Re: О засухе и подсолнечном масле по 650 тенге за литр - Как...

Отправлено: - 15:40

что за позорный отчет? во всем виновата засуха? а вы то там сидите зачем? В прошлом году тоже засуха была виной повышению цен на то же масло и другие продукты?. Бездельники акиматовские нет им ни веры ни доверия