Отправлено: - 21:10

maxsaf:

Элементарно люди могут подумать, что их обсуждают, это неприятно. Хотя часто несложно понять по нашему разговору, что мы обговариваем именно рабочие моменты, по некоторым словам, общим и в русском и в английском, в IT таких слов валом.

maxsaf:

Другой пример - жене запрещают в детском саду разговаривать на русском в рабочее время - дети впитывают быстро, вплоть до появления у них странного акцента в английском. Получается - запрет всвязи с производственной необходимостью. Предположу, что такая необходимость может возникнуть и на других предприятиях, в той же РФ.

maxsaf:

Холол может назвать себя хохлом, остальным ни-ни. Что тут вас удивляет?

Цитата:Конкретно обьявления вешают что услышим речь на русском будете платить штраф?)Цитата:Образование поймуНо в цехах? И да какая может быть производственная необходимость в цехе запрещать говорить на киргизском? Ещё и с такой формулировкой язвительнойРоссия вас приютила,так что говорите на языке хозя....эм на русском языке между собой)Приютила))) блин ржу с нациковОни действительно думают что они мать Терезы)) Цитата:Ржу)))А если я ощущаю себя хохлом в душе? Могу называть украинцев хохлами?)))