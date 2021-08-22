Отправлено: - 14:38

Victor Yang:

А ты попробуй неделю без русского языка обойтись в Кустанае. Результаты эксперимента напиши здесь

Victor Yang:

И даже не для того чтобы кому-то угодить, а чтобы сохранить устойчивый экономический рост своей страны.

Victor Yang:

А искусственное ускорение этих событий может повлечь откидывание развития страны назад

Цитата:Вопрос то как раз интересныйЯ то смогу без русскогоТолько вот тут же истерика будетЗайду я в магазин,обращусь на казахском а на меня будут смотреть как бараны на новые воротаНи бэ ни мэ ни кукарекуЦитата:Экономический рост как зависит от того,знает продавец Лариса казахский или нет? Цитата:Каким образом?Форсирование исторического процесса Лениным и Ко что сделало в итоге из отсталой но вполне развивающейся страны?