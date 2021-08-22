Отправлено: - 17:08

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Так сможет ли армия, которая никогда и нигде не воевала, что то там защитить?

Цитата:Казахский батальон ещё в 90ые защищал границы Таджикистана от талибовВроде как вполне неплохо справлялисьТак и сейчас будет повторение 90ыхТалибы начнут прорываться на северРоссия там держит на границе 201 дивизиюКазахстан,Киргизия и Узбекистан свой отправят контингентСдюжим, не писай в рюмку))))