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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9401
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 20:40
#6406
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Цитата:
maxsaf:
У себя в палате можно и Наполеоном себя считать. Кто из известных медийных личностей или блогеров РФ хоть раз публично заявил что он хозяин страны?

Вы как-то путаете отношение простого народа и выступление медийных личностей))
Отношение простого народа видно по тем объявлениям

Цитата:
Добринцофф:
Казахский они выучили ,потому что живут в южном Казахстане среди казахов,а русский им нужен для работы ,потому что в Россию часто ездят,вот и всё и никто специально не зубрил, ни русский, ни казахский

Как можно выучить язык не зубря?))
Просто находясь среди русских или казахов язык не выучишь) надо запоминать,произносить и постояно практиковаться в использовании
Это и есть зубрежка Цитата:
maxsaf:
Россия это далеко не только российская власть. Это еще и народ, с его историей, культурой, литературой. Говоря "Рашка" вы в первую очередь обижает тех, кого якобы уважаете

Как можно обидеть тех кого я уважаю если они сами говорят про свою страну Рашка?
Или это как с неграми?
Негр может говорить нигга только по отношению к другому негру
Но белому нельзя такое говорить))) так получается?Цитата:
maxsaf:
. А властям уже пора бы и вам запрет на 50 лет выписать. Уже есть за что.

За русофобию ? Ладно Пусть выписывают
И параллельно своим пропондонам заодно))
Киселю,соловью,и симонянке
Вот где ярые русофобы засели которые делают русскому народу больше зла чем все русофобы всего мира вместе взятые)))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11788
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 20:40
#6407
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Цитата:
abaika95:
Значит в Казахстане хозяин казах Справедливо?

Совершенно недопустимо. Максимально пещерный национализм.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11788
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 20:43
#6408
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Цитата:
abaika95:
Вы как-то путаете отношение простого народа и выступление медийных личностей)) Отношение простого народа видно по тем объявлениям

Я то как раз не путаю. Мадам, которую я процитировал - как минимум блогер, которая высказалась не в частной беседе, тайно подслушанной, а публично со своей площадки. Приведите подобный пример из РФ.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11788
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 20:44
#6409
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Цитата:
abaika95:
Как можно выучить язык не зубря?)) Просто находясь среди русских или казахов язык не выучишь)

Тем более если и те и другие вокруг говорят на русском :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9401
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 20:45
#6410
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Цитата:
maxsaf:
Кем я только не работал, но уж точно не психологом. - А почему? Тебе что, было западло поработать психологом? Купи себе диплом, да сиди где нибудь на форуме, фигней страдай

Вы уведи разговор в бредятину)
А вопрос то простой)
Если вас в Канаде назовут казахом вы сильно обидитесь или пропустите мимо ушей?Цитата:
maxsaf:
как от бывшего земляка.

Я кстати не пойму его новый ник
Уже не ваш земляк
Что он означает?
Ваш земляк это понятно,это человек который жил в Казахстане и переехав всеровно остался земляком для Казахстанцев ну или костанайцев локально
А уже не наш земляк это как? Это ему в России дали грамоту что он больше может не считать себя земляком костанайцам?))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11788
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 20:46
#6411
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Цитата:
abaika95:
Негр может говорить нигга только по отношению к другому негру Но белому нельзя такое говорить))) так получается?

А разве нет? По факту так и есть.

Цитата:
abaika95:
Как можно обидеть тех кого я уважаю если они сами говорят про свою страну Рашка?

А вы уважаете только тех кто так говорит? Или так говорят абсолютно все, и вы уважаете тоже всех, не деля?
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