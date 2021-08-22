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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7560
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 17:47
#6391
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Цитата:
abaika95:
Серьезно? На каких к примеру? Чисто ради интереса

Ну в моём случае, что на предыдущей, где я 10-ть лет отработал (называть не буду, не имею права.) Что на сегодняшней - в принципе просто не принято. Но при приёме на работу было немного иначе сказано, да сегодня собственно всё равно. Я вообще то не совсем понял, что вы хотели достичь своим вопросом? Если я например с клиентом из России разговариваю, то это уже деловой разговор. Есть фирмы, где только на телефоне и сидят, а есть, где работать нужно. И работодатель не очень рад, особенно на конвейере, когда рабочие вообще болтают.
Дополню, в Германии вообще принято большей частью по работе общаться, кроме пауз. Паузы - перерывы, тоже у всех разные. Вот на предыдущей фирме было всего две, одна 15 минут и вторая к обеду - 30-ть минут.
Сегодня - захотел покурить, не отказывай себе, выйди и кофе или пиво, кому что нравится не забудь. :lol:

[Исправлено: elektron, 22.08.2021 - 13:03]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12912
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 18:59
#6392
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ОК рашку запретила теперь Гафуров.
разрешил.
делаем выводы..
халаты с утра до вечера.. вещают.
что дальще.. куаты..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12912
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 19:21
#6393
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русофобии, нациков со стороны существа. уже не на статью хватит.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
29
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 19:56
#6394
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Цитата:
alex_60:

со стороны существа.

Во! Точно! Буду называть его Существом Убогим.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
29
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 19:58
#6395
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Цитата:
alex_60:

русофобии, нациков со стороны существа. уже не на статью хватит.

Но вот только никто не посмеет наказать. Ибо ссыкотно - а вдруг за это потом наругают?!
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
29
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 20:07
#6396
Комментарий проходит проверку.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11787
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 20:12
#6397
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Почему всякие скорбные умом позволяют себе называть Россию Рашкой?!

Ну и у кого теперь пукан подгорает. Тебе уже администрация разжевала и на язык положила, сглатывай, не чавкай. Че не понял - переспроси в личке, а то нудишь тут. И кто теперь нудный?
PS: Следующий раз думай, на кого тявкаешь.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11787
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 20:18
#6398
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Цитата:
abaika95:
А тут человек пишет "ну уж точно не казахом" Вот и думаю, западло?))

А если я скажу что кем я только не был в КЗ, но уж точно не врачом, значит мне западло было выучиться на врача? :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9401
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 20:20
#6399
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Уважение к стране начинается с нормального её называния. Я же ведь не называю Казахстан Колбидостаном.

А кто сказал что у меня есть уважение к Росиии? (ее политике, пропаганде и власти) я уважаю русскую культуру,литературу,историю
У меня друзья русские я не русофоб как бы там не хотелось всем хамам, которые путают свое хамтство с отношением к нации и мое отношение к этому хамству
у меня нет уважения к современной российской власти и тем кто ее сейчас продвигает, это политика открыто враждебная,фашистская и нацистская
Имхо
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11787
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 20:24
#6400
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Цитата:
abaika95:
В Рашке русские тоже считают себя хозяевами)))

У себя в палате можно и Наполеоном себя считать. Кто из известных медийных личностей или блогеров РФ хоть раз публично заявил что он хозяин страны?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8021
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 20:25
#6401
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Цитата:
abaika95:
Это означает что таджики самые тактичные и вежливые Они выучили русский чтобы общаться с русскими Казахский чтобы общаться с казахами Им не западло

Казахский они выучили ,потому что живут в южном Казахстане среди казахов,а русский им нужен для работы ,потому что в Россию часто ездят,вот и всё и никто специально не зубрил, ни русский, ни казахский.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9401
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 20:25
#6402
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Цитата:
elektron:
И работодатель не очень рад, особенно на конвейере, когда рабочие вообще болтают.

Речь то о другом
В России то не против если ты будешь разговаривать в цеху (судя по написанному объявлению) там яро против если ты будешь говорить не на русском!)/
У вас есть такие проблемы чтобы в цеху были яро против если вы говорите между собой в цеху не на немецком?
И чтобы все кто слышал русскую речь сразу докладывали в рейхсканцелярию...тоесть.в администрацию))
Цитата:
Уже не ваш земляк:
со стороны существа. Во! Точно! Буду называть его Существом Убогим.

Два СашкА-запашка все таки решили дружить как девочки против меня))
Завтра языки мне будут показывать)) Цитата:
maxsaf:
Ну и у кого теперь пукан подгорает. Тебе уже администрация разжевала и на язык положила, сглатывай, не чавкай. Че не понял - переспроси в личке, а то нудишь тут. И кто теперь нудный? PS: Следующий раз думай, на кого тявкаешь.

Макс тебя взломали?
Чето я от тебя давно не помню такой резкости Цитата:
maxsaf:
А если я скажу что кем я только не был в КЗ, но уж точно не врачом, значит мне западло было выучиться на врача?

Нет
Но вам было бы не западло наверно если бы вас назвали врачом
Или западло?))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11787
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 20:28
#6403
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Цитата:
abaika95:
у меня нет уважения к современной российской власти и тем кто ее сейчас продвигает, это политика открыто враждебная,фашистская и нацистская

Россия это далеко не только российская власть. Это еще и народ, с его историей, культурой, литературой. Говоря "Рашка" вы в первую очередь обижает тех, кого якобы уважаете. А властям уже пора бы и вам запрет на 50 лет выписать. Уже есть за что.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11787
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 20:34
#6404
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Цитата:
abaika95:
Нет Но вам было бы не западло наверно если бы вас назвали врачом Или западло?))

Назвать меня так никто не может, не зная этого наверняка. Могут предположить, или спросить:
-А ты случайно не работал психологом?
-Кем я только не работал, но уж точно не психологом.
- А почему? Тебе что, было западло поработать психологом? Купи себе диплом, да сиди где нибудь на форуме, фигней страдай
:lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11787
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 20:36
#6405
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Цитата:
abaika95:
Макс тебя взломали? Чето я от тебя давно не помню такой резкости

Просто давно в свой адрес столько хамства не слышал, как от бывшего земляка. Ответил ему его же словами. Это была разовая акция, я надеюсь :lol:
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