Отправлено: - 20:25

elektron:

И работодатель не очень рад, особенно на конвейере, когда рабочие вообще болтают.

Уже не ваш земляк:

со стороны существа. Во! Точно! Буду называть его Существом Убогим.

maxsaf:

Ну и у кого теперь пукан подгорает. Тебе уже администрация разжевала и на язык положила, сглатывай, не чавкай. Че не понял - переспроси в личке, а то нудишь тут. И кто теперь нудный? PS: Следующий раз думай, на кого тявкаешь.

maxsaf:

А если я скажу что кем я только не был в КЗ, но уж точно не врачом, значит мне западло было выучиться на врача?

Цитата:Речь то о другомВ России то не против если ты будешь разговаривать в цеху (судя по написанному объявлению) там яро против если ты будешь говорить не на русском!)/У вас есть такие проблемы чтобы в цеху были яро против если вы говорите между собой в цеху не на немецком?И чтобы все кто слышал русскую речь сразу докладывали в рейхсканцелярию...тоесть.в администрацию))Цитата:Два СашкА-запашка все таки решили дружить как девочки против меня))Завтра языки мне будут показывать)) Цитата:Макс тебя взломали?Чето я от тебя давно не помню такой резкости Цитата:НетНо вам было бы не западло наверно если бы вас назвали врачомИли западло?))