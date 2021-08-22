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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:10
Цитата:
Конкретно обьявления вешают что услышим речь на русском будете платить штраф?)Цитата:
Образование пойму
Но в цехах? И да какая может быть производственная необходимость в цехе запрещать говорить на киргизском? Ещё и с такой формулировкой язвительной
Россия вас приютила,так что говорите на языке хозя....эм на русском языке между собой)
Приютила))) блин ржу с нациков
Они действительно думают что они мать Терезы)) Цитата:
Ржу)))
А если я ощущаю себя хохлом в душе? Могу называть украинцев хохлами?)))
maxsaf:
Элементарно люди могут подумать, что их обсуждают, это неприятно. Хотя часто несложно понять по нашему разговору, что мы обговариваем именно рабочие моменты, по некоторым словам, общим и в русском и в английском, в IT таких слов валом.
Элементарно люди могут подумать, что их обсуждают, это неприятно. Хотя часто несложно понять по нашему разговору, что мы обговариваем именно рабочие моменты, по некоторым словам, общим и в русском и в английском, в IT таких слов валом.
Конкретно обьявления вешают что услышим речь на русском будете платить штраф?)Цитата:
maxsaf:
Другой пример - жене запрещают в детском саду разговаривать на русском в рабочее время - дети впитывают быстро, вплоть до появления у них странного акцента в английском. Получается - запрет всвязи с производственной необходимостью. Предположу, что такая необходимость может возникнуть и на других предприятиях, в той же РФ.
Другой пример - жене запрещают в детском саду разговаривать на русском в рабочее время - дети впитывают быстро, вплоть до появления у них странного акцента в английском. Получается - запрет всвязи с производственной необходимостью. Предположу, что такая необходимость может возникнуть и на других предприятиях, в той же РФ.
Образование пойму
Но в цехах? И да какая может быть производственная необходимость в цехе запрещать говорить на киргизском? Ещё и с такой формулировкой язвительной
Россия вас приютила,так что говорите на языке хозя....эм на русском языке между собой)
Приютила))) блин ржу с нациков
Они действительно думают что они мать Терезы)) Цитата:
maxsaf:
Холол может назвать себя хохлом, остальным ни-ни. Что тут вас удивляет?
Холол может назвать себя хохлом, остальным ни-ни. Что тут вас удивляет?
Ржу)))
А если я ощущаю себя хохлом в душе? Могу называть украинцев хохлами?)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:13
Цитата:
Почему я должен договариваться с канадцем как мне называть Казахстан?))
Тут эффект Нигга не работает?))
Цитата:
На вопрос вы откуда
Вы ответите русскоязычный украинец из....))
Смешно
maxsaf:
Ок, давайте тогда договоримся здесь и сейчас, как и в каких случаях Казахстан называть. Только не надо: как хотите так и называйте. Давайте четко обозначим рамки.
Ок, давайте тогда договоримся здесь и сейчас, как и в каких случаях Казахстан называть. Только не надо: как хотите так и называйте. Давайте четко обозначим рамки.
Почему я должен договариваться с канадцем как мне называть Казахстан?))
Тут эффект Нигга не работает?))
Цитата:
maxsaf:
Я отвечаю - русскоязычный украинец из Казахстана. Все вопросы отпадают сами собой
Я отвечаю - русскоязычный украинец из Казахстана. Все вопросы отпадают сами собой
На вопрос вы откуда
Вы ответите русскоязычный украинец из....))
Смешно
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:16
Цитата:
Конкретно у нас на работе - нет. И что?
Цитата:
Чё за тупые вопросы?
А если я ощущаю себя мамбетом в душЕ, могу я казахов называть мамбетами?
Или это другое?
abaika95:
Конкретно обьявления вешают что услышим речь на русском будете платить штраф?)
Конкретно обьявления вешают что услышим речь на русском будете платить штраф?)
Конкретно у нас на работе - нет. И что?
Цитата:
abaika95:
А если я ощущаю себя хохлом в душе? Могу называть украинцев хохлами?)))
А если я ощущаю себя хохлом в душе? Могу называть украинцев хохлами?)))
Чё за тупые вопросы?
А если я ощущаю себя мамбетом в душЕ, могу я казахов называть мамбетами?
Или это другое?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:19
Премодерация в шоке от моего ответа. Но он один в один зеркальный. Щас будем разбираться
PS: М-да, одни уничижительные слова блокируются, другие нет. Че за дискриминация? ))
[Исправлено: maxsaf, 22.08.2021 - 21:21]
PS: М-да, одни уничижительные слова блокируются, другие нет. Че за дискриминация? ))
[Исправлено: maxsaf, 22.08.2021 - 21:21]
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Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:19
Цитата:
Я вот это и имел ввиду.
Цитата:
Нет,зубрёжка-это когда на курсах или дома сидишь и пытаешься запомнить иностранные слова или предложения .
abaika95:
надо запоминать,произносить и постояно практиковаться в использовании
надо запоминать,произносить и постояно практиковаться в использовании
Я вот это и имел ввиду.
Цитата:
abaika95:
Это и есть зубрежка Ц
Это и есть зубрежка Ц
Нет,зубрёжка-это когда на курсах или дома сидишь и пытаешься запомнить иностранные слова или предложения .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:24
Цитата:
А я с ваших ржу нациков. "Тенге сладкая - язык горькая" вы курс тенге когда последний раз проверяли?)) Доллар - сладкая )))
Или еще: Казахстан вас кормит. А то, что человек работает по 8 часов, только чтобы на еду хватало - это не в счет?)))
abaika95:
Россия вас приютила,так что говорите на языке хозя....эм на русском языке между собой) Приютила))) блин ржу с нациков
Россия вас приютила,так что говорите на языке хозя....эм на русском языке между собой) Приютила))) блин ржу с нациков
А я с ваших ржу нациков. "Тенге сладкая - язык горькая" вы курс тенге когда последний раз проверяли?)) Доллар - сладкая )))
Или еще: Казахстан вас кормит. А то, что человек работает по 8 часов, только чтобы на еду хватало - это не в счет?)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:28
Цитата:
Проблем нет, с бывшим земляком договаривайтесь, он россиянин. У него к вам та же самая претензия.
abaika95:
Почему я должен договариваться с канадцем как мне называть Казахстан?)) Тут эффект Нигга не работает?))
Почему я должен договариваться с канадцем как мне называть Казахстан?)) Тут эффект Нигга не работает?))
Проблем нет, с бывшим земляком договаривайтесь, он россиянин. У него к вам та же самая претензия.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:29
Цитата:
Вам повезло значит)).
Хотели бы как в Рашке поступают?
Чтобы под страхом штрафа запретили общаться на русском на работе? Цитата:
Блин ржанул)))
Нууу если ощущаете то называйте))
Цитата:
Ну щас будем выяснять что означает термин зубрежка))
Цитата:
А что с ним не так?)))
Цитата:
У нас где-то висит объявление что всем кого приютить Казахстан и кормит надо быть благодарными?))
maxsaf:
Конкретно у нас на работе - нет. И что?
Конкретно у нас на работе - нет. И что?
Вам повезло значит)).
Хотели бы как в Рашке поступают?
Чтобы под страхом штрафа запретили общаться на русском на работе? Цитата:
maxsaf:
А если я ощущаю себя мамбетом в душЕ, могу я казахов называть мамбетами?
А если я ощущаю себя мамбетом в душЕ, могу я казахов называть мамбетами?
Блин ржанул)))
Нууу если ощущаете то называйте))
Цитата:
Добринцофф:
Нет,зубрёжка-это когда на курсах или дома сидишь и пытаешься запомнить иностранные слова или предложения .
Нет,зубрёжка-это когда на курсах или дома сидишь и пытаешься запомнить иностранные слова или предложения .
Ну щас будем выяснять что означает термин зубрежка))
Цитата:
maxsaf:
вы курс тенге когда последний раз проверяли?)) Доллар - сладкая
вы курс тенге когда последний раз проверяли?)) Доллар - сладкая
А что с ним не так?)))
Цитата:
maxsaf:
Или еще: Казахстан вас кормит. А то, что человек работает по 8 часов, только чтобы на еду хватало - это не в счет?)))
Или еще: Казахстан вас кормит. А то, что человек работает по 8 часов, только чтобы на еду хватало - это не в счет?)))
У нас где-то висит объявление что всем кого приютить Казахстан и кормит надо быть благодарными?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:30
Цитата:
Зато потом не спрашивают: а че уехал
abaika95:
На вопрос вы откуда Вы ответите русскоязычный украинец из....)) Смешно
На вопрос вы откуда Вы ответите русскоязычный украинец из....)) Смешно
Зато потом не спрашивают: а че уехал
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:31
О, теперь и Абайка зеленый - по краю ходим
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:31
Цитата:
Так он бывший земляк
О чем с ним можно договариваться ?))
Темболее они с подружкой решили дружить против меня)))
maxsaf:
Проблем нет, с бывшим земляком договаривайтесь, он россиянин. У него к вам та же самая претензия
Проблем нет, с бывшим земляком договаривайтесь, он россиянин. У него к вам та же самая претензия
Так он бывший земляк
О чем с ним можно договариваться ?))
Темболее они с подружкой решили дружить против меня)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:32
Цитата:
Серьезно?
Индусы и пакистанцы так в теме внутренних языковых отношений в Казахстане?))
maxsaf:
Зато потом не спрашивают: а че уехал
Зато потом не спрашивают: а че уехал
Серьезно?
Индусы и пакистанцы так в теме внутренних языковых отношений в Казахстане?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:33
Цитата:
Ну тогда как он решит сам - так Казахстан пусть и называет, вам в ответ на Рашку. Я не буду до такого опускаться.
abaika95:
Так он бывший земляк О чем с ним можно договариваться ?))
Так он бывший земляк О чем с ним можно договариваться ?))
Ну тогда как он решит сам - так Казахстан пусть и называет, вам в ответ на Рашку. Я не буду до такого опускаться.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:33
Цитата:
Да блин забыл что тут модерация на слова всякие))
maxsaf:
О, теперь и Абайка зеленый
О, теперь и Абайка зеленый
Да блин забыл что тут модерация на слова всякие))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 21:35
Цитата:
У нас даже с эмиратов пацан молодой, в курсе за Казахстанскую кухню, правда пока только через ютуб )) я был удивлен ))
abaika95:
Серьезно? Индусы и пакистанцы так в теме внутренних языковых отношений в Казахстане?))
Серьезно? Индусы и пакистанцы так в теме внутренних языковых отношений в Казахстане?))
У нас даже с эмиратов пацан молодой, в курсе за Казахстанскую кухню, правда пока только через ютуб )) я был удивлен ))
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