Отправлено: - 15:57

elektron:

А вы свято верите, что в германии не говорят на русском, турецком или ещё каком?

elektron:

А в чём ненормальность, русских и не только, в том числе и казахских детей учить русскому? Который всё равно в виду геополитических развитий - пригодится.

elektron:

Ну если смешанные семьи, то да приходится. Правда в отличие от КЗ здесь всегда говорили на немецком. А в КЗ хоть как упрись, без русского не обойтись.

Цитата:ПочемуВерюЗапрещают туркам говорить между собой на работе на турецком?Цитата:Казахские дети учат русскийА русские дети не учат казахскийХотя он им конкретно пригодится в дальнейшем а казахским русский не всегда уже нуженСтранно правда?) Цитата:Каких-то 100 лет в казахстане не нужен был русскийВсе и по казахски друг друга понималиПотом искусственно увеличили тут долю русскоязычных и пришлось приспосабливатьсяА теперь хоть упрись но казахов больше и уже 43% хотят получать обслуживание на казахском