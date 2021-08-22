Отправлено: - 20:40

maxsaf:

У себя в палате можно и Наполеоном себя считать. Кто из известных медийных личностей или блогеров РФ хоть раз публично заявил что он хозяин страны?

Добринцофф:

Казахский они выучили ,потому что живут в южном Казахстане среди казахов,а русский им нужен для работы ,потому что в Россию часто ездят,вот и всё и никто специально не зубрил, ни русский, ни казахский

maxsaf:

Россия это далеко не только российская власть. Это еще и народ, с его историей, культурой, литературой. Говоря "Рашка" вы в первую очередь обижает тех, кого якобы уважаете

maxsaf:

. А властям уже пора бы и вам запрет на 50 лет выписать. Уже есть за что.

Цитата:Вы как-то путаете отношение простого народа и выступление медийных личностей))Отношение простого народа видно по тем объявлениямЦитата:Как можно выучить язык не зубря?))Просто находясь среди русских или казахов язык не выучишь) надо запоминать,произносить и постояно практиковаться в использованииЭто и есть зубрежка Цитата:Как можно обидеть тех кого я уважаю если они сами говорят про свою страну Рашка?Или это как с неграми?Негр может говорить нигга только по отношению к другому негруНо белому нельзя такое говорить))) так получается?Цитата:За русофобию ? Ладно Пусть выписываютИ параллельно своим пропондонам заодно))Киселю,соловью,и симонянкеВот где ярые русофобы засели которые делают русскому народу больше зла чем все русофобы всего мира вместе взятые)))