засухе и подсолнечном масле по 650 тенге за литр - Как Архимед Мухамбетов отчитывался перед депутатами и какие вопросы ему задавали?
О засухе и подсолнечном масле по 650 тенге за литр - Как Архимед Мухамбетов отчитывался перед депутатами и какие вопросы ему задавали?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42206
О засухе и подсолнечном масле по 650 тенге за литр - Как Архимед Мухамбетов отчитывался перед депутатами и какие вопросы ему задавали?
Отправлено: 22.08.21 - 13:10
Только 4,5% от общей площади посева зерновых культур (178 тыс. га) в Костанайской области находятся в хорошем состоянии. Такую оценку дал глава региона Архимед МУХАМБЕТОВ на отчете в облмаслихате.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 689
О засухе и подсолнечном масле по 650 тенге за литр - Как Архимед Мухамбетов отчитывался перед депутатами и какие вопросы ему задавали?
Отправлено: 22.08.21 - 13:10
Дайте ссылку на запись
[Исправлено: electro, 22.08.2021 - 13:12]
[Исправлено: electro, 22.08.2021 - 13:12]
Re: О засухе и подсолнечном масле по 650 тенге за литр - Как...
Отправлено: 22.08.21 - 14:26
Цитата:
Да,поступают такие "супервыгодные предложения" от стабфонда.
Покупаешь у них масло по 640 продаёш по 650,а то что только на проценты при расчёте безналом уйдёт 15 тнг это никому не интересно.
То же самое с гречкой стабфонд даёт по 350,продавать надо по 354.
масло по цене 640 тенге за литр. Фиксируем, максимум магазины делают надбавку 10 тенге.
Источник:
Источник:
Да,поступают такие "супервыгодные предложения" от стабфонда.
Покупаешь у них масло по 640 продаёш по 650,а то что только на проценты при расчёте безналом уйдёт 15 тнг это никому не интересно.
То же самое с гречкой стабфонд даёт по 350,продавать надо по 354.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22507
О засухе и подсолнечном масле по 650 тенге за литр - Как Архимед Мухамбетов отчитывался перед депутатами и какие вопросы ему задавали?
Отправлено: 22.08.21 - 14:32
Цитата:
И ты, берёшь в Стабфонде?...
Добринцофф:
Покупаешь у них масло по 640 продаёш по 650,
Покупаешь у них масло по 640 продаёш по 650,
И ты, берёшь в Стабфонде?...
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 147
Re: О засухе и подсолнечном масле по 650 тенге за литр - Как...
Отправлено: 22.08.21 - 15:40
что за позорный отчет? во всем виновата засуха? а вы то там сидите зачем? В прошлом году тоже засуха была виной повышению цен на то же масло и другие продукты?. Бездельники акиматовские нет им ни веры ни доверия
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7560
О засухе и подсолнечном масле по 650 тенге за литр - Как Архимед Мухамбетов отчитывался перед депутатами и какие вопросы ему задавали?
Отправлено: 22.08.21 - 16:13
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 160
Re: О засухе и подсолнечном масле по 650 тенге за литр - Как...
Отправлено: 22.08.21 - 20:31
Где можно купить масло по 650 тенге? В магазинах цена начинается от 800 т за литр. Врут как всегда
О засухе и подсолнечном масле по 650 тенге за литр - Как Архимед Мухамбетов отчитывался перед депутатами и какие вопросы ему задавали?
Отправлено: 22.08.21 - 21:02
Цитата:
А вам обязуют товар брать из стабфонда?Цитата:
Вроде как власть у нас ещё не стала священной и богоизбранной как в России
И власть не может по щелчку пальца создать дождь))Цитата:
Раузет обычно продает товары по стабфондовской цене
Но проблема в том что перекупы быстро сметают с полок весь стабфондовский товар и реализуют уже в своих магазинах дороже
Добринцофф:
Да,поступают такие "супервыгодные предложения" от стабфонда.
Да,поступают такие "супервыгодные предложения" от стабфонда.
А вам обязуют товар брать из стабфонда?Цитата:
рихард:
что за позорный отчет? во всем виновата засуха? а вы то там сидите зачем?
что за позорный отчет? во всем виновата засуха? а вы то там сидите зачем?
Вроде как власть у нас ещё не стала священной и богоизбранной как в России
И власть не может по щелчку пальца создать дождь))Цитата:
Охотник:
Где можно купить масло по 650 тенге?
Где можно купить масло по 650 тенге?
Раузет обычно продает товары по стабфондовской цене
Но проблема в том что перекупы быстро сметают с полок весь стабфондовский товар и реализуют уже в своих магазинах дороже
О засухе и подсолнечном масле по 650 тенге за литр - Как Архимед Мухамбетов отчитывался перед депутатами и какие вопросы ему задавали?
Отправлено: 22.08.21 - 21:13
Цитата:
Нет
Цитата:
У них там обычно табличка висит"Товар в пути"
Попробуй купи у них стабфондовский товар оптом ,никто не продаст.
[Исправлено: Добринцофф, 22.08.2021 - 21:14]
abaika95:
вам обязуют товар брать из стабфонда?Цита
вам обязуют товар брать из стабфонда?Цита
Нет
Цитата:
abaika95:
Раузет обычно продает товары по стабфондовской цене Но проблема в том что перекупы быстро сметают с полок весь стабфондовский товар и реализуют уже в своих магазинах дороже
Раузет обычно продает товары по стабфондовской цене Но проблема в том что перекупы быстро сметают с полок весь стабфондовский товар и реализуют уже в своих магазинах дороже
У них там обычно табличка висит"Товар в пути"
Попробуй купи у них стабфондовский товар оптом ,никто не продаст.
[Исправлено: Добринцофф, 22.08.2021 - 21:14]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7653
О засухе и подсолнечном масле по 650 тенге за литр - Как Архимед Мухамбетов отчитывался перед депутатами и какие вопросы ему задавали?
Отправлено: 22.08.21 - 21:26
Цитата:
Опять брехло подлизайло врёт
Смотрим
Ленинский путь где люди жалуются об ограничениях продажи в раузете.
Ну прям не оптовики, а многорукие шивы.
abaika95:
перекупы быстро сметают с полок весь стабфондовский товар и реализуют уже в своих магазинах дороже
перекупы быстро сметают с полок весь стабфондовский товар и реализуют уже в своих магазинах дороже
Опять брехло подлизайло врёт
Смотрим
Ну прям не оптовики, а многорукие шивы.
О засухе и подсолнечном масле по 650 тенге за литр - Как Архимед Мухамбетов отчитывался перед депутатами и какие вопросы ему задавали?
Отправлено: 22.08.21 - 21:56
Цитата:
Для людей у кого вместо головы
Другая часть тела отвечающая за выхлопы
Я конечно не претендую на педагогичность
Но все же прошу пораскинуть чем-нибудь
А с чего же на социальный товар ввели ограничение на продажу по 2 кг в одни руки?))
Цитата:
Уже не продаст
Потомучто ввели запрет
А почему ввели? Вон гражданский журналист НГ котрый тайком читает КН думать сейчас будет)) а потом расскажет нам))
yudjin:
Опять брехло подлизайло врёт Смотрим Ленинский путь где люди жалуются об ограничениях продажи в раузете.
Опять брехло подлизайло врёт Смотрим Ленинский путь где люди жалуются об ограничениях продажи в раузете.
Для людей у кого вместо головы
Другая часть тела отвечающая за выхлопы
Я конечно не претендую на педагогичность
Но все же прошу пораскинуть чем-нибудь
А с чего же на социальный товар ввели ограничение на продажу по 2 кг в одни руки?))
Цитата:
Добринцофф:
У них там обычно табличка висит"Товар в пути" Попробуй купи у них стабфондовский товар оптом ,никто не продаст.
У них там обычно табличка висит"Товар в пути" Попробуй купи у них стабфондовский товар оптом ,никто не продаст.
Уже не продаст
Потомучто ввели запрет
А почему ввели? Вон гражданский журналист НГ котрый тайком читает КН думать сейчас будет)) а потом расскажет нам))
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