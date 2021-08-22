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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 429 из 430«1...427428429430»
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9415
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:10
#6421
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Цитата:
maxsaf:
Элементарно люди могут подумать, что их обсуждают, это неприятно. Хотя часто несложно понять по нашему разговору, что мы обговариваем именно рабочие моменты, по некоторым словам, общим и в русском и в английском, в IT таких слов валом.

Конкретно обьявления вешают что услышим речь на русском будете платить штраф?)Цитата:
maxsaf:
Другой пример - жене запрещают в детском саду разговаривать на русском в рабочее время - дети впитывают быстро, вплоть до появления у них странного акцента в английском. Получается - запрет всвязи с производственной необходимостью. Предположу, что такая необходимость может возникнуть и на других предприятиях, в той же РФ.

Образование пойму
Но в цехах? И да какая может быть производственная необходимость в цехе запрещать говорить на киргизском? Ещё и с такой формулировкой язвительной
Россия вас приютила,так что говорите на языке хозя....эм на русском языке между собой)
Приютила))) блин ржу с нациков
Они действительно думают что они мать Терезы)) Цитата:
maxsaf:
Холол может назвать себя хохлом, остальным ни-ни. Что тут вас удивляет?

Ржу)))
А если я ощущаю себя хохлом в душе? Могу называть украинцев хохлами?)))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9415
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:13
#6422
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Цитата:
maxsaf:
Ок, давайте тогда договоримся здесь и сейчас, как и в каких случаях Казахстан называть. Только не надо: как хотите так и называйте. Давайте четко обозначим рамки.

Почему я должен договариваться с канадцем как мне называть Казахстан?))
Тут эффект Нигга не работает?))
Цитата:
maxsaf:
Я отвечаю - русскоязычный украинец из Казахстана. Все вопросы отпадают сами собой

На вопрос вы откуда
Вы ответите русскоязычный украинец из....))
Смешно
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11806
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:16
#6423
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Цитата:
abaika95:
Конкретно обьявления вешают что услышим речь на русском будете платить штраф?)

Конкретно у нас на работе - нет. И что?

Цитата:
abaika95:
А если я ощущаю себя хохлом в душе? Могу называть украинцев хохлами?)))

Чё за тупые вопросы?

А если я ощущаю себя мамбетом в душЕ, могу я казахов называть мамбетами?

Или это другое?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11806
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:19
#6424
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Премодерация в шоке от моего ответа. Но он один в один зеркальный. Щас будем разбираться :lol:

PS: М-да, одни уничижительные слова блокируются, другие нет. Че за дискриминация? ))

[Исправлено: maxsaf, 22.08.2021 - 21:21]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8023
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:19
#6425
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Цитата:
abaika95:
надо запоминать,произносить и постояно практиковаться в использовании

Я вот это и имел ввиду.
Цитата:
abaika95:
Это и есть зубрежка Ц

Нет,зубрёжка-это когда на курсах или дома сидишь и пытаешься запомнить иностранные слова или предложения .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11806
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:24
#6426
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Цитата:
abaika95:
Россия вас приютила,так что говорите на языке хозя....эм на русском языке между собой) Приютила))) блин ржу с нациков

А я с ваших ржу нациков. "Тенге сладкая - язык горькая" :lol: вы курс тенге когда последний раз проверяли?)) Доллар - сладкая )))
Или еще: Казахстан вас кормит. А то, что человек работает по 8 часов, только чтобы на еду хватало - это не в счет?)))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11806
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:28
#6427
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Цитата:
abaika95:
Почему я должен договариваться с канадцем как мне называть Казахстан?)) Тут эффект Нигга не работает?))

Проблем нет, с бывшим земляком договаривайтесь, он россиянин. У него к вам та же самая претензия.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9415
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:29
#6428
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Цитата:
maxsaf:
Конкретно у нас на работе - нет. И что?

Вам повезло значит)).
Хотели бы как в Рашке поступают?
Чтобы под страхом штрафа запретили общаться на русском на работе? Цитата:
maxsaf:
А если я ощущаю себя мамбетом в душЕ, могу я казахов называть мамбетами?

Блин ржанул)))
Нууу если ощущаете то называйте))
Цитата:
Добринцофф:
Нет,зубрёжка-это когда на курсах или дома сидишь и пытаешься запомнить иностранные слова или предложения .

Ну щас будем выяснять что означает термин зубрежка))
Цитата:
maxsaf:
вы курс тенге когда последний раз проверяли?)) Доллар - сладкая

А что с ним не так?)))
Цитата:
maxsaf:
Или еще: Казахстан вас кормит. А то, что человек работает по 8 часов, только чтобы на еду хватало - это не в счет?)))

У нас где-то висит объявление что всем кого приютить Казахстан и кормит надо быть благодарными?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11806
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:30
#6429
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Цитата:
abaika95:
На вопрос вы откуда Вы ответите русскоязычный украинец из....)) Смешно

Зато потом не спрашивают: а че уехал :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11806
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:31
#6430
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О, теперь и Абайка зеленый - по краю ходим :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9415
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:31
#6431
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Цитата:
maxsaf:
Проблем нет, с бывшим земляком договаривайтесь, он россиянин. У него к вам та же самая претензия

Так он бывший земляк
О чем с ним можно договариваться ?))
Темболее они с подружкой решили дружить против меня)))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9415
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:32
#6432
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Цитата:
maxsaf:
Зато потом не спрашивают: а че уехал

Серьезно?
Индусы и пакистанцы так в теме внутренних языковых отношений в Казахстане?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11806
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:33
#6433
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Цитата:
abaika95:
Так он бывший земляк О чем с ним можно договариваться ?))

Ну тогда как он решит сам - так Казахстан пусть и называет, вам в ответ на Рашку. Я не буду до такого опускаться.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9415
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:33
#6434
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Цитата:
maxsaf:
О, теперь и Абайка зеленый

Да блин забыл что тут модерация на слова всякие))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11806
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:35
#6435
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Цитата:
abaika95:
Серьезно? Индусы и пакистанцы так в теме внутренних языковых отношений в Казахстане?))

У нас даже с эмиратов пацан молодой, в курсе за Казахстанскую кухню, правда пока только через ютуб )) я был удивлен ))
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