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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7560
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 17:47
Цитата:
Ну в моём случае, что на предыдущей, где я 10-ть лет отработал (называть не буду, не имею права.) Что на сегодняшней - в принципе просто не принято. Но при приёме на работу было немного иначе сказано, да сегодня собственно всё равно. Я вообще то не совсем понял, что вы хотели достичь своим вопросом? Если я например с клиентом из России разговариваю, то это уже деловой разговор. Есть фирмы, где только на телефоне и сидят, а есть, где работать нужно. И работодатель не очень рад, особенно на конвейере, когда рабочие вообще болтают.
Дополню, в Германии вообще принято большей частью по работе общаться, кроме пауз. Паузы - перерывы, тоже у всех разные. Вот на предыдущей фирме было всего две, одна 15 минут и вторая к обеду - 30-ть минут.
Сегодня - захотел покурить, не отказывай себе, выйди и кофе или пиво, кому что нравится не забудь.
[Исправлено: elektron, 22.08.2021 - 13:03]
abaika95:
Серьезно? На каких к примеру? Чисто ради интереса
Серьезно? На каких к примеру? Чисто ради интереса
Ну в моём случае, что на предыдущей, где я 10-ть лет отработал (называть не буду, не имею права.) Что на сегодняшней - в принципе просто не принято. Но при приёме на работу было немного иначе сказано, да сегодня собственно всё равно. Я вообще то не совсем понял, что вы хотели достичь своим вопросом? Если я например с клиентом из России разговариваю, то это уже деловой разговор. Есть фирмы, где только на телефоне и сидят, а есть, где работать нужно. И работодатель не очень рад, особенно на конвейере, когда рабочие вообще болтают.
Дополню, в Германии вообще принято большей частью по работе общаться, кроме пауз. Паузы - перерывы, тоже у всех разные. Вот на предыдущей фирме было всего две, одна 15 минут и вторая к обеду - 30-ть минут.
Сегодня - захотел покурить, не отказывай себе, выйди и кофе или пиво, кому что нравится не забудь.
[Исправлено: elektron, 22.08.2021 - 13:03]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12912
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 18:59
ОК рашку запретила теперь Гафуров.
разрешил.
делаем выводы..
халаты с утра до вечера.. вещают.
что дальще.. куаты..
разрешил.
делаем выводы..
халаты с утра до вечера.. вещают.
что дальще.. куаты..
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12912
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 19:21
русофобии, нациков со стороны существа. уже не на статью хватит.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 19:56
Цитата:
со стороны существа.
Во! Точно! Буду называть его Существом Убогим.
alex_60:
со стороны существа.
Во! Точно! Буду называть его Существом Убогим.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 19:58
Цитата:
русофобии, нациков со стороны существа. уже не на статью хватит.
Но вот только никто не посмеет наказать. Ибо ссыкотно - а вдруг за это потом наругают?!
alex_60:
русофобии, нациков со стороны существа. уже не на статью хватит.
Но вот только никто не посмеет наказать. Ибо ссыкотно - а вдруг за это потом наругают?!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 20:07
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 20:12
Цитата:
Ну и у кого теперь пукан подгорает. Тебе уже администрация разжевала и на язык положила, сглатывай, не чавкай. Че не понял - переспроси в личке, а то нудишь тут. И кто теперь нудный?
PS: Следующий раз думай, на кого тявкаешь.
Уже не ваш земляк:
Почему всякие скорбные умом позволяют себе называть Россию Рашкой?!
Почему всякие скорбные умом позволяют себе называть Россию Рашкой?!
Ну и у кого теперь пукан подгорает. Тебе уже администрация разжевала и на язык положила, сглатывай, не чавкай. Че не понял - переспроси в личке, а то нудишь тут. И кто теперь нудный?
PS: Следующий раз думай, на кого тявкаешь.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 20:18
Цитата:
А если я скажу что кем я только не был в КЗ, но уж точно не врачом, значит мне западло было выучиться на врача?
abaika95:
А тут человек пишет "ну уж точно не казахом" Вот и думаю, западло?))
А тут человек пишет "ну уж точно не казахом" Вот и думаю, западло?))
А если я скажу что кем я только не был в КЗ, но уж точно не врачом, значит мне западло было выучиться на врача?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 20:20
Цитата:
А кто сказал что у меня есть уважение к Росиии? (ее политике, пропаганде и власти) я уважаю русскую культуру,литературу,историю
У меня друзья русские я не русофоб как бы там не хотелось всем хамам, которые путают свое хамтство с отношением к нации и мое отношение к этому хамству
у меня нет уважения к современной российской власти и тем кто ее сейчас продвигает, это политика открыто враждебная,фашистская и нацистская
Имхо
Уже не ваш земляк:
Уважение к стране начинается с нормального её называния. Я же ведь не называю Казахстан Колбидостаном.
Уважение к стране начинается с нормального её называния. Я же ведь не называю Казахстан Колбидостаном.
А кто сказал что у меня есть уважение к Росиии? (ее политике, пропаганде и власти) я уважаю русскую культуру,литературу,историю
У меня друзья русские я не русофоб как бы там не хотелось всем хамам, которые путают свое хамтство с отношением к нации и мое отношение к этому хамству
у меня нет уважения к современной российской власти и тем кто ее сейчас продвигает, это политика открыто враждебная,фашистская и нацистская
Имхо
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 20:24
Цитата:
У себя в палате можно и Наполеоном себя считать. Кто из известных медийных личностей или блогеров РФ хоть раз публично заявил что он хозяин страны?
abaika95:
В Рашке русские тоже считают себя хозяевами)))
В Рашке русские тоже считают себя хозяевами)))
У себя в палате можно и Наполеоном себя считать. Кто из известных медийных личностей или блогеров РФ хоть раз публично заявил что он хозяин страны?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8021
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 20:25
Цитата:
Казахский они выучили ,потому что живут в южном Казахстане среди казахов,а русский им нужен для работы ,потому что в Россию часто ездят,вот и всё и никто специально не зубрил, ни русский, ни казахский.
abaika95:
Это означает что таджики самые тактичные и вежливые Они выучили русский чтобы общаться с русскими Казахский чтобы общаться с казахами Им не западло
Это означает что таджики самые тактичные и вежливые Они выучили русский чтобы общаться с русскими Казахский чтобы общаться с казахами Им не западло
Казахский они выучили ,потому что живут в южном Казахстане среди казахов,а русский им нужен для работы ,потому что в Россию часто ездят,вот и всё и никто специально не зубрил, ни русский, ни казахский.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 20:25
Цитата:
Речь то о другом
В России то не против если ты будешь разговаривать в цеху (судя по написанному объявлению) там яро против если ты будешь говорить не на русском!)/
У вас есть такие проблемы чтобы в цеху были яро против если вы говорите между собой в цеху не на немецком?
И чтобы все кто слышал русскую речь сразу докладывали в рейхсканцелярию...тоесть.в администрацию))
Цитата:
Два СашкА-запашка все таки решили дружить как девочки против меня))
Завтра языки мне будут показывать)) Цитата:
Макс тебя взломали?
Чето я от тебя давно не помню такой резкости Цитата:
Нет
Но вам было бы не западло наверно если бы вас назвали врачом
Или западло?))
elektron:
И работодатель не очень рад, особенно на конвейере, когда рабочие вообще болтают.
И работодатель не очень рад, особенно на конвейере, когда рабочие вообще болтают.
Речь то о другом
В России то не против если ты будешь разговаривать в цеху (судя по написанному объявлению) там яро против если ты будешь говорить не на русском!)/
У вас есть такие проблемы чтобы в цеху были яро против если вы говорите между собой в цеху не на немецком?
И чтобы все кто слышал русскую речь сразу докладывали в рейхсканцелярию...тоесть.в администрацию))
Цитата:
Уже не ваш земляк:
со стороны существа. Во! Точно! Буду называть его Существом Убогим.
со стороны существа. Во! Точно! Буду называть его Существом Убогим.
Два СашкА-запашка все таки решили дружить как девочки против меня))
Завтра языки мне будут показывать)) Цитата:
maxsaf:
Ну и у кого теперь пукан подгорает. Тебе уже администрация разжевала и на язык положила, сглатывай, не чавкай. Че не понял - переспроси в личке, а то нудишь тут. И кто теперь нудный? PS: Следующий раз думай, на кого тявкаешь.
Ну и у кого теперь пукан подгорает. Тебе уже администрация разжевала и на язык положила, сглатывай, не чавкай. Че не понял - переспроси в личке, а то нудишь тут. И кто теперь нудный? PS: Следующий раз думай, на кого тявкаешь.
Макс тебя взломали?
Чето я от тебя давно не помню такой резкости Цитата:
maxsaf:
А если я скажу что кем я только не был в КЗ, но уж точно не врачом, значит мне западло было выучиться на врача?
А если я скажу что кем я только не был в КЗ, но уж точно не врачом, значит мне западло было выучиться на врача?
Нет
Но вам было бы не западло наверно если бы вас назвали врачом
Или западло?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 20:28
Цитата:
Россия это далеко не только российская власть. Это еще и народ, с его историей, культурой, литературой. Говоря "Рашка" вы в первую очередь обижает тех, кого якобы уважаете. А властям уже пора бы и вам запрет на 50 лет выписать. Уже есть за что.
abaika95:
у меня нет уважения к современной российской власти и тем кто ее сейчас продвигает, это политика открыто враждебная,фашистская и нацистская
у меня нет уважения к современной российской власти и тем кто ее сейчас продвигает, это политика открыто враждебная,фашистская и нацистская
Россия это далеко не только российская власть. Это еще и народ, с его историей, культурой, литературой. Говоря "Рашка" вы в первую очередь обижает тех, кого якобы уважаете. А властям уже пора бы и вам запрет на 50 лет выписать. Уже есть за что.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 20:34
Цитата:
Назвать меня так никто не может, не зная этого наверняка. Могут предположить, или спросить:
-А ты случайно не работал психологом?
-Кем я только не работал, но уж точно не психологом.
- А почему? Тебе что, было западло поработать психологом? Купи себе диплом, да сиди где нибудь на форуме, фигней страдай
abaika95:
Нет Но вам было бы не западло наверно если бы вас назвали врачом Или западло?))
Нет Но вам было бы не западло наверно если бы вас назвали врачом Или западло?))
Назвать меня так никто не может, не зная этого наверняка. Могут предположить, или спросить:
-А ты случайно не работал психологом?
-Кем я только не работал, но уж точно не психологом.
- А почему? Тебе что, было западло поработать психологом? Купи себе диплом, да сиди где нибудь на форуме, фигней страдай
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 20:36
Цитата:
Просто давно в свой адрес столько хамства не слышал, как от бывшего земляка. Ответил ему его же словами. Это была разовая акция, я надеюсь
abaika95:
Макс тебя взломали? Чето я от тебя давно не помню такой резкости
Макс тебя взломали? Чето я от тебя давно не помню такой резкости
Просто давно в свой адрес столько хамства не слышал, как от бывшего земляка. Ответил ему его же словами. Это была разовая акция, я надеюсь
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