Отправлено: - 17:21

elektron:

Да на многих фирмах, как и русским на русском

elektron:

Можете обосновать, каким образом. Просто для того, что бы иметь право на определённое место проживание?

elektron:

Они скорей уедут тогда уж. Моё мнение

elektron:

Не стоит перегибать, там где в этом нет необходимости.

elektron:

В русском магазине не обязательно, уже сталкивался

Уже не ваш земляк:

А если я позволю себе нечто подобное в адрес Казахстана, то меня, скорее всего, забанят.

Тимур Гафуров:

Банить не будем. Всё, что вы говорите и пишете, не нарушая правил сайта, - только на вашей совести. Как и на совести того, кто так называет Российскую Федерацию.

Добринцофф:

Означает ли это, что таджики самые умные?

Victor Yang:

Не должны обслуживать. Должны предоставить информацию. Это несколько разные вещи.

111:

Но зачем обижаться словно махонькие детишки и бежать жаловаться так, как будто у вас отобрали конфетку другим взрослым дядям?

Цитата:Серьезно? На каких к примеру? Чисто ради интереса Цитата:Чтобы комфортно себя чувствовать в обществеИ не смотреть как баран на новые ворота когда к нему обратяться на казахскомЦитата:Пусть едутЕсли человеку легче уехать чем выучить несколько фраз на казахскомТо значит человек просто хамЦитата:Не стоит прогибаться под изменчивый мир пусть лучше мир прогнётся под нас Цитата:А в государственном?Цитата:Тут погремушка постояно пишет такКазазстан,казазкийНиче не смертельноНе забанили вроде Цитата:Думаю инфаркта ни у кого не случится если пару раз назвать Россию рашкой когда обсуждаем негативные стороны данный страны Цитата:Это означает что таджики самые тактичные и вежливыеОни выучили русский чтобы общаться с русскимиКазахский чтобы общаться с казахамиИм не западлоА вот другим видимо западлоВсе должны под них подстраиваться)Цитата:В общем и целом в Башкирии почему-то исполняется данный законА у нас почему-то не хотятКак так?))Цитата:В религиоведении есть такая формулаРадикальнее и фанатичнее верующего может быть только неофитТоесть человек только только обращённый в новую для себя религиюТак и тутРоссияне свободно называют свою страну рашка и не комплексуютА наши поуехевошие считают это уже оскорблением,ведь у них теперь внутренее желание как-то обозначиться перед собой и всеми "вот я вот Россиянин!!! Ни какой-то там из Казахстана приехавший а Россиянин!!")) И самое удивительное и политику России такие больше всех хвалят и Путина любят и вообще все начинания властиА коренные россияне смотрят на таких и пальцем у виска крутят приговаривая "И это пройдет...")