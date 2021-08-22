Прогноз на 5 дней
ясно+34°C
  • 766 мм рт.ст.
  • 20% влажность
  • ЮВ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ О засухе и подсолнечном масле по 650 тенге за литр - Как Архимед Мухамбетов отчитывался перед депутатами и какие вопросы ему задавали?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42204
О засухе и подсолнечном масле по 650 тенге за литр - Как Архимед Мухамбетов отчитывался перед депутатами и какие вопросы ему задавали?
Отправлено: 22.08.21 - 13:10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только 4,5% от общей площади посева зерновых культур (178 тыс. га) в Костанайской области находятся в хорошем состоянии. Такую оценку дал глава региона Архимед МУХАМБЕТОВ на отчете в облмаслихате.
Читать новость

electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
689
О засухе и подсолнечном масле по 650 тенге за литр - Как Архимед Мухамбетов отчитывался перед депутатами и какие вопросы ему задавали?
Отправлено: 22.08.21 - 13:10
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дайте ссылку на запись

[Исправлено: electro, 22.08.2021 - 13:12]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 59, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 59
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS