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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9389
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 14:38
#6361
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Цитата:
Victor Yang:
А ты попробуй неделю без русского языка обойтись в Кустанае. Результаты эксперимента напиши здесь

Вопрос то как раз интересный
Я то смогу без русского
Только вот тут же истерика будет
Зайду я в магазин,обращусь на казахском а на меня будут смотреть как бараны на новые ворота
Ни бэ ни мэ ни кукареку

Цитата:
Victor Yang:
И даже не для того чтобы кому-то угодить, а чтобы сохранить устойчивый экономический рост своей страны.

Экономический рост как зависит от того,знает продавец Лариса казахский или нет? Цитата:
Victor Yang:
А искусственное ускорение этих событий может повлечь откидывание развития страны назад

Каким образом?
Форсирование исторического процесса Лениным и Ко что сделало в итоге из отсталой но вполне развивающейся страны?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9389
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 14:40
#6362
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Цитата:
Victor Yang:
Потому что ты эти примеры выдумываешь.

И это хорошо что я их пока выдумываю
Потомучто в России это уже реальность
Ксенофобия,шовинизм и дескриминация
Цитата:
Victor Yang:
ТОО новое было, из работников только один директор был. Ему нужно было, в том числе, набрать работников. Вот мне и интересно - получилось ли у него? Да и рынок сбыта - далеко не только Казахст

Незнаю,знаю только что это китайская фирма
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9389
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 14:44
#6363
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Варламов недавно высказался
Говорит а че вы возмущаетесь насчёт Киргизии и Казахстана?
Вы видели как русские погранцы к киргизам относятся по прилету тех в Россию?
Как к скоту "ты иди сюда" "туда встань тупой" и это потом продолжаеться везде
Так что вы хотите от киргизов в Киргизии? Они относятся к русским у себя так как к ним относятся в России
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22504
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 14:45
#6364
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Цитата:
abaika95:
Тем больше просыпается уважение к куату

Уважай. "Сидор", ему отправь... :lol: ;-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8019
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 14:52
#6365
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Цитата:
abaika95:
Владелец олжа Агро сейчас выдаст объявление чтобы на работе не говорили на русском И что все русские сразу уволяться?))

Прежде чем выставлять такие требования,надо думать о последствиях для бизнеса,ты что реально думаешь, что в Кустанае сидит куча безработных специалистов которые согласны на любые условия только бы найти работу?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14293
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 14:53
#6366
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Цитата:
abaika95:
Я то смогу без русского Только вот тут же истерика будет Зайду я в магазин,обращусь на казахском а на меня будут смотреть как бараны на новые ворота Ни бэ ни мэ ни кукарек

Вот и попробуй. чтобы без купюр.
Цитата:
abaika95:
Потомучто в России это уже реальность

Кстати. В Германии знакомая тоже рассказывает - несколько детей в классе русскоязычных. Им не разрешают между собой на русском разговаривать, мотивируя тем что другие дети не понимают о чем те говорят, а это неприлично. Плюс практики немецкого языка нет. Это нормально, если это в Германии?
Цитата:
abaika95:
знаю только что это китайская фирма

Это совместное предприятие.
Цитата:
abaika95:
Экономический рост как зависит от того,знает продавец Лариса казахский или нет?

Уже лень 100500-й раз повторять. Это вещи неочевидные, но вполне логичные.
Цитата:
abaika95:
Форсирование исторического процесса Лениным и Ко что сделало в итоге из отсталой но вполне развивающейся страны?

Ну так и отбросило назад. Голод, нищета, разруха. В первые годы советской власти пролетариат ничего не получил, кроме декретов. А те кто хорошо и много работал были объявлены кулаками.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8019
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 14:55
#6367
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Цитата:
abaika95:
Зайду я в магазин,обращусь на казахском а на меня будут смотреть как бараны на новые ворота Ни бэ ни мэ ни кукареку

Ну вот значит не сможешь без русского :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7554
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 14:58
#6368
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Цитата:
abaika95:
Потомучто в России это уже реальность

Да это ваша реальность. А реальная далеко от вашей.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7554
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 15:02
#6369
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Цитата:
Victor Yang:
Кстати. В Германии знакомая тоже рассказывает - несколько детей в классе русскоязычных

Кстати если хороший препод, то да рекомендует в школе на немецком, а дома на русском, что бы ребёнок не перенял с одной стороны не всегда правильный немецкий, а с другой стороны, что бы и русский не забывал. ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7554
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 15:04
#6370
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Хотя они там ещё английский и французский учат, но правда не как в КЗ, они потом действительно и на английском и на французском общаться могут, а не для галочки.
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