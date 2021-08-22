Прогноз на 5 дней
ясно+34°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 18% влажность
  • В, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Токаев о событиях в Афганистане: Прямой угрозы нет, но есть риски
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42205
Токаев о событиях в Афганистане: Прямой угрозы нет, но есть риски
Отправлено: 22.08.21 - 16:36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Касым-Жомарт Токаев посетил оперативно-тактические учения "Кайсар-2021", которые состоялись на базе Центра боевой и методической подготовки подразделений Национальной гвардии МВД Республики Казахстан в Алматинской области.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1720
Re: Токаев о событиях в Афганистане: Прямой угрозы нет, но есть...
Отправлено: 22.08.21 - 16:36
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Может ли строитель, никогда не строивший зданий и сооружений сразу что то там построить?
Это касается и летчика, и врача, который сложные операции делал на манекенах кухонным ножом..
Так сможет ли армия, которая никогда и нигде не воевала, что то там защитить?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9397
Re: Токаев о событиях в Афганистане: Прямой угрозы нет, но есть...
Отправлено: 22.08.21 - 17:08
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Так сможет ли армия, которая никогда и нигде не воевала, что то там защитить?

Казахский батальон ещё в 90ые защищал границы Таджикистана от талибов
Вроде как вполне неплохо справлялись
Так и сейчас будет повторение 90ых
Талибы начнут прорываться на север
Россия там держит на границе 201 дивизию
Казахстан,Киргизия и Узбекистан свой отправят контингент
Сдюжим, не писай в рюмку))))
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
394
Re: Токаев о событиях в Афганистане: Прямой угрозы нет, но есть...
Отправлено: 22.08.21 - 18:27
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Так сможет ли армия, которая никогда и нигде не воевала, что то там защитить?

Что то не заметила как воевали против современного вооружения Турции армяно-российские войска в Карабахе! В хлам разнесли всё современное вооружение рашки! И в городе Шуша 40 горнострелковых спецназовцев Азербайджана порвали в клочья 366 полк РФ и 800 армян . Ведь в YouTube об этом рассказывает проводник спецназа Ордухан Керимов
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS