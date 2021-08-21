Отправлено: - 13:10

maxsaf:

А с этого места можно поподробнее? Кому еще в Казахстане знание казахского языка не обязательно?

maxsaf:

И за чей счет в мажилисе парламента зарплаты раздают? Меня прям удивил тот факт, что в парламенте РК сидят не госслужащие. Кому служат в мажилисе и кто такие госслужащие?

maxsaf:

Он там оказался добровольно, Франция не была в составе СССР. В Казахстане многие оказались отрезаны от остальной части великой страны. И далеко не все рады этому факту. Сравнение сомнительное и неуместное.

maxsaf:

А почему бы казахстанцам не скинуться на сено для южан, вместо дружного спонсирования Куата и Ко. Ах, да, блогеры освещают только хайповые темы. Все прекрасно знают, к чему приводит заигрывание с радикалами.

Mr_negotive:

На территории РФ разве действует закон РК? Если нет, то причем тут прокуратура?

Mr_negotive:

Или если депутатов выбирают, то они не имеют отношения к госслужбе, или у Вас госслужащие только в исполнительной ветви власти?

Mr_negotive:

Нет, конечно. Все исключительно добровольно это делают.

Цитата:Кроме госслужащих и обслуживающему персоналу магазинов,все остальные по сути могут разговаривать хоть на суахили Цитата:А за чей счёт уборщице в школе зарплату выдают? За народный счет и что по этой логике она обязана знать казахский или русский?Цитата:Так и тут вроде государство силой никого не держитТут тоже все добровольно живутЕсли кому-то что-то не нравится (политика страны,религия,или культура) человек всегда волен уехать в другую отрезанную часть великой страны))Вы же уехали только почему-то в Канаду сразуДобровольно?Цитата:А почему бы вам не скинуться на сено Казахстанцам?Просто по фануВы же любите советовать кому и что лучшеТак проявите пример)Цитата:А я говорил чтобы прокуратура осудила их высказывания? Нет просто дала бы оценку как сделала в примере с антиваксерами)Цитата:Ну какбыДепутат это априори человек не относящийся к госслужбеОн депутат,выбранный народом представлять интересы народаОн выше госслужбыЦитата:ЕстественноИзвинялись бы под давлением это стало бы давно известноА так как тот божкоНамолол чепухи по ПьянеС утра протрезвел и побежал слёзные в видео записывать как он неправ