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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 14:38
Цитата:
Вопрос то как раз интересный
Я то смогу без русского
Только вот тут же истерика будет
Зайду я в магазин,обращусь на казахском а на меня будут смотреть как бараны на новые ворота
Ни бэ ни мэ ни кукареку
Цитата:
Экономический рост как зависит от того,знает продавец Лариса казахский или нет? Цитата:
Каким образом?
Форсирование исторического процесса Лениным и Ко что сделало в итоге из отсталой но вполне развивающейся страны?
Victor Yang:
А ты попробуй неделю без русского языка обойтись в Кустанае. Результаты эксперимента напиши здесь
А ты попробуй неделю без русского языка обойтись в Кустанае. Результаты эксперимента напиши здесь
Вопрос то как раз интересный
Я то смогу без русского
Только вот тут же истерика будет
Зайду я в магазин,обращусь на казахском а на меня будут смотреть как бараны на новые ворота
Ни бэ ни мэ ни кукареку
Цитата:
Victor Yang:
И даже не для того чтобы кому-то угодить, а чтобы сохранить устойчивый экономический рост своей страны.
И даже не для того чтобы кому-то угодить, а чтобы сохранить устойчивый экономический рост своей страны.
Экономический рост как зависит от того,знает продавец Лариса казахский или нет? Цитата:
Victor Yang:
А искусственное ускорение этих событий может повлечь откидывание развития страны назад
А искусственное ускорение этих событий может повлечь откидывание развития страны назад
Каким образом?
Форсирование исторического процесса Лениным и Ко что сделало в итоге из отсталой но вполне развивающейся страны?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 14:40
Цитата:
И это хорошо что я их пока выдумываю
Потомучто в России это уже реальность
Ксенофобия,шовинизм и дескриминация
Цитата:
Незнаю,знаю только что это китайская фирма
Victor Yang:
Потому что ты эти примеры выдумываешь.
Потому что ты эти примеры выдумываешь.
И это хорошо что я их пока выдумываю
Потомучто в России это уже реальность
Ксенофобия,шовинизм и дескриминация
Цитата:
Victor Yang:
ТОО новое было, из работников только один директор был. Ему нужно было, в том числе, набрать работников. Вот мне и интересно - получилось ли у него? Да и рынок сбыта - далеко не только Казахст
ТОО новое было, из работников только один директор был. Ему нужно было, в том числе, набрать работников. Вот мне и интересно - получилось ли у него? Да и рынок сбыта - далеко не только Казахст
Незнаю,знаю только что это китайская фирма
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 14:44
Варламов недавно высказался
Говорит а че вы возмущаетесь насчёт Киргизии и Казахстана?
Вы видели как русские погранцы к киргизам относятся по прилету тех в Россию?
Как к скоту "ты иди сюда" "туда встань тупой" и это потом продолжаеться везде
Так что вы хотите от киргизов в Киргизии? Они относятся к русским у себя так как к ним относятся в России
Говорит а че вы возмущаетесь насчёт Киргизии и Казахстана?
Вы видели как русские погранцы к киргизам относятся по прилету тех в Россию?
Как к скоту "ты иди сюда" "туда встань тупой" и это потом продолжаеться везде
Так что вы хотите от киргизов в Киргизии? Они относятся к русским у себя так как к ним относятся в России
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22504
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 14:45
Цитата:
Уважай. "Сидор", ему отправь...
abaika95:
Тем больше просыпается уважение к куату
Тем больше просыпается уважение к куату
Уважай. "Сидор", ему отправь...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 14:52
Цитата:
Прежде чем выставлять такие требования,надо думать о последствиях для бизнеса,ты что реально думаешь, что в Кустанае сидит куча безработных специалистов которые согласны на любые условия только бы найти работу?
abaika95:
Владелец олжа Агро сейчас выдаст объявление чтобы на работе не говорили на русском И что все русские сразу уволяться?))
Владелец олжа Агро сейчас выдаст объявление чтобы на работе не говорили на русском И что все русские сразу уволяться?))
Прежде чем выставлять такие требования,надо думать о последствиях для бизнеса,ты что реально думаешь, что в Кустанае сидит куча безработных специалистов которые согласны на любые условия только бы найти работу?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14293
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 14:53
Цитата:
Вот и попробуй. чтобы без купюр.
Цитата:
Кстати. В Германии знакомая тоже рассказывает - несколько детей в классе русскоязычных. Им не разрешают между собой на русском разговаривать, мотивируя тем что другие дети не понимают о чем те говорят, а это неприлично. Плюс практики немецкого языка нет. Это нормально, если это в Германии?
Цитата:
Это совместное предприятие.
Цитата:
Уже лень 100500-й раз повторять. Это вещи неочевидные, но вполне логичные.
Цитата:
Ну так и отбросило назад. Голод, нищета, разруха. В первые годы советской власти пролетариат ничего не получил, кроме декретов. А те кто хорошо и много работал были объявлены кулаками.
abaika95:
Я то смогу без русского Только вот тут же истерика будет Зайду я в магазин,обращусь на казахском а на меня будут смотреть как бараны на новые ворота Ни бэ ни мэ ни кукарек
Я то смогу без русского Только вот тут же истерика будет Зайду я в магазин,обращусь на казахском а на меня будут смотреть как бараны на новые ворота Ни бэ ни мэ ни кукарек
Вот и попробуй. чтобы без купюр.
Цитата:
abaika95:
Потомучто в России это уже реальность
Потомучто в России это уже реальность
Кстати. В Германии знакомая тоже рассказывает - несколько детей в классе русскоязычных. Им не разрешают между собой на русском разговаривать, мотивируя тем что другие дети не понимают о чем те говорят, а это неприлично. Плюс практики немецкого языка нет. Это нормально, если это в Германии?
Цитата:
abaika95:
знаю только что это китайская фирма
знаю только что это китайская фирма
Это совместное предприятие.
Цитата:
abaika95:
Экономический рост как зависит от того,знает продавец Лариса казахский или нет?
Экономический рост как зависит от того,знает продавец Лариса казахский или нет?
Уже лень 100500-й раз повторять. Это вещи неочевидные, но вполне логичные.
Цитата:
abaika95:
Форсирование исторического процесса Лениным и Ко что сделало в итоге из отсталой но вполне развивающейся страны?
Форсирование исторического процесса Лениным и Ко что сделало в итоге из отсталой но вполне развивающейся страны?
Ну так и отбросило назад. Голод, нищета, разруха. В первые годы советской власти пролетариат ничего не получил, кроме декретов. А те кто хорошо и много работал были объявлены кулаками.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 14:55
Цитата:
Ну вот значит не сможешь без русского
abaika95:
Зайду я в магазин,обращусь на казахском а на меня будут смотреть как бараны на новые ворота Ни бэ ни мэ ни кукареку
Зайду я в магазин,обращусь на казахском а на меня будут смотреть как бараны на новые ворота Ни бэ ни мэ ни кукареку
Ну вот значит не сможешь без русского
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7554
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 14:58
Цитата:
Да это ваша реальность. А реальная далеко от вашей.
abaika95:
Потомучто в России это уже реальность
Потомучто в России это уже реальность
Да это ваша реальность. А реальная далеко от вашей.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7554
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 15:02
Цитата:
Кстати если хороший препод, то да рекомендует в школе на немецком, а дома на русском, что бы ребёнок не перенял с одной стороны не всегда правильный немецкий, а с другой стороны, что бы и русский не забывал.
Victor Yang:
Кстати. В Германии знакомая тоже рассказывает - несколько детей в классе русскоязычных
Кстати. В Германии знакомая тоже рассказывает - несколько детей в классе русскоязычных
Кстати если хороший препод, то да рекомендует в школе на немецком, а дома на русском, что бы ребёнок не перенял с одной стороны не всегда правильный немецкий, а с другой стороны, что бы и русский не забывал.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7554
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 15:04
Хотя они там ещё английский и французский учат, но правда не как в КЗ, они потом действительно и на английском и на французском общаться могут, а не для галочки.
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