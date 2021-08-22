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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 15:50
Цитата:
Тоесть если ты лично не видел киргизов в России то их там и нет?))
Я вот в Челябинске бывает русских не видел но это же не значит что их там нет))
Victor Yang:
Киргизов в России не видел. В основном - узбеки и таджики. Но Варламову, наверное, всё равно.
Киргизов в России не видел. В основном - узбеки и таджики. Но Варламову, наверное, всё равно.
Тоесть если ты лично не видел киргизов в России то их там и нет?))
Я вот в Челябинске бывает русских не видел но это же не значит что их там нет))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7560
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 15:50
Цитата:
А вы свято верите, что в германии не говорят на русском, турецком или ещё каком? Цитата:
А в чём ненормальность, русских и не только, в том числе и казахских детей учить русскому? Который всё равно в виду геополитических развитий - пригодится.
Цитата:
Ну если смешанные семьи, то да приходится. Правда в отличие от КЗ здесь всегда говорили на немецком. А в КЗ хоть как упрись, без русского не обойтись.
[Исправлено: elektron, 22.08.2021 - 10:52]
abaika95:
И да тоесть по твоему это норм когда киргизам запрещают в России общаться в цеху на киргизском?
И да тоесть по твоему это норм когда киргизам запрещают в России общаться в цеху на киргизском?
А вы свято верите, что в германии не говорят на русском, турецком или ещё каком? Цитата:
abaika95:
Это нормально потомучто это в школе Русских детей приучают изучать немецкий
Это нормально потомучто это в школе Русских детей приучают изучать немецкий
А в чём ненормальность, русских и не только, в том числе и казахских детей учить русскому? Который всё равно в виду геополитических развитий - пригодится.
Цитата:
abaika95:
Русские уезжая в Германию учат немецкий
Русские уезжая в Германию учат немецкий
Ну если смешанные семьи, то да приходится. Правда в отличие от КЗ здесь всегда говорили на немецком. А в КЗ хоть как упрись, без русского не обойтись.
[Исправлено: elektron, 22.08.2021 - 10:52]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7560
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 15:55
Кстати уже отписывался, дети переселенцев, сохранившие русский язык и получившие образование, легче находят работу, хорошооплчиваемую. Много фирм, в том числе и наша, так же и с КЗ и Россией и Белоруссией работают, так же как и с США, Европой в общем, и арабских государств.
[Исправлено: elektron, 22.08.2021 - 10:57]
[Исправлено: elektron, 22.08.2021 - 10:57]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 15:57
Цитата:
Почему
Верю
Запрещают туркам говорить между собой на работе на турецком?Цитата:
Казахские дети учат русский
А русские дети не учат казахский
Хотя он им конкретно пригодится в дальнейшем а казахским русский не всегда уже нужен
Странно правда?) Цитата:
Каких-то 100 лет в казахстане не нужен был русский
Все и по казахски друг друга понимали
Потом искусственно увеличили тут долю русскоязычных и пришлось приспосабливаться
А теперь хоть упрись но казахов больше и уже 43% хотят получать обслуживание на казахском
elektron:
А вы свято верите, что в германии не говорят на русском, турецком или ещё каком?
А вы свято верите, что в германии не говорят на русском, турецком или ещё каком?
Почему
Верю
Запрещают туркам говорить между собой на работе на турецком?Цитата:
elektron:
А в чём ненормальность, русских и не только, в том числе и казахских детей учить русскому? Который всё равно в виду геополитических развитий - пригодится.
А в чём ненормальность, русских и не только, в том числе и казахских детей учить русскому? Который всё равно в виду геополитических развитий - пригодится.
Казахские дети учат русский
А русские дети не учат казахский
Хотя он им конкретно пригодится в дальнейшем а казахским русский не всегда уже нужен
Странно правда?) Цитата:
elektron:
Ну если смешанные семьи, то да приходится. Правда в отличие от КЗ здесь всегда говорили на немецком. А в КЗ хоть как упрись, без русского не обойтись.
Ну если смешанные семьи, то да приходится. Правда в отличие от КЗ здесь всегда говорили на немецком. А в КЗ хоть как упрись, без русского не обойтись.
Каких-то 100 лет в казахстане не нужен был русский
Все и по казахски друг друга понимали
Потом искусственно увеличили тут долю русскоязычных и пришлось приспосабливаться
А теперь хоть упрись но казахов больше и уже 43% хотят получать обслуживание на казахском
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 15:58
Цитата:
Никто и не спорит
Русский идя в магазин работать продавцом учит немецкий?
elektron:
Кстати уже отписывался, дети переселенцев, сохранившие русский язык и получившие образование, легче находят работу, хорошооплчиваемую. Много фирм, в том числе и наша, так же и с КЗ и Россиией и белоруссией работают, кроме США, Европы, и арабских государств
Кстати уже отписывался, дети переселенцев, сохранившие русский язык и получившие образование, легче находят работу, хорошооплчиваемую. Много фирм, в том числе и наша, так же и с КЗ и Россиией и белоруссией работают, кроме США, Европы, и арабских государств
Никто и не спорит
Русский идя в магазин работать продавцом учит немецкий?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22506
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 16:00
Цитата:
У нас ваще, запрещено разговаривать,
во время работы. Даже на немнцком...
abaika95:
Запрещают туркам говорить между собой на работе на турецком?
Запрещают туркам говорить между собой на работе на турецком?
У нас ваще, запрещено разговаривать,
во время работы. Даже на немнцком...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7560
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 16:01
Цитата:
Да на многих фирмах, как и русским на русском. Хотя есть фирмы от представителей русскоязычного, турецкого носителей языков или бывше Югославии, там да они на своём языке все сами между собой. Я на работе тоже с кем хочу по русски разговариваю, с кем нужно по немецки, на немецком.Цитата:
Можете обосновать, каким образом. Просто для того, что бы иметь право на определённое место проживание? Они скорей уедут тогда уж. Моё мнение. Цитата:
Даа мир слишком быстро меняется, только успевай подстраиваться.
Не стоит перегибать, там где в этом нет необходимости.
[Исправлено: elektron, 22.08.2021 - 11:10]
abaika95:
Запрещают туркам говорить между собой на работе на турецком?
Запрещают туркам говорить между собой на работе на турецком?
Да на многих фирмах, как и русским на русском. Хотя есть фирмы от представителей русскоязычного, турецкого носителей языков или бывше Югославии, там да они на своём языке все сами между собой. Я на работе тоже с кем хочу по русски разговариваю, с кем нужно по немецки, на немецком.Цитата:
abaika95:
А русские дети не учат казахский Хотя он им конкретно пригодится в дальнейшем
А русские дети не учат казахский Хотя он им конкретно пригодится в дальнейшем
Можете обосновать, каким образом. Просто для того, что бы иметь право на определённое место проживание? Они скорей уедут тогда уж. Моё мнение. Цитата:
abaika95:
Каких-то 100 лет в казахстане не нужен был русский
Каких-то 100 лет в казахстане не нужен был русский
Даа мир слишком быстро меняется, только успевай подстраиваться.
Не стоит перегибать, там где в этом нет необходимости.
[Исправлено: elektron, 22.08.2021 - 11:10]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7560
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 16:02
Цитата:
В русском магазине не обязательно, уже сталкивался.
Правда вот на видео снять, как Куат это делает не додумался.
[Исправлено: elektron, 22.08.2021 - 11:05]
abaika95:
Русский идя в магазин работать продавцом учит немецкий?
Русский идя в магазин работать продавцом учит немецкий?
В русском магазине не обязательно, уже сталкивался.
Правда вот на видео снять, как Куат это делает не додумался.
[Исправлено: elektron, 22.08.2021 - 11:05]
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 778
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 16:19
Цитата:
Нарушения правил сайта нет.
2.2. Не разрешена отправка сообщений, которые содержат: 2.2.1. Призывы к насилию, высказывания расистского характера, разжигание межнациональной, межконфессиональной и социальной розни и другую информацию, которая нарушает законы РК. В том числе клеветнические, шовинистические, гомофобные, содержащие угрозы или заведомо ложную, оскорбляющую, вульгарную, непристойную информацию в любом из элементов сообщения.
Цитата:
Банить не будем. Всё, что вы говорите и пишете, не нарушая правил сайта, - только на вашей совести. Как и на совести того, кто так называет Российскую Федерацию.
Уже не ваш земляк:
Почему Вы позволяете некоторым использовать в своих постах уничижительное название России - Рашка?!
Почему Вы позволяете некоторым использовать в своих постах уничижительное название России - Рашка?!
Нарушения правил сайта нет.
2.2. Не разрешена отправка сообщений, которые содержат: 2.2.1. Призывы к насилию, высказывания расистского характера, разжигание межнациональной, межконфессиональной и социальной розни и другую информацию, которая нарушает законы РК. В том числе клеветнические, шовинистические, гомофобные, содержащие угрозы или заведомо ложную, оскорбляющую, вульгарную, непристойную информацию в любом из элементов сообщения.
Цитата:
Уже не ваш земляк:
А если я позволю себе нечто подобное в адрес Казахстана, то меня, скорее всего, забанят.
А если я позволю себе нечто подобное в адрес Казахстана, то меня, скорее всего, забанят.
Банить не будем. Всё, что вы говорите и пишете, не нарушая правил сайта, - только на вашей совести. Как и на совести того, кто так называет Российскую Федерацию.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8020
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 16:23
Я состою в групах в ватцапе,в которых есть русские,таджики,узбеки,казахи ,азербайджанцы,так вот если допустим таджики начинают переписываться на своём ,то казахи или азербайджанцы делают замечание"пишите по русски,руский все знают и понимают"
Кстати большинство таджиков без проблем разговаривают на своём,казахском и русском.
Казахи обычно знают только 2 свой и русский.
Русские,не знают ни казахский ни таджикский.
Означает ли это, что таджики самые умные?
[Исправлено: Добринцофф, 22.08.2021 - 16:25]
Кстати большинство таджиков без проблем разговаривают на своём,казахском и русском.
Казахи обычно знают только 2 свой и русский.
Русские,не знают ни казахский ни таджикский.
Означает ли это, что таджики самые умные?
[Исправлено: Добринцофф, 22.08.2021 - 16:25]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14295
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 16:26
Цитата:
Не должны обслуживать. Должны предоставить информацию. Это несколько разные вещи.
abaika95:
Ещё и обслуживать должны на двух языках
Ещё и обслуживать должны на двух языках
Не должны обслуживать. Должны предоставить информацию. Это несколько разные вещи.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 1720
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 16:29
Что меня поражало и поражает, это то, как взрослые мужики резвятся, с большим удовольствием троллят друг друга, поддерживают так сказать, это хорошо и прекрасно.
Но зачем обижаться словно махонькие детишки и бежать жаловаться так, как будто у вас отобрали конфетку другим взрослым дядям?
[Исправлено: 111, 22.08.2021 - 16:30]
Но зачем обижаться словно махонькие детишки и бежать жаловаться так, как будто у вас отобрали конфетку другим взрослым дядям?
[Исправлено: 111, 22.08.2021 - 16:30]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 17:21
Цитата:
Серьезно? На каких к примеру? Чисто ради интереса Цитата:
Чтобы комфортно себя чувствовать в обществе
И не смотреть как баран на новые ворота когда к нему обратяться на казахском
Цитата:
Пусть едут
Если человеку легче уехать чем выучить несколько фраз на казахском
То значит человек просто хам
Цитата:
Не стоит прогибаться под изменчивый мир пусть лучше мир прогнётся под нас Цитата:
А в государственном?
Цитата:
Тут погремушка постояно пишет так
Казазстан,казазкий
Ниче не смертельно
Не забанили вроде Цитата:
Думаю инфаркта ни у кого не случится если пару раз назвать Россию рашкой когда обсуждаем негативные стороны данный страны Цитата:
Это означает что таджики самые тактичные и вежливые
Они выучили русский чтобы общаться с русскими
Казахский чтобы общаться с казахами
Им не западло
А вот другим видимо западло
Все должны под них подстраиваться)Цитата:
В общем и целом в Башкирии почему-то исполняется данный закон
А у нас почему-то не хотят
Как так?))Цитата:
В религиоведении есть такая формула
Радикальнее и фанатичнее верующего может быть только неофит
Тоесть человек только только обращённый в новую для себя религию
Так и тут
Россияне свободно называют свою страну рашка и не комплексуют
А наши поуехевошие считают это уже оскорблением,ведь у них теперь внутренее желание как-то обозначиться перед собой и всеми "вот я вот Россиянин!!! Ни какой-то там из Казахстана приехавший а Россиянин!!")) И самое удивительное и политику России такие больше всех хвалят и Путина любят и вообще все начинания власти
А коренные россияне смотрят на таких и пальцем у виска крутят приговаривая "И это пройдет...")
elektron:
Да на многих фирмах, как и русским на русском
Да на многих фирмах, как и русским на русском
Серьезно? На каких к примеру? Чисто ради интереса Цитата:
elektron:
Можете обосновать, каким образом. Просто для того, что бы иметь право на определённое место проживание?
Можете обосновать, каким образом. Просто для того, что бы иметь право на определённое место проживание?
Чтобы комфортно себя чувствовать в обществе
И не смотреть как баран на новые ворота когда к нему обратяться на казахском
Цитата:
elektron:
Они скорей уедут тогда уж. Моё мнение
Они скорей уедут тогда уж. Моё мнение
Пусть едут
Если человеку легче уехать чем выучить несколько фраз на казахском
То значит человек просто хам
Цитата:
elektron:
Не стоит перегибать, там где в этом нет необходимости.
Не стоит перегибать, там где в этом нет необходимости.
Не стоит прогибаться под изменчивый мир пусть лучше мир прогнётся под нас Цитата:
elektron:
В русском магазине не обязательно, уже сталкивался
В русском магазине не обязательно, уже сталкивался
А в государственном?
Цитата:
Уже не ваш земляк:
А если я позволю себе нечто подобное в адрес Казахстана, то меня, скорее всего, забанят.
А если я позволю себе нечто подобное в адрес Казахстана, то меня, скорее всего, забанят.
Тут погремушка постояно пишет так
Казазстан,казазкий
Ниче не смертельно
Не забанили вроде Цитата:
Тимур Гафуров:
Банить не будем. Всё, что вы говорите и пишете, не нарушая правил сайта, - только на вашей совести. Как и на совести того, кто так называет Российскую Федерацию.
Банить не будем. Всё, что вы говорите и пишете, не нарушая правил сайта, - только на вашей совести. Как и на совести того, кто так называет Российскую Федерацию.
Думаю инфаркта ни у кого не случится если пару раз назвать Россию рашкой когда обсуждаем негативные стороны данный страны Цитата:
Добринцофф:
Означает ли это, что таджики самые умные?
Означает ли это, что таджики самые умные?
Это означает что таджики самые тактичные и вежливые
Они выучили русский чтобы общаться с русскими
Казахский чтобы общаться с казахами
Им не западло
А вот другим видимо западло
Все должны под них подстраиваться)Цитата:
Victor Yang:
Не должны обслуживать. Должны предоставить информацию. Это несколько разные вещи.
Не должны обслуживать. Должны предоставить информацию. Это несколько разные вещи.
В общем и целом в Башкирии почему-то исполняется данный закон
А у нас почему-то не хотят
Как так?))Цитата:
111:
Но зачем обижаться словно махонькие детишки и бежать жаловаться так, как будто у вас отобрали конфетку другим взрослым дядям?
Но зачем обижаться словно махонькие детишки и бежать жаловаться так, как будто у вас отобрали конфетку другим взрослым дядям?
В религиоведении есть такая формула
Радикальнее и фанатичнее верующего может быть только неофит
Тоесть человек только только обращённый в новую для себя религию
Так и тут
Россияне свободно называют свою страну рашка и не комплексуют
А наши поуехевошие считают это уже оскорблением,ведь у них теперь внутренее желание как-то обозначиться перед собой и всеми "вот я вот Россиянин!!! Ни какой-то там из Казахстана приехавший а Россиянин!!")) И самое удивительное и политику России такие больше всех хвалят и Путина любят и вообще все начинания власти
А коренные россияне смотрят на таких и пальцем у виска крутят приговаривая "И это пройдет...")
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 17:35
Цитата:
Киргизов в России не видел. В основном - узбеки и таджики.
А ты где живёшь? Если в Челябе, то может быть. А вот в Самаре киргизов полно. В Магните,Перекрёстке, Ленте и в Пятёрочке на кассах сидят и полы моют.
Victor Yang:
Киргизов в России не видел. В основном - узбеки и таджики.
А ты где живёшь? Если в Челябе, то может быть. А вот в Самаре киргизов полно. В Магните,Перекрёстке, Ленте и в Пятёрочке на кассах сидят и полы моют.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 17:39
Уважение к стране начинается с нормального её называния. Я же ведь не называю Казахстан Колбидостаном. Я здесь прожил 28 лет, у меня много друзей среди казахов.Мы относимся друг к другу с уважением. Почему всякие скорбные умом позволяют себе называть Россию Рашкой?! Может, потому так и называют, что скорбные умом?!
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