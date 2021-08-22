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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9396
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 15:50
#6376
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Цитата:
Victor Yang:
Киргизов в России не видел. В основном - узбеки и таджики. Но Варламову, наверное, всё равно.

Тоесть если ты лично не видел киргизов в России то их там и нет?))
Я вот в Челябинске бывает русских не видел но это же не значит что их там нет))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7559
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 15:50
#6377
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Цитата:
abaika95:
И да тоесть по твоему это норм когда киргизам запрещают в России общаться в цеху на киргизском?

А вы свято верите, что в германии не говорят на русском, турецком или ещё каком? :lol: :lol: :lol: Цитата:
abaika95:
Это нормально потомучто это в школе Русских детей приучают изучать немецкий

А в чём ненормальность, русских и не только, в том числе и казахских детей учить русскому? Который всё равно в виду геополитических развитий - пригодится.
Цитата:
abaika95:
Русские уезжая в Германию учат немецкий

Ну если смешанные семьи, то да приходится. :lol: Правда в отличие от КЗ здесь всегда говорили на немецком. А в КЗ хоть как упрись, без русского не обойтись. 8-)

[Исправлено: elektron, 22.08.2021 - 10:52]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7559
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 15:55
#6378
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Кстати уже отписывался, дети переселенцев, сохранившие русский язык и получившие образование, легче находят работу, хорошооплчиваемую. Много фирм, в том числе и наша, так же и с КЗ и Россией и Белоруссией работают, так же как и с США, Европой в общем, и арабских государств. 8-)

[Исправлено: elektron, 22.08.2021 - 10:57]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9396
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 15:57
#6379
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Цитата:
elektron:
А вы свято верите, что в германии не говорят на русском, турецком или ещё каком?

Почему
Верю
Запрещают туркам говорить между собой на работе на турецком?Цитата:
elektron:
А в чём ненормальность, русских и не только, в том числе и казахских детей учить русскому? Который всё равно в виду геополитических развитий - пригодится.

Казахские дети учат русский
А русские дети не учат казахский
Хотя он им конкретно пригодится в дальнейшем а казахским русский не всегда уже нужен
Странно правда?) Цитата:
elektron:
Ну если смешанные семьи, то да приходится. Правда в отличие от КЗ здесь всегда говорили на немецком. А в КЗ хоть как упрись, без русского не обойтись.

Каких-то 100 лет в казахстане не нужен был русский
Все и по казахски друг друга понимали
Потом искусственно увеличили тут долю русскоязычных и пришлось приспосабливаться
А теперь хоть упрись но казахов больше и уже 43% хотят получать обслуживание на казахском
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9396
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 15:58
#6380
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Цитата:
elektron:
Кстати уже отписывался, дети переселенцев, сохранившие русский язык и получившие образование, легче находят работу, хорошооплчиваемую. Много фирм, в том числе и наша, так же и с КЗ и Россиией и белоруссией работают, кроме США, Европы, и арабских государств

Никто и не спорит
Русский идя в магазин работать продавцом учит немецкий?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22506
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 16:00
#6381
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Цитата:
abaika95:
Запрещают туркам говорить между собой на работе на турецком?

У нас ваще, запрещено разговаривать,
во время работы. Даже на немнцком... :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7559
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 16:01
#6382
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Цитата:
abaika95:
Запрещают туркам говорить между собой на работе на турецком?

Да на многих фирмах, как и русским на русском. Хотя есть фирмы от представителей русскоязычного, турецкого носителей языков или бывше Югославии, там да они на своём языке все сами между собой. Я на работе тоже с кем хочу по русски разговариваю, с кем нужно по немецки, на немецком.Цитата:
abaika95:
А русские дети не учат казахский Хотя он им конкретно пригодится в дальнейшем

Можете обосновать, каким образом. Просто для того, что бы иметь право на определённое место проживание? :-x Они скорей уедут тогда уж. Моё мнение. ;-) Цитата:
abaika95:
Каких-то 100 лет в казахстане не нужен был русский

Даа мир слишком быстро меняется, только успевай подстраиваться. ;-)
Не стоит перегибать, там где в этом нет необходимости.

[Исправлено: elektron, 22.08.2021 - 11:10]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7559
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 16:02
#6383
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Цитата:
abaika95:
Русский идя в магазин работать продавцом учит немецкий?

В русском магазине не обязательно, уже сталкивался. :-)
Правда вот на видео снять, как Куат это делает не додумался. :lol:

[Исправлено: elektron, 22.08.2021 - 11:05]
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
778
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 16:19
#6384
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Почему Вы позволяете некоторым использовать в своих постах уничижительное название России - Рашка?!

Нарушения правил сайта нет.
2.2. Не разрешена отправка сообщений, которые содержат: 2.2.1. Призывы к насилию, высказывания расистского характера, разжигание межнациональной, межконфессиональной и социальной розни и другую информацию, которая нарушает законы РК. В том числе клеветнические, шовинистические, гомофобные, содержащие угрозы или заведомо ложную, оскорбляющую, вульгарную, непристойную информацию в любом из элементов сообщения.
Цитата:
Уже не ваш земляк:
А если я позволю себе нечто подобное в адрес Казахстана, то меня, скорее всего, забанят.

Банить не будем. Всё, что вы говорите и пишете, не нарушая правил сайта, - только на вашей совести. Как и на совести того, кто так называет Российскую Федерацию.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8020
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 16:23
#6385
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Я состою в групах в ватцапе,в которых есть русские,таджики,узбеки,казахи ,азербайджанцы,так вот если допустим таджики начинают переписываться на своём ,то казахи или азербайджанцы делают замечание"пишите по русски,руский все знают и понимают"
Кстати большинство таджиков без проблем разговаривают на своём,казахском и русском.
Казахи обычно знают только 2 свой и русский.
Русские,не знают ни казахский ни таджикский.
Означает ли это, что таджики самые умные?

[Исправлено: Добринцофф, 22.08.2021 - 16:25]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14295
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 16:26
#6386
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Цитата:
abaika95:
Ещё и обслуживать должны на двух языках

Не должны обслуживать. Должны предоставить информацию. Это несколько разные вещи.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1720
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 16:29
#6387
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Что меня поражало и поражает, это то, как взрослые мужики резвятся, с большим удовольствием троллят друг друга, поддерживают так сказать, это хорошо и прекрасно.
Но зачем обижаться словно махонькие детишки и бежать жаловаться так, как будто у вас отобрали конфетку другим взрослым дядям?

[Исправлено: 111, 22.08.2021 - 16:30]
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