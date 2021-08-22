Отправлено: - 21:02

Добринцофф:

Да,поступают такие "супервыгодные предложения" от стабфонда.

рихард:

что за позорный отчет? во всем виновата засуха? а вы то там сидите зачем?

Охотник:

Где можно купить масло по 650 тенге?

Цитата:А вам обязуют товар брать из стабфонда?Цитата:Вроде как власть у нас ещё не стала священной и богоизбранной как в РоссииИ власть не может по щелчку пальца создать дождь))Цитата:Раузет обычно продает товары по стабфондовской ценеНо проблема в том что перекупы быстро сметают с полок весь стабфондовский товар и реализуют уже в своих магазинах дороже