Цитата:
maxsaf:
У себя в палате можно и Наполеоном себя считать. Кто из известных медийных личностей или блогеров РФ хоть раз публично заявил что он хозяин страны?
Вы как-то путаете отношение простого народа и выступление медийных личностей))
Отношение простого народа видно по тем объявлениям
Цитата:
Добринцофф:
Казахский они выучили ,потому что живут в южном Казахстане среди казахов,а русский им нужен для работы ,потому что в Россию часто ездят,вот и всё и никто специально не зубрил, ни русский, ни казахский
Как можно выучить язык не зубря?))
Просто находясь среди русских или казахов язык не выучишь) надо запоминать,произносить и постояно практиковаться в использовании
Это и есть зубрежка Цитата:
maxsaf:
Россия это далеко не только российская власть. Это еще и народ, с его историей, культурой, литературой. Говоря "Рашка" вы в первую очередь обижает тех, кого якобы уважаете
Как можно обидеть тех кого я уважаю если они сами говорят про свою страну Рашка?
Или это как с неграми?
Негр может говорить нигга только по отношению к другому негру
Но белому нельзя такое говорить))) так получается?Цитата:
maxsaf:
. А властям уже пора бы и вам запрет на 50 лет выписать. Уже есть за что.
За русофобию ? Ладно Пусть выписывают
И параллельно своим пропондонам заодно))
Киселю,соловью,и симонянке
Вот где ярые русофобы засели которые делают русскому народу больше зла чем все русофобы всего мира вместе взятые)))