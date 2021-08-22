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≡ Праздник приходит к тебе - Как Костанай отметил 142-летие?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42204
Праздник приходит к тебе - Как Костанай отметил 142-летие?
Отправлено: 22.08.21 - 12:55
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В преддверии праздника многие горожане писали в соцсетях, что передвижные сцены - это ерунда, бессмысленно и неудобно.Даже во время праздника, когда «НГ» вела прямой эфир, сыпались комментарии недовольных. На деле же праздник прошел на ура.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1718
Re: Праздник приходит к тебе - Как Костанай отметил 142-летие?
Отправлено: 22.08.21 - 12:55
#1
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Для деревни, численностью до 8ми тысяч населения может и пойдет, но для города, областного центра это как то мелко что ли..
Найди меня и я спою..
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